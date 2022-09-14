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Несколько фермерских ярмарок пройдет в Новосибирске до середины октября: рассказываем где и когда

Можно будет купить дикоросы и деликатесы от местных производителей

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Товары будут продавать местные фермеры

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В Новосибирске с 15 сентября по 16 октября пройдет несколько ярмарок в Калининском районе 0+. На них можно купить продукты от местных фермеров: фрукты, мед, овощи и другие продукты. Об этом сообщили в мэрии города.

С 15 по 16 сентября и с 19 сентября по 2 октября купить товары можно на ярмарке по адресу Объединения, 25. 30 сентября заработает продажа товаров на площади у ДК имени М. Горького на улице Богдана Хмельницкого, 40. На двух площадках можно будет купить мясные деликатесы, овощи, фрукты, дикоросы, сухофрукты, а также хлебобулочные изделия. Точки торговли будут работать с 10:00 до 18:00.

Третья сельскохозяйственная площадка откроется в выходные с 24 по 25 сентября, с 8 по 9 и с 15 по 16 октября, время работы — с 09:00 до 15:00.

— Более 50 операторов представят на ярмарке широкий ассортимент овощей, фруктов, дикоросов, продукции пчеловодства, — отметили в мэрии.

7 октября с 10:00 до 18:00 у ДК имени М. Горького ярмарка пройдет с музыкой и выступлениями творческих коллективов.

Похожая ярмарка работала в мае. На нее съехались продавцы с предложениями питомников Бердска, Барышева, Томска. Мы посмотрели, что они привезли, а самое главное — за сколько продают свои товары.

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