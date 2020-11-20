«Нам сказали лежать на животе»: пациенты ковидного госпиталя заявили, что на час остались без кислорода

Пациенты ковидной больницы №11 пожаловались, что остались без кислорода
Вечером во вторник, 20 ноября, пациенты с коронавирусом в городской больнице
— Уже почти час нет кислорода, где-то в 17:20 отключилось, — рассказал корреспонденту НГС пациент медучреждения Сергей Дайнеко. — Говорят, по всей больнице нет. Я лежу в 514 палате, у нас нет. Думаю, как минимум весь пятый этаж без кислорода. У меня капельница, не могу пойти и сам проверить, как в других палатах. Медсестра приходила, сказала, что кислород не кончился, просто временное отключение, нам сказали лежать на животе. Когда снова дадут, не знаем.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева объяснила, что ничего необычного в больнице не произошло, а кислород остается в достатке:
— Перебоев с кислородом в больнице нет. Происходит заправка централизованного газификатора, это ежедневная процедура. В момент заправки газификатора кислородная поддержка пациентов обеспечивается с помощью автономных газовых баллонов. Никто из тех, кто остро нуждается в жизненно необходимом кислороде, без него не остается.
Также в Минздраве отметили, что такая процедура в больнице проводится раз за сутки — без ежедневной заправки централизованной системы подачи кислорода обойтись невозможно. Однако по информации пациента, за пять дней, которые он находится в больнице, такая ситуация возникла впервые.
На этой неделе региональные власти заключили контракт на поставку 300 концентраторов кислорода — их должны поставить в новосибирские больницы до конца ноября.
А еще в октябре нам стали поступать жалобы о нехватке кислорода, а волонтеры, которые в первую волну коронавируса собирали благотворительную помощь на средства защиты для медиков, теперь ищут деньги на кислородные концентраторы. Об этом их попросили сами клиники. Соосновательница проекта Anticovidnsk.ru Наталья Одегова в своей колонке рассказала, почему больницы столкнулись с дефицитом аппаратов, которые спасают людей, и как им помочь.