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Что у вас болит?Проблема

Заразен каждый третий: семь вопросов о клещах (они опасны даже для тех, кто сделал прививку)

Что нужно знать, отправляясь за город

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Отправляясь на природу, не забывайте, что уже сейчас вас там могут поджидать клещи

Отправляясь на природу, не забывайте, что уже сейчас вас там могут поджидать клещи

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Впереди майские праздники, а вместе с ними открытие сезона загородных прогулок и выездов на природу. Тем временем в ряде регионов уже активизировались клещи, укусы которых опасны серьезными болезнями: энцефалитом и боррелиозом. При этом укусы клещей далеко не всегда так очевидны, как мы привыкли думать, — иногда можно даже не заметить, что укус был. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» врачи рассказывают том, почему иногда клещи не выдают себя, как можно заразиться от них даже без укуса и что делать, если у вас после леса поднимается температура.

Чем опасны клещи?

Сам по себе укус клеща может быть и не опасен, но клещи могут заразить клещевыми энцефалитом или боррелиозом, который еще называют болезнью Лайма.

— Боррелии, кстати, сейчас содержатся гораздо чаще, чем вирус клещевого энцефалита, ими заражен каждый третий клещ, — говорит доктор Марина Топоркова. — Боррелиоз может поражать кожу — эритемная форма наиболее легкая, при своевременном назначении антибиотиков ее можно полностью вылечить и предотвратить распространение боррелий в другие органы. Помимо кожи, боррелиоз может поражать сердце, печень, суставы. Возможно поражение центральной нервной системы — развитие менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов. Это бывает редко, как правило, когда человек вовремя не обратился к врачу.

Марина Топоркова — заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», руководитель Городского центра лечения природно-очаговых инфекций, кандидат медицинских наук.

Вирус клещевого энцефалита более на слуху. Он в свою очередь опасен тем, что очень быстро проникает в центральную нервную систему и у него высокая чувствительность к двигательным клеткам головного и спинного мозга. Как объясняет Марина Топоркова, вирус очень быстро размножается и вызывает поражение двигательных нейронов и может вызывать серьезные поражения нервной системы, приводя к параличам, нарушениям работы мышц шеи, плечевого пояса, дыхательной мускулатуры, иногда приходится больных брать на ИВЛ. При тяжелом течении болезни параличи с атрофиями, слабостью мышц сохраняются на всю жизнь.

Что делать, если вы заметили присосавшегося клеща?

Клеща нужно удалить, но лучше не делать это самостоятельно — отправляйтесь в травмпункт, там вам помогут. После этого клеща нужно отправить на исследование, чтобы узнать, является ли он переносчиком инфекции. Положите клеща на влажный ватный диск и заприте в контейнере для анализов (такие продаются в аптеке). Влага нужна, чтобы клещ не высох и не раскрошился — иначе его не примут на исследование. Узнать, куда принимают клещей на исследование, можно в Роспотребнадзоре, также такую услугу предоставляют некоторые платные лаборатории.

Даже если сохранить клеща не удалось, помните, что чем раньше человек обратиться к врачу — тем лучше. Болезни можно вылечить или предотвратить осложнения. В случае энцефалита вам введут иммуноглобулин, при боррелиозе назначат антибиотики.

— Иммуноглобулин вводится в первые 96 часов, антибиотикотерапия проводится в первые 72 часа. То есть счет идет на часы, — говорит врач Ксения Коновалова.

Ксения Коновалова - врач-травматолог клиники "УГМК-Здоровье".

Как можно не заметить клеща?


Дело в том, что в слюне клеща содержится обезболивающий компонент, поэтому укус его безболезнен. Как правило, врачи рекомендуют осматривать себя, но иногда клещ отклеивается раньше, чем мы его заметим.

— У клещей есть разные стадии развития: личинка, нимфа и половозрелая особь. Чтобы перейти из одной стадии в другую, клещ должен напитаться кровью, — говорит Марина Топоркова. — Личинки, как правило, питаются мелкими животными, потому что человека им укусить сложно, они очень маленькие. Нимфы покрупнее и уже могут присасываться к человеку, но присасывание у них кратковременное. Наиболее часто человека кусают половозрелые клещи. Как правило, самки видны — им нужно много крови, чтобы отложить потомство, поэтому они присасываются надолго и увеличиваются в размерах. А самцы могут укусить несколько раз и буквально на несколько минут. Вирус находится в слюне клеща, поэтому этого оказывается достаточно для заражения.

По словам врача, довольно часто бывает, что человек ходил в лес и потом у него возникают симптомы клещевого энцефалита или клещевого боррелиоза, хотя укуса не видно. Это значит, что укус был, но человек его не заметил.

— Наиболее типичный вариант, когда укус произошел, но человек посчитал, что у него просто что-то зачесалось, почесал это место и сорвал клеща. В теле останется хоботок — он похож на маленькую иголочку или вросший волосок, — объясняет врач-травматолог Ксения Коновалова.

Как еще можно заразиться?

Совсем не обязательно, чтобы клещ вас укусил, — иногда достаточно его потрогать. Например, когда клеща удаляли руками с животного или с другого человека и клещ был раздавлен — инфекция попадает на кожу и потом на слизистые или микротравмы.

Какие симптомы у энцефалита и боррелиоза?

Врач Марина Топоркова говорит, что первый симптом, указывающий на то, что заболевание может быть связано с укусом клеща, — это появление красного пятна на коже, так называемая эритема.

— Это пятно около трех сантиметров, оно может быть бледным, розоватым и, как правило, возникает через 7–14 дней после укуса клеща, инфицированного боррелиями, — объясняет она. — Также появляется температура, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Симптомы могут быть неспецифическими, но так называемый лесной фактор — посещение природы — требует дифференциальной диагностики. Конечно, проще, когда человек сдал клеща и мы могли провести анализы, но даже если его нет, в весенне-летний период нужно помнить об этих заболеваниях.

Можно ли защититься от заражения?

Предотвратить заражение или как минимум тяжелое течение болезни можно с помощью прививки. Однако она есть только от энцефалита, от боррелиоза вакцины в данный момент нет. От него можно защититься, только используя репелленты, специальную одежду, взаимные осмотры каждые полчаса.

Когда прививаться?

СЮЖЕТ

Что у вас болит?Что у вас болит?

Прививаться разрешено в течение всего года. Однако нужно понимать, что для выработки иммунитета потребуется время. Две прививки делают с интервалом минимум месяц, еще через две недели после второй прививки вырабатывается достаточный уровень иммунитета. Третья прививка — через год.

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