«Могут болеть от 2 до 11 месяцев»: онколог — о том, как выживают в пандемию его пациенты и о медотводах

Эксперт фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич рассказала «Доктору Питеру» о главных трудностях, с которыми приходится сталкиваться и онкологам, и самим пациентам с раком в период пандемии COVID.



В период пандемии коронавируса основной фокус внимания переключился именно на этот вирус. Между тем по всему миру и в России в частности люди продолжают болеть раком и умирать от него.

