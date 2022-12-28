«За 2 месяца на тестах для беременности сделали выручку, как за полгода». Почему мобилизация приведет к всплеску рождаемости

У меня состоялся разговор с командой проекта из сегмента детских товаров, и для себя я вывел несколько интересных гипотез. Ребята говорят, сейчас сложно на рынке, спад продаж, проблемы в поставках и логистике, многие компании и сети закрываются и уходят.

Но они планируют увеличение инвестиций в свои проекты, так как в СВО видят рост для своего сегмента, а именно кадровые военные, росгвардейцы, добровольцы, мобилизованные уходили на фронт, а это всё вместе под 500 тысяч человек, как правило, семейных мужчин. И, похоже, теперь нас ждет скачок рождаемости. Это первая гипотеза.