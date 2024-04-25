Три рецепта невероятно вкусных куличей на Пасху — с ними даже дети справятся

Прелесть наших рецептов в том, что с ними куличи может легко приготовить любой ребенок Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Приготовить куличи на Пасху — это святое. Правда, со стороны может показаться, что это не самое легкое занятие. Но у нас есть три доказательства того, что в приготовлении куличей нет ничего сложного. Просто делайте всё, как указано в наших рецептах, и получите аппетитное угощение к празднику. Не исключаем, что эти куличи станут фаворитами в вашей семье.

Как приготовить кулич по бабушкиному рецепту

Классическое угощение — простой и вкусный кулич — окутает вас домашним теплом, особенно если он сделан заботливыми бабушкиными руками. Впрочем, старшим можно дать и отдохнуть. Лучше приготовьте кулич по бабушкиному рецепту.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Для начала слегка подогреваем молоко и переливаем его в кастрюлю. Добавляем туда полчашки сахара, всыпаем сухие дрожжи (или кладем 30 граммов обычных дрожжей). Всё перемешиваем и оставляем на некоторое время.



Теперь просеиваем три чашки муки в кастрюлю с молочной смесью и снова тщательно размешиваем. Можно накрыть емкость полотенцем и поставить ее в теплое место на 1,5–2 часа — это даст тесту подняться.



А пока займемся тем, что отделим желтки от белков. После этого всыпаем оставшийся сахар к желткам и взбиваем, пока они не станут белыми. Ваниль придаст куличам по рецепту бабушки приятный вкусовой оттенок, поэтому смело ее применяем, главное — не переборщить.

Кладем в сотейник маргарин. А пока он растапливается, солим и взбиваем белки. Когда опара готова, вливаем в нее половину растопленного маргарина и яичные желтки. Соединяем тесто с 6 столовыми ложками муки и перемешиваем всё ложкой. Посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто вручную. Когда оно будет готово, перекладываем его в миску, снова накрываем его полотенцем и ставим в тепло примерно на 1,5–2 часа.

Приготовим начинку. Для этого промоем изюм и замочим его в кипятке на несколько минут. Ягодки нужно насухо протереть полотенцем и обвалять в муке. Тесто для куличей поднялось — кидаем в него нашу сочную начинку. Смазываем формы для выпекания маслом и присыпаем их мукой.



Теперь равномерно распределяем пасхальный хлеб по формам. Оставляем его примерно на 20 минут, чтобы он «отдохнул». Не теряем времени даром — разогреваем духовку до 150 градусов. Формы нужно расположить на средней полке духовки. Выпекаем куличики в течение полутора часов, или пока они не станут золотисто-коричневыми и потрясающе пахнущими!



Как приготовить кулич на сливках

Каждый шаг приготовления этого особенного рецепта пасхального кулича — от ароматной смеси до мягкой, пушистой текстуры — несет в себе частичку кулинарных традиций прошлых поколений.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Прежде всего приготовим опару, активируем дрожжи. В этом рецепте мы используем двойные сливки (теплые), нам понадобится чуть-чуть прессованных дрожжей, 1 столовая ложка муки и 1 столовая ложка сахара. Смешаем все ингредиенты и оставим на 5–10 минут — до появления небольшой пенной шапочки.



Добавляем щепотку соли в просеянную муку и перемешиваем. Аккуратно вливаем в муку опару, примешиваем желтки и оставшийся сахар. Теперь пришло время испачкать руки и замесить тесто!



Когда из него уже можно сформировать шар, начинаем небольшими порциями вливать в него растопленное масло. Продолжаем месить тесто, пока оно не станет мягким и не липнущим к рукам.



Перед погружением в духовку дадим тесту настояться. Для этого накрываем его пленкой и прячем в теплом месте на 40–60 минут. Произойдет волшебство: тесто для пасхального угощения начнет подниматься.



Когда оно будет готово, формируем из него 5 объемных шариков и оставляем их еще на 5 минут. Каждый шарик раскатываем в широкую полоску, две трети из которой тонко нарезаем вдоль по длине. Используя кисточку, густо смазываем их мягким сливочным маслом.



Высыпаем заранее вымытый изюм на неразрезанную сторону нашей заготовки. Сворачиваем всё в тугой рулетик, не забывая подворачивать края теста.



Получившиеся рулеты помещаем в круглую форму, располагая их плотно друг к другу. Используем пергаментную бумагу, чтобы было удобно вынимать дымящиеся куличи.



Оставляем тесто в форме примерно на 20 минут. Затем смазываем его смесью из яичного желтка и молока, чтобы придать ему золотистый блеск.



Ставим кулич в предварительно разогретую духовку и выпекаем при температуре 170 градусов примерно на 30 минут. Время выпечки может варьироваться в зависимости от модели вашей духовки.



Кулич готов — даем ему остыть, а затем украшаем глазурью и кондитерскими посыпками.



Как приготовить кулич с маково-сахарной начинкой

Для приготовления этого восхитительного на вид, а потому и по-настоящему праздничного кулича вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и немало времени. Но его вкус, без сомнения, стоит того, чтобы ждать, и непременно произведет впечатление на ваших близких и друзей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Заводим основу. Для этого миксуем необходимые ингредиенты из списка. Прикрываем смесь, она будет томиться и пениться примерно 60 минут. В миску комбайна выкладываем закваску, муку, сахар, желтки и чуть-чуть соли — и всё взбиваем. Забываем о тесте на 30 минут.



Примешиваем к нему немного воды и снова взбалтываем, чтобы не осталось ни комочка. Вводим в тесто сливочное масло и взбалтываем массу до эластичности. Покрываем руки растительным маслом и собираем тесто в шар. В течение 2 часов оно будет бродить.



Достаем поднявшееся тесто из миски и образуем из него прямоугольник. Пару раз сложим тесто втрое, дважды повторим процедуру. Кладем тесто обратно в миску — бродить еще в течение 1,5 часа. Измельчаем в кофемолке семена мака и сахар. Вливаем в получившуюся пудру белок и перемешиваем.



Теперь делим заготовку на пару одинаковых кусков. Растягиваем каждую половинку в прямоугольник, сдобрив ее маковой намазкой. Закручиваем и сгибаем каждый рулет надвое и помещаем его в формочку так, чтобы согнутая часть оказалась вверху. Заполняем формочку не более чем на треть, чтобы в процессе выпекания тесто не уползло за края. Куличики оставляем в тепле на 1,5 часа.



Отправляем их в духовку, перед этим густо смазав их яичным желтком. Для наилучшего результата выдерживаем главное пасхальное угощение примерно 7 минут при 220 °С в режиме конвекции, а затем еще около 20 минут при 200 °С в режиме «верх + низ».



Наши куличи испеклись. Осталось лишь охладить их и украсить по своему желанию.