Несколько фермерских ярмарок пройдет в Новосибирске до середины октября: рассказываем где и когда

В Новосибирске с 15 сентября по 16 октября пройдет несколько ярмарок в Калининском районе 0+. На них можно купить продукты от местных фермеров: фрукты, мед, овощи и другие продукты. Об этом сообщили в мэрии города.



С 15 по 16 сентября и с 19 сентября по 2 октября купить товары можно на ярмарке по адресу Объединения, 25. 30 сентября заработает продажа товаров на площади у ДК имени М. Горького на улице Богдана Хмельницкого, 40. На двух площадках можно будет купить мясные деликатесы, овощи, фрукты, дикоросы, сухофрукты, а также хлебобулочные изделия. Точки торговли будут работать с 10:00 до 18:00.

