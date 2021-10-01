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Голикова оценила вероятность введения локдауна в России из-за новой волны COVID-19

Вице-премьер РФ считает, что наступает сложный период

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За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели <nobr class="_">24 522</nobr> человека

За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 24 522 человека

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности введения локдауна в России. Как сообщает РИА Новости, она утверждает, что локдаун на уровне страны объявлять не будут. При этом ранее она отмечала, что России стоит готовиться к сложному периоду.

— Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких, — цитирует Голикову ТАСС.

Также она говорила, что подъем заболеваемости COVID-19 продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последние сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заболели 24 522 человека. Всего за период пандемии было выявлено 6 692 722 случая заражения.

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Татьяна Голиковакоронавируслокдаун
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