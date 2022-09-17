Сельхозярмарка на Маркса: проезд забит машинами с товаром — смотрим, что там можно купить

На площади Карла Маркса в Новосибирске проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка (0+). Торговцев сегодня больше, чем всегда, в основном за счет продавцов овощей.
Ярмарка проходит на обычном месте — в проезде между транспортным кольцом и улицей Сибиряков-Гвардейцев, перегороженном на время грузовиками и тракторами. Корреспондент НГС насчитал более 150 палаток и машин, с которых ведется торговля. Продавцов так много, что они заняли практически полностью и центр проезда тоже.
Больше всего на ярмарке торговцев овощами. Ближе к Сибиряков-Гвардейцев выстроился целый ряд машин с картошкой, которую продают мешками. Цены колеблются от 14 до 20 рублей за килограмм. Справедливости ради, нужно заметить, что в расположенном здесь же супермаркете SPAR картофель можно купить в любом количестве по 15 рублей за килограмм (это цена по акции).
С каждым годом всё больше привозят на ярмарку тыкв. Они имеются здесь разных цветов и размеров — от умещающихся в ладони крох до настоящих гигантов. Те, что поменьше, продаются по
Будет что выбрать и любителям томатов, которых на ярмарке не меньше десяти разных видов. Любителей среднеазиатской кухни и низкокалорийного питания может заинтересовать сельдерей — стебли одного растения продаются в зависимости от размера по 100–150 рублей.
На ярмарке всегда много сушеных и консервированных грибов. Но осень хороша еще тем, что сейчас грибы можно купить здесь и свежими. Так, на одном из лотков обнаружились аккуратные белые по 600 рублей за килограмм.
Хватает на ярмарке и других дикоросов: брусника, клюква, облепиха имеются сразу в нескольких точках. Цены на ягоду колеблются в пределах 250–300 рублей.
Отдельный интерес ярмарка представляет для садоводов. Здесь полно саженцев самых разных растений — и тех, плоды которых можно есть, и тех, которыми нужны просто любоваться. Можно, впрочем, и совмещать.
Не все продукты на ярмарке имеют какое-то отношение к Сибири. Здесь есть, например, обычные фруктовые палатки, мало чем отличающиеся от тех, что стоят по всему городу. Но есть и местные (точнее, алтайские) яблоки. Так, по крайней мере, утверждают продавцы.
Сыры на ярмарке в основном местные — алтайские и новосибирские. Но можно прикупить чего-то деликатесного. Например, сыр с голубой плесенью из Ирана.
Много колбас и мясных деликатесов. Несколько смущает, конечно, что они лежать открытыми, но зато и выбор побольше, чем в стандартном супермаркете. Есть и такая вот колбаса «два в одном».
Продуктовое разнообразие дополняют изделия, что называется, народных промыслов. Есть на ярмарке и какое-то количество одежды, обуви и домашней утвари.
Ярмарка будет работать сегодня до 16:00, но отдельные торговцы могут уехать и раньше, если успеют всё продать до этого времени. Обычно первые точки начинают сворачиваться уже после 14:00.
О том, какие еще ярмарки пройдут в Новосибирске этой осенью, читайте в материале Елизаветы Горячевой.