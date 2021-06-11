Родишь — поймешь: чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой

Сеть городских порталов продолжает «мамский» проект, в котором мы говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Расскажем, что думают врачи про навязчивые «бабушкины» советы по воспитанию, поговорим про тело после родов, трудности грудного вскармливания, послеродовую депрессию, детские истерики и о многом другом.



Сегодняшняя серия про кесарево сечение. Те, у кого дети появились путем кесарева сечения, хоть раз слышали в свой адрес упрек: «Не сама родила». Ведь в понимании многих женщин родить естественным путем — это долг каждой, подвиг, а кто не сумел его совершить — какой-то ущербный. «Вообще не помучились, стали мамами и ничего не поняли». Многих мам, которые прошли через операцию, это обижает, ведь далеко не во всех случаях приходилось выбирать. И не все бы предпочли такие роды, если бы могли.