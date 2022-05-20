Черная малина, жимолость с ягодами по 4 сантиметра и сибирская айва: фоторепортаж с садовой ярмарки — изучаем цены

В этом году у продавцов очень быстро закончилась ирга. Скупают люди и облепиху (по 400 рублей), и ежевику (по 400 рублей). Смородина и крыжовник стоят в пределах 300–400 рублей за саженец в зависимости от сорта.

— Есть у нас жимолость канадская поздних сортов по 500 рублей. Она созревает в июле-августе. Это большая редкость, купить в городе ее не так просто, — с гордостью показывает саженцы Светлана, продавец из Бердска. — Размер ягодок доходит до 4 сантиметров. Ранняя традиционная жимолость стоит по 350 рублей. Обратите внимание на вишню «Гномик» — карликовое деревце, оно растет высотой до двух метров. Очень удобно.