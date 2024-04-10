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Семья «Не имею права сдаться»: смелая красотка — о воспитании детей в одиночку (у нее их пять!)

«Не имею права сдаться»: смелая красотка — о воспитании детей в одиночку (у нее их пять!)

Марина Государкина стала «Миссис мама России» в 2023 году

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Марина в одиночку воспитала детей, а сегодня забирает титулы в конкурсах красоты

Многие молодые мамы думают, что совместить карьеру и семью непросто, а про хобби и говорить не стоит. Но мать пятерых детей Марина Государкина из Кемерова доказывает обратное. Десять лет назад она развелась с мужем и ей в одиночку удалось не только поднять семью, но и найти свое призвание. Марина работает хормейстером мужского хора и руководит вокальной женской группой на заводе «Азот». В прошлом году она получила титул «Миссис Кемерово» и покорила Москву, откуда привезла новое звание. Героиня не останавливается на достигнутом, продолжает участвовать в новых проектах и мечтает открыть фонд помощи мамам в Кузбассе. Марина рассказала нашим коллегам из NGS42.RU, как не потерять себя в семейной рутине, а также поделилась своим опытом воспитания детей.

«Могла подарить больше внимания и заботы»

У Марины Государкиной пятеро детей — четверо сыновей и дочь. После развода с мужем ей пришлось устроиться на три работы, чтобы прокормить семью. Справиться в тяжелый период помогли сами дети: старшие проверяли у младших уроки и помогали по хозяйству.

— Я была занята, поэтому дети рано стали самостоятельными. Конечно, это где-то мои материнские недочеты, которые иногда гложут, что я что-то недодала своим детям. Такое чувство внутри, что могла подарить больше внимания и заботы. Но жизнь порой ставит в такие ситуации, что ты не всегда можешь в полной мере посвятить себя, — признается многодетная мама.

Сейчас Марине Государкиной 43 года, старшие дети уже живут самостоятельно. С мамой остался двенадцатилетний Тихон, который учится в шестом классе. Героиня рассказывает, что младший только вступил в подростковый возраст и, конечно же, появляются проблемы.

— Очень обидчивый стал. Я стараюсь больше общаться, выстраивать между нами доверительные отношения. Мы с ним теперь только вдвоем, кому открыться, как не маме? Если что-то случилось, у него на лице сразу написано. Но подростки не всегда готовы рассказывать, что у них там произошло. Если он говорит: «Мам, я не хочу сейчас», — то я отступаю и жду момента, когда ребенок сам захочет со мной поделиться. А до этого стараюсь отвлечь от плохих мыслей, обнять, — объясняет Марина.

«Ты как родитель только направляешь»

Все дети Марины, пока кроме младшего, окончили музыкальную школу, так же как и их мать. Кемеровчанка считает, что каждый ребенок должен уметь играть на инструментах. Она признается, что дети не рвались к музыке и даже хотели бросить обучение, поэтому маме приходилось уговаривать. Спорт и музыкальное образование, считает Марина, — важная часть в жизни детей. Благодаря этому у них развивается дисциплина и формируется ответственность.

— Я тоже хотела бросить музыкальную школу. Такие мысли всегда приходят в последний или предпоследний год обучения. Поэтому на своем примере я уговаривала: «Вы представляете, столько учились, не жалко стараний? Потерпите совсем капельку. Надо закончить дело и дойти до конца». И хорошо заканчивали, все с дипломами. А дочка вдобавок танцевальное направление окончила. И после детки шли хоть на футбол, хоть на волейбол, хоть на борьбу, еще и на гитаре самостоятельно научились играть, — вспоминает Марина.

Обсуждала семья Государкиных и вопрос важности высшего образования. Мать старается не давить на своих детей, а лишь направлять и подсказывать. В принятие окончательного решения не вмешивается. Пока только второй сын Марины решился получить высшее образование.

— Мое мнение, что высшее образование получить нужно. Да, сегодня можно зарабатывать и в интернет-магазинах, и через разные сайты. Но как говорят: без бумажки ты не человек. Но это их жизнь. Я не давлю на детей, просто стараюсь донести. Они будут сами решать. Перед ними живой пример. Когда у меня не было высшего образования, мне было страшно куда-то устроиться, и везде о нем [дипломе] постоянно спрашивали, — делится «Миссис мама России».

