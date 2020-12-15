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«Сыграла роль и коронавирусная инфекция»: Константин Хальзов о росте смертности в регионе

По словам министра, пока выводы о причинах увеличения показателей делать еще рано

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Осенью смертность в Новосибирской области&nbsp;выросла на 37%

Осенью смертность в Новосибирской области выросла на 37%

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.

— Полноценно можно говорить, только проведя колоссальную аналитику, именно проанализировав всё, что происходило и что привело к такой смертности, проанализировав все те показатели, которые есть на территории Новосибирской области. Могу сказать только, что у нас сохранилась структура смертности. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие причины смерти. Поэтому здесь, я думаю, однозначно сыграл свою роль и фон: коронавирусная инфекция, та вторая волна, — сказал Константин Хальзов на пресс-конференции в ТАСС.

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Этой осенью в Новосибирской области смертность выросла на 37%. Если в 2019 году за октябрь в регионе было зафиксировано 3118 записей о смерти, то в этом году их стало на 1161 больше. Всего в октябре 2020 года в Новосибирской области скончались 4279 человек.

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