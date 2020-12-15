Сексизм, вакцина и странные решения в пандемию. 7 вопросов, которые люди задали губернатору (и его ответы)

Губернатор Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев в прямом эфире
Новосибирский губернатор в этот вторник, 15 декабря, провел прямой эфир во «ВКонтакте» — он отвечал на вопросы простых жителей, которые поступали во время трансляции (но некоторые обращения собирали заранее). В основном вопросы касались поддержки молодежи, выделения льготной земли, строительства школ и детских садов, развития метро. Большинство остались без ответа — Андрей Травников успел ответить только на семь. Публикуем расшифровку, о чем народ спрашивал у губернатора и что он ответил.
Объясните, пожалуйста, логику принимаемых правительством решений в этом году.
— Год был тяжелый. Високосный — и по поверьям ожидали какие-то сложности, но никто не ожидал такого 2020-го. И, как шутят в том же интернете, мы 31 декабря будем больше провожать 2020 год, чем встречать 2021-й. Для меня и моих коллег сложность была не только в трудностях, с которыми столкнулись, а даже больше в элементе неопределенности. Ситуация совершенно новая не только для Новосибирской области, но и для всех стран. Не было возможности оглянуться на предыдущий опыт или на опыт других субъектов.
Ситуация развивалась стремительно. И зачастую приходилось действовать по обстановке, но могу заверить, что даже в этих условиях была жесткая логика. Приходилось в том числе действовать в условиях противоречивого информационного фона. В кругах экспертного сообщества по многим вопросам нет однозначного мнения. Такой еще факт: до сих пор нет четкого понимания, являются ли дети незаметным разносчиком инфекции.
Что касается окончания выходных дней и каникул. Мы предполагаем, что в эти дни мы можем получить серьезный рост эпиднагрузки. Многие новосибирцы поедут отдыхать, по крайней мере внутри страны, будут ходить в гости. Хочешь не хочешь, но инфекцию мы привезем. Поэтому принято решение продлить зимние каникулы до 17 января. Дружно переживем наше возвращение на работу, оценим ситуацию, и если будет спокойная, то предполагаем, что с 17-го числа выйдут все классы на очное обучение. Надеемся, что не нужны будут ограничения для бизнеса.
Наверное, летом мы более смело снимали ряд ограничений. Честно, мы готовились ко второй волне очень серьезно, и система здравоохранения была в полной боевой готовности, но такого стремительного роста мы не ожидали. И, конечно, были проблемы. Это можно сравнить, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией. Ну, не дай Бог (стучит по столу), если бы случилась какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стали бы обращаться за медицинской помощью, и система здравоохранения оказалась бы перегружена. То же самое мы испытали в октябре. Я уже один раз приносил извинения. Могу искренне еще раз попросить прощения у новосибирцев, что в тот период многие сталкивались с невозможностью получить консультацию врача или медицинскую помощь. Но надо признать, что наша медицина в этот период очень быстро перестроилась и мобилизовалась. То, что мы делали весной за два месяца, здесь было сделано за 2–3 недели в два раза больше.
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса?
— Она фактически стартовала. Было две сложности по производству вакцины: изобретение и сертификация. И еще проблема — выйти на масштабное производство. Потому что одно дело — произвести небольшое количество в лаборатории, другое дело — выйти на огромные объемы. Сейчас в отношении двух вакцин проблемы решены. И мы приступили к достаточно масштабной вакцинации. Сейчас вышли на 1000 доз. Каждую неделю такой объем будет поступать и поступать. Удобны две вакцины. «ЭпиВакКорона», например, не требует специальных холодильников. И сегодня ее развезли в ЦРБ в три сельских районах.
Какая работа ведется по дольщикам? Что сделано уже и какие действия планируются дальше?
— Конечно, проблема болезненная, особенно для нашего региона. Наша область — лидер по жилищному строительству и по объему ввода жилья по сибирскому региону. И мы в десятке по объему ввода по стране. Чем больше строим, тем больше появляется проблемных объектов. К сожалению, прорехи в законодательстве не позволяли полностью прекратить этот вал проблемных объектов. По сути, ранее мы боролись с ветряными мельницами. Я знаю, что звучат обвинения в адрес Министерства строительства и мэрии. Полностью их не оправдываю, но в целом они стараются изо всех сил эту проблему решить.
Но в чем сложность их работы — прямых полномочий из бюджета финансировать и достраивать эти дома нет. У Минстроя есть прямые обязанности по строительству школ, детских садов или жилья для социальных каких-то категорий населения. Что касается обманутых дольщиков, то здесь приходилось придумывать свои инструменты. Их создано в регионе достаточно много. Один из самых известных — это масштабные инвестиционные проекты. На территории Новосибирска ни одного крупного аукциона по распределению земельных участков под жилищное строительство без обязательного условия решения проблемы дольщиков не проводилось. И результат есть. Из новых инструментов — ППК «Фонд». И это как раз единственный инструмент, который позволяет напрямую отправлять из бюджета средства на достройку домов или выплату дольщикам.
