«Первая реакция — ступор и шок»: преподаватель танцев родила королевских четверняшек

Галина — хрупкого телосложения, но это не помешало ей выносить многоплодную беременность и в один день родить четверых малышей Источник: dg_official_1 / Т.me, предоставлено Галиной Минакиной











Преподаватель танцев из Костромы Галина Минакина родила королевских четверняшек — двух мальчиков и двух девочек. Малыши появились на свет в ярославском областном перинатальном центре. Многодетная мама рассказала нашим коллегам из 74.RU, как проходила необычная беременность и как она теперь справляется с ребятней.



«Это называется спонтанная беременность»

Галина — из Челябинска, там она получила высшее образование, там живут ее родители, но несколько лет назад ее пригласили на работу в Кострому, где она стала преподавателем танцев, вышла замуж, родила двух дочерей. В прошлом году мама девочек поняла, что в семье снова будет пополнение, но не ожидала, что детей сразу станет так много.



— Мы хотели третьего ребенка, но через год, потому что средней дочери сейчас два года. Поэтому никакого ЭКО, никакой стимуляции или чего-то такого не было. Это называется спонтанная беременность, — объясняет Галина.

Новость о том, что будущая мама вынашивает сразу четверых малышей, ей сообщили на первом же УЗИ.



— У нас такие правила в Костроме: чтобы встать на учет, нужно доказать, что ты беременна, то есть нужно принести справку, что беременность подтверждена по УЗИ. Ну вот я и пришла на УЗИ подтверждать беременность, и врач мне сразу сказал, что их четверо, — вспоминает Галина. — Конечно, это потрясение было, я даже заплакала от неожиданности и вообще от того, как это так и как дальше жить? Пронеслись все мысли сразу: на что мы будем жить, как мы все поместимся, как кормить, буду ли я спать, будут ли они спать, будут ли они здоровы...



Прямо с УЗИ будущую маму отвели к заведующей женской консультацией, а потом направили на новое обследование, чтобы всё перепроверить. Когда всё подтвердилось, собрали срочный консилиум.



— Там были главный акушер-гинеколог, главный неонатолог области и другие специалисты, они все собрались и решали, что со мной делать, — продолжает Галина. — У всех единогласно было мнение, что нужна редукция эмбрионов, и не одного малыша убрать, а двоих. Но я отказалась. После этого меня отправили на такой же консилиум в Москву, в центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, они то же самое все сказали — один в один. Говорили, что это большие риски и для меня, и для малышей, что будут роды преждевременные, что могут быть дети экстремально недоношенные, а экстремально недоношенные, значит, скорее всего, они будут нездоровы.



Но муж поддержал жену, и они решили сохранить всех четверых малышей.



— Я ему сразу сказала, что детей четверо. Конечно, у него тоже была первая реакция — ступор и шок, но он тоже сказал, что детей мы оставляем, — говорит она.



Ковид и экстренное кесарево

Галина рассказывает, что первое время продолжала работать, но после четвертого месяца это стало сложнее.



— Я понимала, что высок риск преждевременных родов, мне поставили кольцо на шейку матки, пришлось снизить темп, хотя я до 32-й недели вообще хорошо доходила, — говорит она. — На 27-й неделе легла на сохранение, потому что рожать мне нужно было не в Костроме (там нет реанимации для таких детей), направляют или в Иваново, или в Москву. Но я выбрала перинатальный центр в Ярославле, тут врач хороший, с которой я консультировалась, я ей доверилась. Она меня и оперировала в итоге.



Дети появились на свет 19 февраля на сроке 32 недели. По словам мамы, она могла бы родить и позже, но подхватила ковид. Из-за высокого риска внутриутробного заражения малышей врачи решились на экстренное кесарево.



— В такой ситуации рожать самой нельзя, это прямо криминально было бы, потому что риски большие, — объясняет Галина. — Малыши родились 1300, 1500, 1600 и 1700 граммов — мальчики покрупнее, девочки поменьше, но для четверни вес хороший. Они сами закричали, задышали, легкие открылись, но их всё равно на ИВЛ переводили, потому что тяжело еще было самим дышать — просто сил не было. В реанимации они пробыли несколько дней, но потом, слава богу, окрепли, и их перевели в отделение патологии новорожденных. Сейчас сами дышат, но едят пока через зонд, мы только начали из бутылочек их прикармливать.

Первые дни малыши провели в реанимации Источник: предоставлено Галиной Минакиной











Кстати, о необычных родах в перинатальном центре в своем телеграм-канале рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что в практике центра это первый случай, когда на свет одновременно появились четверо детей, но врачи справились блестяще.



Спустя месяц все четверо малышей находятся с мамой в палате и потихоньку набирают вес. Мальчиков назвали Леня и Коля, девочек — Таня и Люба. Галина пока справляется со всеми самостоятельно.



— Они пока больше спят. Самое сложное ночью, потому что ночью как-то они и кряхтят, и ножками сучат, а днем более-менее, я даже успеваю поспать в промежутках между кормлениями, которые у нас строго по графику, — признаётся многодетная мама.



А что дальше?

Врачи обещают выписать большую семью через пару недель, когда малыши окрепнут. Родители пока с трудом представляют, как всё будет, потому что потребуются не только дополнительные руки, но и финансы.



— Траты на самом деле предстоят большие, даже на смеси, потому что молока на всех не хватает, пока только на одного. Старших детей я кормила грудью, даже не знала, сколько смесь стоит, оказывается, прилично, а на четверых так вообще сумма кругленькая получается, — прикидывает Галина.



Квартира у многодетной семьи хоть и трехкомнатная, но по размерам скромная — четыре детских кроватки уместить в одной комнате будет сложно, придется что-то придумывать.



— Может быть, как-то администрация города нам поможет, — предполагает Галина. — Они с нами на связи, про основные льготы рассказали, как это всё получить, они готовы помочь, чтобы мы в очередях не стояли, бумаги правильно заполнили, но пройдем ли на единое пособие, никто точно пока не скажет. Говорят, будет 450 тысяч на погашение ипотеки по федеральной программе, помощь на улучшение жилищных условий, это 200 тысяч по областной программе, и еще от области по 100 тысяч на третьего ребенка и последующих детей, получается 400 тысяч. На дом или на четырехкомнатную квартиру, конечно, не хватит, но будем как-то справляться, нам сейчас и друзья помогают, и даже школа родная участвует.

Мама пока сама справляется со всеми новорожденными Источник: предоставлено Галиной Минакиной











Директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов в своем телеграм-канале рассказал о многодетной маме и сообщил, что отправил помощь семье.



— Случилось настоящее чудо… Наша выпускница Галя Минакина родила четверняшек: двух мальчиков и двух девочек. У нее уже росли две дочки, таким образом сразу попала в статус матери-героини! Первая гимназия поддерживает Галю. Вчера перечислил 100 тысяч на счет малышей. Растите здоровыми, крепкими, умными и добрыми! Маме — здоровья, сил, мудрости, — написал он.

Многодетные родители понимают, что в ближайшее время им придется непросто, на четверых малышей элементарно не хватит двух пар рук и, возможно, придется просить помощи бабушек, но скучно теперь им точно не будет.

