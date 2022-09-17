Сельхозярмарка на Маркса: проезд забит машинами с товаром — смотрим, что там можно купить

На площади Карла Маркса в Новосибирске проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка (0+). Торговцев сегодня больше, чем всегда, в основном за счет продавцов овощей.



Ярмарка проходит на обычном месте — в проезде между транспортным кольцом и улицей Сибиряков-Гвардейцев, перегороженном на время грузовиками и тракторами. Корреспондент НГС насчитал более 150 палаток и машин, с которых ведется торговля. Продавцов так много, что они заняли практически полностью и центр проезда тоже.