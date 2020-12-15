«Сыграла роль и коронавирусная инфекция»: Константин Хальзов о росте смертности в регионе

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.



— Полноценно можно говорить, только проведя колоссальную аналитику, именно проанализировав всё, что происходило и что привело к такой смертности, проанализировав все те показатели, которые есть на территории Новосибирской области. Могу сказать только, что у нас сохранилась структура смертности. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие причины смерти. Поэтому здесь, я думаю, однозначно сыграл свою роль и фон: коронавирусная инфекция, та вторая волна, — сказал Константин Хальзов на пресс-конференции в ТАСС.

