Дело «Сибирского центра здоровья» дошло до суда: сотрудников обвиняют в навязывании кредитов после диагностики
Сумма ущерба заявлена в 12,6 миллиона рублей
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении семерых сотрудников «Центра сибирского здоровья». Ранее компания располагалась в бизнес-центре «Европа» на Красном проспекте, клиентов завлекали предложениями бесплатной диагностики.
— По версии следствия, участники группы представлялись пожилым гражданам работниками медицинского центра, расположенного в г. Новосибирске, и под предлогом оказания высококачественных медицинских услуг вынуждали брать потребительские кредиты на крупные суммы.
По данным прокуратуры, консультацию проводили не имеющие медицинского образования менеджеры, а диагностика осуществлялась на приборе бытового назначения «мультискан».
— В результате обвиняемые обманным путем похитили у 116 граждан свыше 12,6 миллиона рублей, — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении сотрудников и руководителей медцентра возбудили 2 года назад. Полицейские выяснили, что сотрудники «Центра сибирского здоровья» пугали пациентов необходимостью срочного лечения.
— Предварительно установлено, что клиентами организации являются не менее ста граждан в возрасте старше 60 лет. Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приемам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации, — сообщали ранее в МВД.
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