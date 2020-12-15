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Более 1400 добровольцев привили вакциной новосибирского «Вектора» — Роспотребнадзор рассказал про их самочувствие

Возраст добровольцев — 18–60 и старше

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Часть добровольцев, привитых вакциной, старше 60 лет

Часть добровольцев, привитых вакциной, старше 60 лет

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Новосибирскую вакцину от коронавируса поставили более 1400 добровольцам

Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».

— В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, — цитирует ведомство ТАСС.

Все добровольцы сейчас чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий после вакцинации выявлено у них не было, сообщил Роспотребнадзор.

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Неделей ранее вакциной «Вектора» были привиты примерно 770 человек.

Планируется, что «ЭпиВакКорону» испытают на 3 тысячах добровольцев. Здесь мы собрали всё, что известно о новой российской вакцине и ее исследованиях.

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«Вектор»вакцинакоронавирус в Новосибирске
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