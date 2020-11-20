«Нам сказали лежать на животе»: пациенты ковидного госпиталя заявили, что на час остались без кислорода

Вечером во вторник, 20 ноября, пациенты с коронавирусом в городской больнице № 11 пожаловались на недостаток кислорода в медучреждении.



— Уже почти час нет кислорода, где-то в 17:20 отключилось, — рассказал корреспонденту НГС пациент медучреждения Сергей Дайнеко. — Говорят, по всей больнице нет. Я лежу в 514 палате, у нас нет. Думаю, как минимум весь пятый этаж без кислорода. У меня капельница, не могу пойти и сам проверить, как в других палатах. Медсестра приходила, сказала, что кислород не кончился, просто временное отключение, нам сказали лежать на животе. Когда снова дадут, не знаем.