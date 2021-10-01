Голикова оценила вероятность введения локдауна в России из-за новой волны COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности введения локдауна в России. Как сообщает РИА Новости, она утверждает, что локдаун на уровне страны объявлять не будут. При этом ранее она отмечала, что России стоит готовиться к сложному периоду.
— Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких, — цитирует Голикову ТАСС.
Также она говорила, что подъем заболеваемости