Так как школа, в которой учились дети, была до 9-го класса, они сперва поступали в колледжи и техникумы. Поэтому с ЕГЭ в жизни детей Марина не столкнулась, но всегда старалась помочь хотя бы советом в поиске направления, куда поступить. Старший сын всегда мечтал быть врачом и сейчас работает лаборантом в гистологической лаборатории.

А вот дочь не знала, кем хочет стать. Ей нравилось петь и танцевать, но пойти дальше в творчество по стопам матери не хотела, а в медицину, как у брата, душа не лежала. Марина продолжала искать и предлагать варианты, вместе разбирая каждую профессию. Сошлись на туризме. Дочь поступила в Кемеровский кооперативный техникум и закончила его с красным дипломом.

— Могла бы пойти дальше в институт, но, к сожалению, не пошла — любовь-морковь. Я против не была, может, надо было где-то построже быть. Но это ее выбор. В моем понимании, ребенок — это такой же человек, как и ты, и у него тоже свое мнение и свои взгляды. Ты как родитель только направляешь. Жизнь — это учеба, — рассказывает Марина.

«Позволить себе быть настоящей женщиной»

После развода, считает наша героиня, только вера в бога и себя помогли ей двигаться дальше.

— Это внутри меня был какой-то стержень. Я понимала, что не имею права сдаться, что я должна идти только вперед. Нельзя руки опускать, потому что за твоей спиной пятеро детей, которых нужно поднять, воспитать, накормить и обуть, чтобы у них было хорошее образование, и жизнь была лучше, чем у тебя, — вспоминает Марина.

По ее словам, она рано родила первого ребенка, из-за чего ничего толком не видела и не пробовала в жизни. После того, как ей удалось более менее встать на ноги, Марина вспомнила, что она не только мама, но и женщина. О кузбасском конкурсе красоты она узнала из рекламы о кастинге. Марина подала заявку, несмотря на свои страхи. Как она сама признается, желание настолько пересилило, что ее было не остановить. Конкурс стал для нее толчком и открыл новую страницу в жизни.

— Действительно второе дыхание открылось, силы появились. Я просто горела этим проектом, ждала выходных, чтобы прийти на занятие от конкурса. Продумывала номера, кто будет участвовать, в голове рождались идеи, и я старалась их всех воплотить. Это новая глава в моей жизни, которую я сейчас пишу, — комментирует героиня.

Марина считает, что каждой женщине важно перебороть себя, выйти из зоны комфорта и попробовать поучаствовать в таком конкурсе. Со слов победительницы, после этого происходит полная трансформация.

— Меняется и расширяется круг общение, ты видишь других, таких же красивых девушек и женщин, которые порой добились еще большего. И тебе хочется тянуться к ним. При разговоре вы делитесь опытом, каждая может почерпнуть для себя много нового. Происходит колоссальная трансформация. Нужно позволить себе быть настоящей женщиной, которая может себя баловать и любить, — рассказывает Марина.

Она считает, что просто необходимо находить время для себя. Не зарываться в работе и детях без остатка. Внутри каждой сильной женщины живет маленькая девочка, которую хочется любить, радовать и наряжать. Потому что дети должны видеть красивую, ухоженную и цветущую маму, отмечает героиня.

— Сейчас настолько всё развито, что, пожалуйста, бери и делай. Главное — было бы желание, не надо засиживаться дома. Жизнь на детях не закончилась. Они вырастут, вылетят и не заметишь. А что ты за это время сделала для себя? Какой главный опыт вынесла из этого? У меня появились такие мысли 10 лет назад, когда я осталась одна с пятью детьми. Все заботы на мои плечи легли, соответственно, я должна идти вперед, — комментирует Марина.

Марина о многом мечтает и не собирается останавливаться на достигнутом. После московского конкурса «Миссис Россия — 2023» с героиней связалась Международная ассоциация благотворительных фондов «Мама» с предложением организовать и возглавить филиал в Кузбассе.

— Я сейчас, конечно, себя реализовываю и иду вперед. Мне хочется большего. Уже не только для себя. В моем сердце много места, тепла, добра и любви. Мне важно этим делиться. Я планирую своим примером и делами творить добро, доказывать, что непросто этими титулами меня наградили, — делится мыслями Марина Государкина.

Ранее мы рассказывали, что Марина получила титул «Миссис Кемерово — 2023» и звание «Миссис мама России — 2023».

ПО ТЕМЕ
Миссис Кемерова Многодетная мама Секреты воспитания Семья Подросток Высшее образование
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