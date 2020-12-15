Более 1400 добровольцев привили вакциной новосибирского «Вектора» — Роспотребнадзор рассказал про их самочувствие

Новосибирскую вакцину от коронавируса поставили более 1400 добровольцам
Роспотребнадзор отчитался о пострегистрационных испытаниях вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».
— В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, — цитирует ведомство ТАСС.
Все добровольцы сейчас чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий после вакцинации выявлено у них не было, сообщил Роспотребнадзор.
Неделей ранее вакциной «Вектора» были привиты примерно 770 человек.
Планируется, что «ЭпиВакКорону» испытают на 3 тысячах добровольцев. Здесь мы собрали всё, что известно о новой российской вакцине и ее исследованиях.