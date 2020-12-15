Сексизм, вакцина и странные решения в пандемию. 7 вопросов, которые люди задали губернатору (и его ответы)

Я могу объявить выходной только для своих подчиненных. Я как-то сомневаюсь, что яростные защитницы прав женщин отстаивают в первую очередь право госслужащих на выходной день 31 декабря. Поэтому я не буду объявлять этот день выходным, потому что это не коснется всех жителей Новосибирской области.

Где бы я ни работал — в бизнесе, органах власти, учился ли я в вузе — мы привыкли, что 31 декабря руководитель в обед всех поздравил, и кому не нужно закрывать год — пожалуйста, идите домой. В первую очередь, женщины. У них не только заботы по кухне, им зачастую и себя привести нужно в порядок перед тем, как в гости идти. Много других забот женских есть. Но еще раз повторяю: это дело добровольное каждого начальника и каждой женщины.

Ваше отношение к таким длинным выходным? Что будете делать на новогодних каникулах?

— У меня предстоящие длительные выходные вызывают настороженность, они не радуют. Это всегда период повышенных рисков. Не дай Бог, будет морозная погода — это риски аварий, происшествий. Конечно же, лично я желал бы, чтобы каникулы были покороче. Лучше перенести эти дни на какие-то другие в течение года. В конце концов, мы любим отдыхать не только зимой. Я бы ратовал, чтобы 31 декабря был выходным, а каникулы были до 7 января.

Что касается наших планов. Я постараюсь несколько дней провести с семьей, все-таки это общесемейный праздник, как минимум первые дни нового года постараюсь с родными пообщаться, позаниматься любимыми лыжами. Будут и рабочие дни — и у меня, и у моих коллег.

В декабре мы подпишем все документы на получение средств, а в январе должны готовить конкурсные производства.

Думаю, что 1 января чуда не будет, и коронавирус никуда разом не исчезнет. Будет рейдовая работа, будут заседания оперативного штаба.

В эксплуатацию ввели перинатальный центр. Женщины интересуются, когда он заработает.

— Теперь всё зависит от коллектива областной больницы и главврача. Он вышел на меня с предложением: давайте не будем отдавать его под ковид-госпиталь. Если честно, мне самому не хотелось эти новые, замечательные новые стены отдавать под дезинфекцию и непрофильное использование. И нам удалось достаточно быстро стабилизировать ситуацию с коронавирусом. И мы даже три стационара в декабре вернули в свою профильную деятельность. Принято решение, что перинатальный центр как ковид-госпиталь работать не будет, а сроки переезда зависят от оперативности коллектива областной больницы. Они заявляют, что в течение месяца готовы это сделать.

Какие у вас есть семейные новогодние традиции?

— Про лыжи я уже сказал. Понятно, что по мере взросления детей традиции меняются. Может быть, нет каких-то конкурсов, которые бы доставляли радость малышне. Сейчас у них уже другие интересы. Например, 1 января 2020 года мы всей семьей лепили пельмени. Это вообще определенная традиция, не всегда это происходило 1 января — на новогодние праздники мы старались за таким семейным объединяющим занятием собраться, полепить пельмени, а потом дружненько их поесть. Поэтому, может, и в этом году это состоится.

На этой неделе Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Также министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.