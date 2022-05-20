Черная малина, жимолость с ягодами по 4 сантиметра и сибирская айва: фоторепортаж с садовой ярмарки — изучаем цены
Питомникам есть чем удивить новосибирцев, но можно купить и привычные растения
Третья декада мая — самое время задуматься о саженцах и цветах для дачи. В Дзержинском районе вчера и сегодня работает садовая ярмарка. На нее съехались продавцы с предложениями питомников Бердска, Барышева, Томска. Мы посмотрели, что они привезли, а самое главное — за сколько продают свои товары.
Садовая ярмарка развернулась на площадке напротив здания на улице Бориса Богаткова, 251а. Продавцы предлагают сотни растений, и глаза разбегаются. Хочется купить всё. Из примечательного — в этом году многие стали предлагать голубику, айву и бруснику.
— У нас проверенные сибирские районированные сорта, отлично зимующие, — уверяет продавец Татьяна. — Яблони по 600 рублей, сливы по 700 рублей. Жимолость, смородина, малина — цены в пределах 200 рублей. У нас частное хозяйство в Барышево. Есть и розы по 200 рублей. Айва, сейчас она будет цвести. Она у нас плоды успевает завязать, правда поздно осенью. По 850 рублей. Барбарис по 600 рублей.
У всех продавцов на переднем плане стоят саженцы черной малины.
— Черную малину не любят клопы, поэтому они точно не попадутся при сборе, — показывает саженцы Татьяна. — Голубике нужна специальная кислая почва.
Цветы пользуются особой популярностью.
— У нас по 60 рублей петуния кустовая, по 80 рублей — махровая. Анютины глазки двухлетние есть, — перечисляет продавец Наталья. — Гортензия — многолетние кусты, в зависимости от возраста и сорта — от 750 до 3000 рублей. «Полярный медведь» вот по 2000 рублей. Розы плетистые — по 650 рублей. Их на опору запустили, потом осенью сняли. «Липстик» — ремонтантная земляника с декоративным цветением пользуется популярностью и за красоту, и за ягоды.
Голубика — взрослые кусты по 6 тысяч рублей, молодые кусты 1,5 года по 650 рублей. Брусника, клюква по 550 рублей.
В этом году у продавцов очень быстро закончилась ирга. Скупают люди и облепиху (по 400 рублей), и ежевику (по 400 рублей). Смородина и крыжовник стоят в пределах 300–400 рублей за саженец в зависимости от сорта.
— Есть у нас жимолость канадская поздних сортов по 500 рублей. Она созревает в июле-августе. Это большая редкость, купить в городе ее не так просто, — с гордостью показывает саженцы Светлана, продавец из Бердска. — Размер ягодок доходит до 4 сантиметров. Ранняя традиционная жимолость стоит по 350 рублей. Обратите внимание на вишню «Гномик» — карликовое деревце, оно растет высотой до двух метров. Очень удобно.
Вишню можно приобрести по цене в 450–500 рублей, черноплодную рябину — по 450 рублей, лимонник — по 500 рублей.
Продавец Кристина из томского питомника привезла лилии, многолетние ирисы, гладиолусы.
— Есть лилии шаровые, пирамидные по 350 рублей за клубень. Зимы они не боятся, непривередливые цветы. Всё это из томского питомника, — отметила девушка.
Слишком много денег с собой не берите, если не хотите сидеть без них до следующей зарплаты. Соблазн скупить всё — слишком велик. А если серьезно, то на ярмарке действительно можно приобрести хорошие растения. Цена выше, чем в крупных питомниках, примерно на 50–100 рублей, на некоторые растения больше. Но всё это нивелируется доступностью ярмарки. С левого берега, конечно, не поедешь ради пары петуний, но для жителей Дзержинского и части Октябрьского района очень удобно — от метро «Золотая нива» идти до нее пешком примерно 10–15 минут. Ярмарка будет работать и сегодня, 20 мая, на площадке у дома по улице Бориса Богаткова, 251а.
Где еще проходят ярмарки для садоводов
С 16 по 20 мая садоводческая ярмарка организована на ул. Объединения, 25.
19 и 20 мая работает садоводческая ярмарка у цирка — на ул. Челюскинцев, 21.
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