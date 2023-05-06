А мясо в ней есть? Разбираем состав докторской колбасы — какая цена должна вызвать подозрение

— Колбаса перестала быть деликатесом. Сейчас это просто готовая еда, которую можно купить, бросить в холодильник и в любой момент отрезать кусок для бутерброда. Заводы делают то, что покупатели готовы купить, вот и всё. У большинства крупных производителей наряду с «колбасой из воды» есть вполне качественные продукты. Просто они стоят гораздо дороже, — говорит Вадим Прусаков.



Андрей Куспиц тоже считает, что решение в конечном итоге принимает потребитель. И на рынке всегда будет и очень качественный деликатесный продукт, и «корм для людей». Одно не исключает другого. По мнению эксперта, проблема в том, что потребитель часто просто не понимает разницы и не готов платить за эту самую вожделенную «колбасу из мяса».

— В силу сложной истории нашей прекрасной страны весь ремесленный сегмент у нас был уничтожен. Сейчас он начинает возрождаться. И публика начинает понимать, что лучший хлеб делает небольшой булочник, а на всякий день есть упакованная в пластик булочка из супермаркета. Так же и с колбасой. В крупных городах сейчас появились ремесленные производители, которые делают просто прекрасные колбасы. Но массовый потребитель просто не знаком с таким. Это вполне нормально. Я участвовал в нескольких телепередачах со слепыми дегустациями, и самые настоящие продукты неизменно проигрывали массовым. Без усилителя вкуса первые кажутся странными, а лишенный красителей облик тоже вызывает сомнения, — говорит Куспиц.