«Не скандалят, кушают по очереди»: сибирячка родила тройняшек в Новосибирске — это ее первая беременность

В сообщении указано, что вес детей при рождении составил 740, 980, 1200 граммов. Три девочки родились на сроке 29 недель



— Тройня — редкий случай. В этом году она у нас одна. Тем более недоношенные, с маленьким весом, — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации новорожденных городского перинатального центра Татьяны Сверщевской, — Акушеры-гинекологи подготовили малышей, вовремя родоразрешили, потому что у одной из малышек были уже критические изменения.

