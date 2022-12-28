«За 2 месяца на тестах для беременности сделали выручку, как за полгода». Почему мобилизация приведет к всплеску рождаемости

Специальная военная операция на Украине привела к самым разным последствиям. После февральских событий новосибирцы стали чаще жениться, а когда осенью настало время частичной мобилизации, люди выстроились в очереди к нотариусам. Некоторые же мужчины пошли сдавать сперму — в новосибирских клиниках НГС подтвердили рост спроса на ее заморозку. Маркетолог и интернет-аналитик Максим Горбунов уверен, что скоро нас ждет всплеск рождаемости. Почему — читайте в его колонке.
У меня состоялся разговор с командой проекта из сегмента детских товаров, и для себя я вывел несколько интересных гипотез. Ребята говорят, сейчас сложно на рынке, спад продаж, проблемы в поставках и логистике, многие компании и сети закрываются и уходят.
Но они планируют увеличение инвестиций в свои проекты, так как в СВО видят рост для своего сегмента, а именно кадровые военные, росгвардейцы, добровольцы, мобилизованные уходили на фронт, а это всё вместе под
Так было и с моим дедушкой: он ушел на фронт в
Вторая гипотеза заключается в том, что нас ждет не один демографический всплеск рождаемости, а несколько.
Спецоперация рано или поздно закончится: возможно, через год, а может, через 2–3 года. Конечно, если не будет чего-то пострашней, тогда уже и не понадобится маркетинг с моими гипотезами. Так или иначе в случае победы мужчины вернутся домой. И нас ждет повторение истории поколения бебибумеров. Много мужчин с деньгами и отложенным из-за спецоперации спросом на недвижимость, еще детей и многое другое вернутся домой.
А я попробую проверить на цифрах первую гипотезу — что нас ждет скачок рождаемости. Она почти подтвердилась: за последнее время резко возросли запросы в «Яндексе» по темам: «Беременность», «Тест на беременность», «УЗИ беременность». В течение последних 30 дней по запросу «Тест на беременность» было
Допустим, что часть запросов касается выхода в ноябре нового сезона сериала «Тест на беременность»: он вносит большой шум в наши данные, поэтому из декабрьских показателей можно вычесть примерно
Статистика запросов по некоторым городам:
- Москва — 441 074;
- Санкт-Петербург — 212 389;
- Нижний Новгород — 69 812;
- Новосибирск — 64 237;
- Екатеринбург — 61 789;
- Воронеж — 49 993;
- Самара — 45 448.
Кроме того, отмечу рост на 20–30% общегодовой дельты продаж тестов на беременность на маркетплейсах. Мой коллега, маркетолог сети аптек, говорит, что за 2 месяца на тестах для беременности сделали выручку, как почти за полгода.
Времена повторяются — всё, как в 1941 году: уходя на фронт, мужчины выбирали продолжение жизни в своих детях. Так же, как и мой дед в 1941 году.
К чему это всё? К тому, что сейчас много говорят о поддержке семей ребят, ушедших на СВО, но скоро потребуется поддерживать не только семьи, но и будущих мам. Готовился ли кто-то к этому? Сомневаюсь.
По моим прикидкам, это коснулось более 20–
Ранее мы рассказывали, что после объявления частичной мобилизации новосибирцы стали в два раза чаще жениться.