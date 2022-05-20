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Семь кругов садаОбзор

Черная малина, жимолость с ягодами по 4 сантиметра и сибирская айва: фоторепортаж с садовой ярмарки — изучаем цены

Питомникам есть чем удивить новосибирцев, но можно купить и привычные растения

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Слишком много денег на садовую ярмарку не берите, если не хотите сидеть без них до следующей зарплаты. Соблазн скупить всё — слишком велик

Слишком много денег на садовую ярмарку не берите, если не хотите сидеть без них до следующей зарплаты. Соблазн скупить всё — слишком велик

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Третья декада мая — самое время задуматься о саженцах и цветах для дачи. В Дзержинском районе вчера и сегодня работает садовая ярмарка. На нее съехались продавцы с предложениями питомников Бердска, Барышева, Томска. Мы посмотрели, что они привезли, а самое главное — за сколько продают свои товары.

Садовая ярмарка развернулась на площадке напротив здания на улице Бориса Богаткова, 251а. Продавцы предлагают сотни растений, и глаза разбегаются. Хочется купить всё. Из примечательного — в этом году многие стали предлагать голубику, айву и бруснику.

— У нас проверенные сибирские районированные сорта, отлично зимующие, — уверяет продавец Татьяна. — Яблони по 600 рублей, сливы по 700 рублей. Жимолость, смородина, малина — цены в пределах 200 рублей. У нас частное хозяйство в Барышево. Есть и розы по 200 рублей. Айва, сейчас она будет цвести. Она у нас плоды успевает завязать, правда поздно осенью. По 850 рублей. Барбарис по 600 рублей.

У всех продавцов на переднем плане стоят саженцы черной малины.

— Черную малину не любят клопы, поэтому они точно не попадутся при сборе, — показывает саженцы Татьяна. — Голубике нужна специальная кислая почва.

Большой ассортимент хвойных деревьев

Большой ассортимент хвойных деревьев

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Черная малина стала пользоваться всё большей популярностью. За один саженец просят около 200 рублей

Черная малина стала пользоваться всё большей популярностью. За один саженец просят около 200 рублей

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Айву, сорт которой хорошо чувствует себя в Сибири, можно купить по 850 рублей. Но это в нашем климате всё же декоративное растение

Айву, сорт которой хорошо чувствует себя в Сибири, можно купить по 850 рублей. Но это в нашем климате всё же декоративное растение

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Барбарис садоводы ценят за красоту листьев. Саженцы можно купить примерно за 600 рублей

Барбарис садоводы ценят за красоту листьев. Саженцы можно купить примерно за 600 рублей

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Покупателей даже в четверг было немало

Покупателей даже в четверг было немало

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При покупке плодовых деревьев обращайте внимание на корни

При покупке плодовых деревьев обращайте внимание на корни

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Цветы пользуются особой популярностью.

— У нас по 60 рублей петуния кустовая, по 80 рублей — махровая. Анютины глазки двухлетние есть, — перечисляет продавец Наталья. — Гортензия — многолетние кусты, в зависимости от возраста и сорта — от 750 до 3000 рублей. «Полярный медведь» вот по 2000 рублей. Розы плетистые — по 650 рублей. Их на опору запустили, потом осенью сняли. «Липстик» — ремонтантная земляника с декоративным цветением пользуется популярностью и за красоту, и за ягоды.

Голубика — взрослые кусты по 6 тысяч рублей, молодые кусты 1,5 года по 650 рублей. Брусника, клюква по 550 рублей.

Саженец голубики такого размера в большой кадушке обойдется вам в 6 тысяч рублей. Но есть и варианты дешевле. За 1,5-годовалые растения в основном просят по 650–800 рублей

Саженец голубики такого размера в большой кадушке обойдется вам в 6 тысяч рублей. Но есть и варианты дешевле. За 1,5-годовалые растения в основном просят по 650–800 рублей

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Гортензия тоже удовольствие не из дешевых, при этом — это потрясающей красоты растение. За такой сорт «Полярный медведь» просят 2 тысячи рублей

Гортензия тоже удовольствие не из дешевых, при этом — это потрясающей красоты растение. За такой сорт «Полярный медведь» просят 2 тысячи рублей

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Если вы любите розы, то обратите внимание на плетистые. Но стоят они дороже, чем обычные — по 650 рублей

Если вы любите розы, то обратите внимание на плетистые. Но стоят они дороже, чем обычные — по 650 рублей

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На садовой ярмарке море цветов. Стоимость от 60 рублей за штуку

На садовой ярмарке море цветов. Стоимость от 60 рублей за штуку

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На ярмарке можно купить и бруснику, и клюкву. Ассортимент ягод очень широкий

На ярмарке можно купить и бруснику, и клюкву. Ассортимент ягод очень широкий

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Ремонтантная земляника с декоративным цветением принесет не только вкусные ягоды, но и красоту на участок

Ремонтантная земляника с декоративным цветением принесет не только вкусные ягоды, но и красоту на участок

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В этом году у продавцов очень быстро закончилась ирга. Скупают люди и облепиху (по 400 рублей), и ежевику (по 400 рублей). Смородина и крыжовник стоят в пределах 300–400 рублей за саженец в зависимости от сорта.

