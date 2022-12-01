У мужа не слышит ухо, не видит глаз, но его мобилизовали. У жены отнимается рука и она не знает, как жить без него дальше

Некогда по врачам ходить

Алексей давно не слышит одним ухом, а одним глазом видит только смутные силуэты, но приноровился жить с этими особенностями и чувствовал себя нормально. Когда-то давно жена всё же заставила его пойти по врачам — вдруг чем помогут? Но Алексей быстро понял, что шансы на помощь призрачные, а вот времени в очередях теряется много, и плюнул на это. Лишнего времени у него никогда не было: в частном доме дел вечно невпроворот.



У Натальи проблемы со здоровьем начались в 2017 году. Что-то происходило с позвоночником: боль отдавала то в руку, то в ногу. Женщина обследовалась, делала МРТ, ей рекомендовали различные препараты, записывали на массаж и физиотерапию, ставили блокаду. На время становилось легче, потом опять хуже. Несколько раз предлагали лечь в стационар, но не с кем было оставить ребенка: Алексей слишком много работал.