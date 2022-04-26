Заразен каждый третий: семь вопросов о клещах (они опасны даже для тех, кто сделал прививку)

Чем опасны клещи?

Сам по себе укус клеща может быть и не опасен, но клещи могут заразить клещевыми энцефалитом или боррелиозом, который еще называют болезнью Лайма.

— Боррелии, кстати, сейчас содержатся гораздо чаще, чем вирус клещевого энцефалита, ими заражен каждый третий клещ, — говорит доктор Марина Топоркова. — Боррелиоз может поражать кожу — эритемная форма наиболее легкая, при своевременном назначении антибиотиков ее можно полностью вылечить и предотвратить распространение боррелий в другие органы. Помимо кожи, боррелиоз может поражать сердце, печень, суставы. Возможно поражение центральной нервной системы — развитие менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов. Это бывает редко, как правило, когда человек вовремя не обратился к врачу.

Марина Топоркова — заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», руководитель Городского центра лечения природно-очаговых инфекций, кандидат медицинских наук.

Вирус клещевого энцефалита более на слуху. Он в свою очередь опасен тем, что очень быстро проникает в центральную нервную систему и у него высокая чувствительность к двигательным клеткам головного и спинного мозга. Как объясняет Марина Топоркова, вирус очень быстро размножается и вызывает поражение двигательных нейронов и может вызывать серьезные поражения нервной системы, приводя к параличам, нарушениям работы мышц шеи, плечевого пояса, дыхательной мускулатуры, иногда приходится больных брать на ИВЛ. При тяжелом течении болезни параличи с атрофиями, слабостью мышц сохраняются на всю жизнь.