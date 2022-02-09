Остеоартрит и фотофобия: что известно о двух новых побочных эффектах «Спутника V»

Большая часть побочек из старой версии инструкции перекочевала в новую с понижением частоты развития. К примеру, желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диспепсия), нарушения со стороны дыхательной системы (заложенность носа, першение в горле, ринорея), а также головная боль перешли из «частых» в категорию «очень редких». Как указано в новой инструкции, частыми считаются события, развивающиеся в 1 случае на 10–100 привитых, очень редкие — в 1 примерно на 10 000 , включая единичные случаи. Из «редких» в «очень редкие» перешли увеличение региональных лимфоузлов (нарушения со стороны крови и лимфатической системы), а также головокружения и обмороки.



Без изменений осталась информация о единичных случаях воспалительной полинейропатии. Причем отмечается, что причинно-следственная связь между этим нежелательным явлением и лекарственным препаратом не установлена.



«… частота данных событий в популяции имеет сезонный характер и может быть связана с различными причинами: провоцирующими факторами могут быть инфекционные заболевания вирусной и бактериальной этиологии, хирургические вмешательства, травматическое повреждение периферических нервов, любая вакцинация, аутоиммунные и системные заболевания», — говорится в инструкции к «Спутнику V».