— Есть у нас жимолость канадская поздних сортов по 500 рублей. Она созревает в июле-августе. Это большая редкость, купить в городе ее не так просто, — с гордостью показывает саженцы Светлана, продавец из Бердска. — Размер ягодок доходит до 4 сантиметров. Ранняя традиционная жимолость стоит по 350 рублей. Обратите внимание на вишню «Гномик» — карликовое деревце, оно растет высотой до двух метров. Очень удобно.

Вишню можно приобрести по цене в 450–500 рублей, черноплодную рябину — по 450 рублей, лимонник — по 500 рублей.

Розы на ярмарке продают в среднем по 200 рублей за саженец

Розы на ярмарке продают в среднем по 200 рублей за саженец

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Это канадская поздняя жимолость. По словам продавца, купить ее в городе очень непросто

Это канадская поздняя жимолость. По словам продавца, купить ее в городе очень непросто

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Светлана с мужем выращивают саженцы сами в Бердске

Светлана с мужем выращивают саженцы сами в Бердске

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Сладкая рябина для любителей этой ягоды

Сладкая рябина для любителей этой ягоды

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Грушу и яблоню можно купить по 700 рублей за саженец

Грушу и яблоню можно купить по 700 рублей за саженец

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Продавец Кристина из томского питомника привезла лилии, многолетние ирисы, гладиолусы.

— Есть лилии шаровые, пирамидные по 350 рублей за клубень. Зимы они не боятся, непривередливые цветы. Всё это из томского питомника, — отметила девушка.

Клубни лилий в среднем стоят 350 рублей. Доставили из томского питомника

Клубни лилий в среднем стоят 350 рублей. Доставили из томского питомника

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Колеусы широко используются в ландшафтном дизайне. Один саженец — 200 рублей

Колеусы широко используются в ландшафтном дизайне. Один саженец — 200 рублей

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Виноград в среднем стоит по 500 рублей

Виноград в среднем стоит по 500 рублей

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Саженцы овощей на ярмарке не представлены, удалось найти только огурцы по 50 рублей

Саженцы овощей на ярмарке не представлены, удалось найти только огурцы по 50 рублей

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Активнее всего люди покупают цветы

Активнее всего люди покупают цветы

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Большинство продавцов — небольшие хозяйства

Большинство продавцов — небольшие хозяйства

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Слишком много денег с собой не берите, если не хотите сидеть без них до следующей зарплаты. Соблазн скупить всё — слишком велик. А если серьезно, то на ярмарке действительно можно приобрести хорошие растения. Цена выше, чем в крупных питомниках, примерно на 50–100 рублей, на некоторые растения больше. Но всё это нивелируется доступностью ярмарки. С левого берега, конечно, не поедешь ради пары петуний, но для жителей Дзержинского и части Октябрьского района очень удобно — от метро «Золотая нива» идти до нее пешком примерно 10–15 минут. Ярмарка будет работать и сегодня, 20 мая, на площадке у дома по улице Бориса Богаткова, 251а.

Где еще проходят ярмарки для садоводов

С 16 по 20 мая садоводческая ярмарка организована на ул. Объединения, 25.

19 и 20 мая работает садоводческая ярмарка у цирка — на ул. Челюскинцев, 21.

Что полезно почитать про сад и огород


СЮЖЕТ

Семь кругов садаСемь кругов сада

Земля перестала быть плодородной, а траты на удобрения, навоз и подкормки уже превысили разумные пределы? Есть простой и достаточно дешевый способ оздоровить почву и сделать ее вновь пригодной для получения урожая.

Очень важно сейчас привести в порядок сад. Самое время посадить яблони, груши, сливы и подкормить уже имеющиеся деревья. Не забудьте и о плодовых кустарниках.

Клубника, а если говорить правильно — земляника, считается одной из самых популярных ягодных культур России. Пришло время проверить грядки, привести кусты в порядок и высадить новые сорта.

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