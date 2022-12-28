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«За 2 месяца на тестах для беременности сделали выручку, как за полгода». Почему мобилизация приведет к всплеску рождаемости

Маркетолог из Новосибирска рассказал, почему нас ждет бебибум

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Новосибирск ждет всплеск рождаемости после объявления частичной мобилизации

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Специальная военная операция на Украине привела к самым разным последствиям. После февральских событий новосибирцы стали чаще жениться, а когда осенью настало время частичной мобилизации, люди выстроились в очереди к нотариусам. Некоторые же мужчины пошли сдавать сперму — в новосибирских клиниках НГС подтвердили рост спроса на ее заморозку. Маркетолог и интернет-аналитик Максим Горбунов уверен, что скоро нас ждет всплеск рождаемости. Почему — читайте в его колонке.

У меня состоялся разговор с командой проекта из сегмента детских товаров, и для себя я вывел несколько интересных гипотез. Ребята говорят, сейчас сложно на рынке, спад продаж, проблемы в поставках и логистике, многие компании и сети закрываются и уходят.

Но они планируют увеличение инвестиций в свои проекты, так как в СВО видят рост для своего сегмента, а именно кадровые военные, росгвардейцы, добровольцы, мобилизованные уходили на фронт, а это всё вместе под 500 тысяч человек, как правило, семейных мужчин. И, похоже, теперь нас ждет скачок рождаемости. Это первая гипотеза.

Так было и с моим дедушкой: он ушел на фронт в 1941-м, 5 января 1942 года погиб. Мама родилась после его смерти в середине февраля 1942 года. Цинично, но ситуация 1941 года и 2022 года очень схожа.

Вторая гипотеза заключается в том, что нас ждет не один демографический всплеск рождаемости, а несколько.

Спецоперация рано или поздно закончится: возможно, через год, а может, через 2–3 года. Конечно, если не будет чего-то пострашней, тогда уже и не понадобится маркетинг с моими гипотезами. Так или иначе в случае победы мужчины вернутся домой. И нас ждет повторение истории поколения бебибумеров. Много мужчин с деньгами и отложенным из-за спецоперации спросом на недвижимость, еще детей и многое другое вернутся домой.

А я попробую проверить на цифрах первую гипотезу — что нас ждет скачок рождаемости. Она почти подтвердилась: за последнее время резко возросли запросы в «Яндексе» по темам: «Беременность», «Тест на беременность», «УЗИ беременность». В течение последних 30 дней по запросу «Тест на беременность» было 4 202 532 клика против средней дельты по году в 900 000–1 200 000. Резкий скачок начался в ноябре — с 2 500 000 запросов.

Допустим, что часть запросов касается выхода в ноябре нового сезона сериала «Тест на беременность»: он вносит большой шум в наши данные, поэтому из декабрьских показателей можно вычесть примерно 1 835 241 запрос. Но даже вычтя эти запросы, мы имеем значительное превышение, более миллиона запросов, а это среднемесячный объем запросов.

Статистика запросов по некоторым городам:

  • Москва — 441 074;
  • Санкт-Петербург — 212 389;
  • Нижний Новгород — 69 812;
  • Новосибирск — 64 237;
  • Екатеринбург — 61 789;
  • Воронеж — 49 993;
  • Самара — 45 448.


Кроме того, отмечу рост на 20–30% общегодовой дельты продаж тестов на беременность на маркетплейсах. Мой коллега, маркетолог сети аптек, говорит, что за 2 месяца на тестах для беременности сделали выручку, как почти за полгода.

Времена повторяются — всё, как в 1941 году: уходя на фронт, мужчины выбирали продолжение жизни в своих детях. Так же, как и мой дед в 1941 году.

К чему это всё? К тому, что сейчас много говорят о поддержке семей ребят, ушедших на СВО, но скоро потребуется поддерживать не только семьи, но и будущих мам. Готовился ли кто-то к этому? Сомневаюсь.

По моим прикидкам, это коснулось более 20–30 тысяч семей только из нашего региона — Новосибирска. Понятно, что не все станут будущими мамами, но к увеличению семей нужно быть готовым.

Ранее мы рассказывали, что после объявления частичной мобилизации новосибирцы стали в два раза чаще жениться.

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