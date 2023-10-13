«Не скандалят, кушают по очереди»: сибирячка родила тройняшек в Новосибирске — это ее первая беременность

В Новосибирской области 21-летняя жительница Доволенского района родила тройню. Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, дети появились в августе в городском перинатальном центре в Новосибирске.
В сообщении указано, что вес детей при рождении составил 740, 980, 1200 граммов. Три девочки родились на сроке 29 недель
— Тройня — редкий случай. В этом году она у нас одна. Тем более недоношенные, с маленьким весом, — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации новорожденных городского перинатального центра Татьяны Сверщевской, — Акушеры-гинекологи подготовили малышей, вовремя родоразрешили, потому что у одной из малышек были уже критические изменения.
Молодая мама поступила в центр 9 августа, и через день родила трех девочек путем кесарева сечения. Новорожденным потребовались респираторная поддержка и внутривенное питание, позже детей стали кормить через зонд и бутылочки. Через месяц младенцев передали маме в палату перинатального центра, где находились еще месяц.
В министерстве уточнили, что дети находились под наблюдением специалистов, им проводили УЗИ головного мозга, внутренних органов и другое. Сейчас вес каждой из девочек составляет более двух килограммов.
— На удивление дети спокойные. Они дружные, не скандалят, кушают по очереди. Когда они лежали все вместе в открытой реанимационной системе, Лера и Наталья обнимались. А Катюше всегда надо было опереться. Упиралась тоже в сестер, — сообщила Татьяна Сверщевскоая.
Уточняется, что женщина рада появлению тройни. Но, признается, когда ей на УЗИ врач сказал, что будет тройня, была в шоке, заявили в министерстве. Семья с новорожденными решила первое время пожить у родителей. У женщины была первая беременность.
В июле в новосибирской поликлинике сотрудники экстренно приняли роды на плановом приеме. Пациентка начала рожать в медучреждении.