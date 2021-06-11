Родишь — поймешь: чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой

Сеть городских порталов продолжает «мамский» проект, в котором мы говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Расскажем, что думают врачи про навязчивые «бабушкины» советы по воспитанию, поговорим про тело после родов, трудности грудного вскармливания, послеродовую депрессию, детские истерики и о многом другом.
Сегодняшняя серия про кесарево сечение. Те, у кого дети появились путем кесарева сечения, хоть раз слышали в свой адрес упрек: «Не сама родила». Ведь в понимании многих женщин родить естественным путем — это долг каждой, подвиг, а кто не сумел его совершить — какой-то ущербный. «Вообще не помучились, стали мамами и ничего не поняли». Многих мам, которые прошли через операцию, это обижает, ведь далеко не во всех случаях приходилось выбирать. И не все бы предпочли такие роды, если бы могли.
Но есть и противоположное мнение, когда женщины без показаний к операции всеми правдами и неправдами добиваются кесарева сечения, считая этот способ безопасным для себя и ребенка. При этом не все осознают, что полостная операция тоже несет риски. Мы попросили кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога НИИ ОММ Виталия Нестерова рассказать, в чем правдивы, а в чем ошибочны представления о кесаревом сечении.
— Природой придумано, что ребенок рождается через естественные родовые пути. Кесарево сечение — это искусственно созданная операция по родоразрешению. Но естественные роды предпочтительнее, они наносят меньший вред организму матери, чем кесарево сечение, — рассказал Виталий Нестеров.
В роддоме НИИ ОММ примерно 40% беременностей завершаются кесаревым сечением. Выбрать кесарево сечение сами женщины не могут — операцию назначают только по строгим показаниям.
Какие риски при кесаревом сечении
После кесарева сечения бывает достаточно большое количество осложнений. Это и послеродовое воспаление матки, кровотечение в послеродовом периоде, нагноение швов, формирование неполноценного рубца на матке, что может создать проблемы для вынашивания следующей беременности.
Восстановление после операции проходит дольше, чем после естественных родов. Если после физиологических родов можно вставать и ухаживать за малышом через пару часов, то после кесарева так сделать не получится. Вообще, полное восстановление может занять неделю и более.
Считается, что следующая после кесарева сечения беременность должна наступить не раньше двух-трех лет после операции, так как именно за это время восстанавливается мышечная ткань в области рубца на матке.
Первые месяцы после кесарева женщине запрещены серьезные физические нагрузки. Затем постепенно можно приступать к легким тренировкам и постепенно переходить к активной спортивной жизни.
Родовые травмы новорожденных после кесаревого сечения, хотя случаются гораздо реже, но не исключены полностью. Наиболее часто это происходит, когда операция проходит при имеющейся родовой деятельности. Также никто не исключает на 100% порезы и травмы мягких тканей плода.
После кесарева делают только кесарево
Последующие роды через естественные родовые пути после кесарева сечения возможны, по некоторым исследованиям примерно у 60% пациенток. Остальные 40% повторно родоразрешаются путём кесарева сечения.
В России через естественные родовые пути рожают лишь 10% пациенток с рубцом на матке. Для повторного кесарева сечения есть ряд показаний. Это предполагаемые крупные размеры плода, тазовое предлежание плода, сужение таза, отсутствие готовности родовых путей, аномальное расположение плаценты с признаками врастания плаценты в рубец. И также категорический отказ пациентки рожать через естественные родовые пути с рубцом на матке. В остальных случаях возможны естественные роды.
Сделали кесарево — не сможешь кормить грудью
Всё зависит от того, каким было кесарево сечение — плановым или экстренным. Если у женщины были схватки, но в итоге её экстренно прооперировали, то примерно через 5–6 часов после родов, появляется молозиво, а через 2–4 дня — полностью налаживается лактация. Если же это была плановая операция, то у таких пациенток лактация налаживается медленнее, или не налаживается совсем.
Как рассказала Е1.RU главная акушерка Областного перинатального центра Дарья Коренная, до 80% операций кесарева сечения проводятся под регионарной анестезией, но даже под общей анестезией, если нет каких-то серьёзных противопоказаний, то приложить ребёнка к груди возможно.
— В крупных перинатальных центрах в родовом зале прикладывают к груди матери. Если такой возможности нет, то можно сцедить несколько миллилитров молозива и дать его ребёнку. Новорожденный находится рядом с мамой уже в палате интенсивной терапии, всё это способствует налаживанию грудного вскармливания, — объяснила Дарья.
Сложнее ситуация, когда путём кесарева сечения родился недоношенный ребёнок и он в силу своих особенностей не может сосать грудь. В этом случае женщину обучают сцеживанию, и этим молоком кормят ребёнка. Главное маме самой включиться в этот процесс и сцеживать молоко. Способ родоразрешения не влияет на лактацию напрямую. Важно, чтобы ребёнка в первые 30 минут приложили к груди. Это необходимо для того, чтобы создать правильную выработку окситоцина и пролактина, что позволит настроить лактацию.
Рецепт налаживания лактации, независимо от родов таков: приложить ребёнка к груди в первые 30 минут после родов, либо кормить сцеженным молоком, кормить по требованию днём и ночью, не пользоваться «мамозаменителями» — сосками и пустышками, и не докармливать смесью.
Чем отличаются дети после естественных родов и кесарева сечения
Проводилось много исследований, в том числе в нашем институте, но принципиально эти дети ничем не отличаются. Единственное, что у новорожденных, появившихся путем кесарева сечения, могут наблюдаться напряженные процессы адаптации. Например, при прохождении через естественные родовые пути происходит резорбция фетальной жидкости (ускоряется всасывание жидкости из легких), а при кесаревом сечении этого не происходит. Поэтому новорожденные дети после кесарева сечения первые несколько дней должны пристально наблюдаться педиатрами. Больше никакой разницы нет.
Крупный плод — однозначное показание к кесареву сечению
Нет, предполагаемый крупный вес — это не всегда абсолютное показание к кесареву сечению. Если ребёнок от 4 до 4,5 килограмм, что тоже считается крупным плодом, то возможны и естественные роды. Необходимо обращать внимание на таз роженицы, и оценивать характер вставления головки плода в таз.
Если делала ЭКО — сама не родишь
Нет, здесь тоже всё зависит от множества факторов: по какой причине женщина не могла забеременеть, с какой попытки ЭКО она смогла забеременеть, поэтому решение принимается в каждом отдельном случае. Другое дело, когда у женщины после ЭКО самостоятельно наступают схватки, родовая деятельность адекватная, тогда эти роды ничем не отличаются от родов, которым не предшествовали вспомогательные репродуктивные технологии.
При многоплодной беременности рожать самой нельзя
При тройне родоразрешение идет путем кесарева сечения. А при двойне всё зависит от нескольких моментов. Первый — тип плацентации — одна плацента или две. Второй момент — предлежание плода. Если первый плод в головном предлежании и второй тоже, то возможно родоразрешение через естественные родовые пути. Если первый ребёнок находится в тазовом предлежании, то это однозначно кесарево сечение.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях проекта «Родишь — поймёшь» мы говорили о бесполезных покупках для новорожденных. Обсудили, на какие детские вещи в магазинах можно клеить честный ярлык «Бесполезная фигня» и проходить мимо. А также обсудили с филологом, как меняется речь женщины после родов — почему мам тянет на форумы обсуждать тугосерей, кесарят и годовасиков.