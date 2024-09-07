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Семья эксперт «Декретницы — это геморрой». Работодателей обяжут следить, сколько детей рожают их сотрудники: к чему это приведет

«Декретницы — это геморрой». Работодателей обяжут следить, сколько детей рожают их сотрудники: к чему это приведет

В Госдуме предложили установить KPI по рождаемости и стимулировать родителей выплатами

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1 комментарий

Демографы же предлагают ввести удаленку и сокращенный рабочий день

В Госдуме предложили установить KPI по рождаемости для работодателей. Начальники должны будут отчитываться о том, сколько детей родилось в коллективе за год, и давать за рождение ребенка дополнительные выплаты. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума.

MSK1.RU обсудил эту инициативу с демографами и HR. Разбираемся, будут ли россияне рожать коллективами и поможет ли это улучшить ситуацию с рождаемостью в стране.

Что предложила депутат

По мнению Татьяны Буцкой, сейчас многодетные родители становятся «новой элитой». Чтобы простимулировать россиян к рождению детей, работодатели должны поощрять их за стремление к многодетности.

— Многодетные семьи становятся новой элитой. И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям, — сказала депутат на ВЭФ.

Отчитываться по коэффициенту рождаемости должен каждый работодатель, считает Буцкая. Оптимальный «прирост» — +1 ребенок в год от каждого сотрудника детородного возраста.

— Вот мы обсуждаем: губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Не только губернаторы, опускайте ниже, каждый работодатель! Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть, а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе, у вас есть +1 ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка, или нет? — отметила она.

Депутат уточнила: руководители должны не только контролировать этот показатель, но и стимулировать его рост. Для этого компании могут назначать дополнительные выплаты и нанимать «семейных кураторов», которые будут просвещать коллектив о положенных за рождение детей государственных и корпоративных мерах поддержки. Более того, такие эксперименты уже ведутся.

Работодатели отчитаются «на бумажках»

MSK1.RU обсудил инициативу Буцкой с HR-директором Ольгой Новгородовой. По ее мнению, эта идея нереализуема и, скорее всего, работодатели будут отчитываться о KPI рождаемости только «на бумажках».

— У работодателя огромное количество других важных и нужных дел. На бумажках, на словах — возможно, на деле — нет. Он никак не может повлиять на этот процесс: ни на частоту совокупления, ни на вынашиваемость детей, — объяснила MSK1.RU HR-директор.

Кроме того, большое количество декретниц для компании больше сложность, чем прелесть. По-человечески работодатель всегда рад пополнению в семье, но на практике это вызывает много проблем.

Мы в бизнесе. И декретницы, постоянно рожающие, — это геморрой, сложность, лишние деньги, лишние напряги.

Дополнительные выплаты или льготы за рождение детей не толкнут сотрудников к мысли о многодетности, считает эксперт.

— Не надо из людей делать бездумное маргинальное стадо. Люди не такие. Люди рожают детей осмысленно, с удовольствием и запланированно. Не надо делать вид, что работодатель посулит им определенную выплату, социальную льготу или предложат какую-то плюшку, и он такой: «Вот мне в компании обещали бесплатный фитнес и детский сад, рожу-ка я!» — отметила Новгородова.

Еще одно весомое препятствие заключается в том, что далеко не у каждого работодателя есть возможность денежно поощрять рождаемость. Например, директор небольшого ИП не сможет выделить 500 тысяч рублей на поддержку многодетных семей — у него просто не найдется таких средств.

— Всё это звучит как профанация. Мы все за демографию, за рождаемость. Но на самом деле это невозможно к реализации, это противоречит развитию бизнеса, — заключила Ольга Новгородова.

Перекинули задачу на бизнес

Создание коэффициента рождаемости направлено скорее на поддержку бизнеса, а не на рождаемость, считает независимый демограф Алексей Ракша. Всё дело в том, что высокий KPI дает компаниям возможность получать доступ к госконтрактам, финансированию и тендерам.

— Если фирма выплачивает какие-то бонусы, допустим, за третьего ребенка, то она имеет шанс быть выше в рейтинге и получать доступ к госконтрактам, послаблениям, скидкам, конкурсам. По идее, должно это выглядеть так, и государство об этом думает именно так, — объяснил MSK1.RU Алексей Ракша.

По мнению эксперта, KPI рождаемости может считаться только в средних и крупных предприятиях, у которых есть отношения с властями. Раньше их рейтинг составляли по своевременной уплате налогов, отсутствии задолженностей по зарплате, экологическим показателям. Теперь туда добавится и коэффициент рождаемости, предполагает демограф.

Тем не менее улучшить ситуацию с рождаемостью в стране такая инициатива не сможет.

— Это поддержит, возможно, многодетных. На рождаемости это сильно не скажется, потому что всё-таки это задача государства и на крупных предприятиях работает не очень большой процент работников от всех, — подчеркнул Ракша.

Проблемами демографии должно заниматься государство, а не бизнес, добавил демограф.

— Плохо, что государство фактически снимает с себя обязанности. Государство что-то хочет, но хочет напрячь бизнес делать это. Вообще, это задача государства — поощрять рождаемость.

Лучше сделать удаленку?

По данным Минэкономразвития, сейчас суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России составляет 1,42 (и он рекордно низок: по данным Росстата, для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15. — Прим. ред.).

На проблему снижения рождаемости в стране обращал внимание и президент России Владимир Путин. Во время выступления с посланием к Федеральному собранию он отметил, что «молодые люди строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом».

— Очевидно, что не только экономика и качество социальной сферы влияют на рождаемость, но в огромной степени и те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей всех наших религий, — говорил президент.

Чтобы улучшить ситуацию, в России решили запустить новый национальный проект «Семья», продлить программы маткапитала и семейной ипотеки и увеличить финансирование.

Для роста рождаемости необходимы масштабные ресурсоемкие меры, такие как увеличение маткапитала на второго и третьего ребенка до двух миллионов рублей, либо безусловный базовый доход на всех детей, отметил в разговоре с MSK1.RU Алексей Ракша.

В свою очередь, демограф Вадим Безвербный считает, что увеличение выплат ситуации не поможет, а акцент стоит сделать на жилищной и трудовой политике.

— Остается вопрос обеспечения жильем и различные вопросы, связанные с Трудовым кодексом и трудовыми отношениями, потому что в России нет программ, которые предусматривали бы сокращенный рабочий день для молодых родителей, мягкие условия труда, удаленный график работы, — объяснил MSK1.RU эксперт.

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ПО ТЕМЕ
Рождаемость Коэффициент Многодетная семья Выплаты Демография Бизнес Демографическая яма Демографическая ситуация
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Комментарии
2
ElenaC
7 сентября 2024, 08:40
а почему у нее самой только 2 детей? почему не рожает каждый год? Если все начнут рожать ежегодно, кто будет работать ? школы, поликлиники, сады, магазины и т.п. это чисто женские коллективы? у нее что с мозгами ?
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