Это важно в условиях бюджетных ограничений. Ситуация экономическая и так-то непростая. Коронавирус бесследно для бюджета не обошелся. У нас же есть и другие задачи. Например, на строительство и приобретение квартир для такой социально незащищенной категории как дети-сироты сегодня вынуждены тратить на порядок меньше, чем на проблему обманутых дольщиков. Если в сумме на обманутых дольщиков у нас уходит более миллиарда, то на детей-сирот — сотни миллионов. У нас огромный аварийный фонд, который тоже нужно ликвидировать, нужно расселять людей из трущоб. И поэтому, конечно, честно говорю обманутым дольщикам: надеяться, что вдруг произойдет чудо и резко увеличится финансирование — такого не произойдет. Никакие громкие призывы не могут привести к чудесному появлению сотен миллионов и миллиардов на достройку объектов. У нас есть и другие задачи, в том числе очень острые, в том числе и школы и детские сады. Поэтому нужно активно пользоваться инструментом ППК «Фонд». Инструмент сложный и требовательный. И нужно подготовить пакет документов. И это не только обязанность Минстроя и мэрии. Это общая работа с дольщиками. Не заниматься сотрясением воздуха и обвинением друг друга — нужно садиться за один стол и готовить документы.
Некоторые последние события, в том числе яростные протестные акции, навели на мысли, что если мы будем выделять дополнительные ресурсы, то только на точечную поддержку тех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. Такие есть, к сожалению, в каждом проблемном объекте. И без помощи государства им жить невозможно. Будем рассматривать такие случаи.
Близится Новый год. Недавно на вопрос, планируете ли вы вслед за другими регионами объявить 31 декабря выходным днем, вы сказали, что можете порекомендовать работодателям сделать выходной хотя бы для женщин. Потому что на них ложится подготовка новогоднего стола. В соцсетях после этого на вас посыпались обвинения в сексизме. Как вы прокомментируете это?
— Как я могу отреагировать на это? Я же никого не заставлял. Не хотите отдыхать — не отдыхайте. В конце концов, если правнучки Клары Цеткин категорически против того, чтобы начальник отпустил их пораньше домой, то они могут отработать от звонка до звонка. Если серьезно, то напомню: я вообще рассматриваю эту историю с 31 декабря как набор лукавства и популизма. Мы все прекрасно понимаем, что объявить выходной для всех может только Правительство РФ.
Я могу объявить выходной только для своих подчиненных. Я как-то сомневаюсь, что яростные защитницы прав женщин отстаивают в первую очередь право госслужащих на выходной день 31 декабря. Поэтому я не буду объявлять этот день выходным, потому что это не коснется всех жителей Новосибирской области.
Где бы я ни работал — в бизнесе, органах власти, учился ли я в вузе — мы привыкли, что 31 декабря руководитель в обед всех поздравил, и кому не нужно закрывать год — пожалуйста, идите домой. В первую очередь, женщины. У них не только заботы по кухне, им зачастую и себя привести нужно в порядок перед тем, как в гости идти. Много других забот женских есть. Но еще раз повторяю: это дело добровольное каждого начальника и каждой женщины.
Ваше отношение к таким длинным выходным? Что будете делать на новогодних каникулах?
— У меня предстоящие длительные выходные вызывают настороженность, они не радуют. Это всегда период повышенных рисков. Не дай Бог, будет морозная погода — это риски аварий, происшествий. Конечно же, лично я желал бы, чтобы каникулы были покороче. Лучше перенести эти дни на какие-то другие в течение года. В конце концов, мы любим отдыхать не только зимой. Я бы ратовал, чтобы 31 декабря был выходным, а каникулы были до 7 января.
Что касается наших планов. Я постараюсь несколько дней провести с семьей, все-таки это общесемейный праздник, как минимум первые дни нового года постараюсь с родными пообщаться, позаниматься любимыми лыжами. Будут и рабочие дни — и у меня, и у моих коллег.
В декабре мы подпишем все документы на получение средств, а в январе должны готовить конкурсные производства.
Думаю, что 1 января чуда не будет, и коронавирус никуда разом не исчезнет. Будет рейдовая работа, будут заседания оперативного штаба.
В эксплуатацию ввели перинатальный центр. Женщины интересуются, когда он заработает.
— Теперь всё зависит от коллектива областной больницы и главврача. Он вышел на меня с предложением: давайте не будем отдавать его под ковид-госпиталь. Если честно, мне самому не хотелось эти новые, замечательные новые стены отдавать под дезинфекцию и непрофильное использование. И нам удалось достаточно быстро стабилизировать ситуацию с коронавирусом. И мы даже три стационара в декабре вернули в свою профильную деятельность. Принято решение, что перинатальный центр как ковид-госпиталь работать не будет, а сроки переезда зависят от оперативности коллектива областной больницы. Они заявляют, что в течение месяца готовы это сделать.
Какие у вас есть семейные новогодние традиции?
— Про лыжи я уже сказал. Понятно, что по мере взросления детей традиции меняются. Может быть, нет каких-то конкурсов, которые бы доставляли радость малышне. Сейчас у них уже другие интересы. Например, 1 января 2020 года мы всей семьей лепили пельмени. Это вообще определенная традиция, не всегда это происходило 1 января — на новогодние праздники мы старались за таким семейным объединяющим занятием собраться, полепить пельмени, а потом дружненько их поесть. Поэтому, может, и в этом году это состоится.
На этой неделе Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Также министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.