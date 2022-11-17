«Один осколок попал в грудную клетку — в крестик». Откровение ополченки саперной роты, сбежавшей в Россию от угроз

На «Миротворце» гражданским (вторым) мужем Тани указан Олег Андрушевич — о нём в разговоре она не упоминает ни разу. Андрушевич, как и Головинова, был в народном ополчении, получил ранение с контузией и скрывался в Ростовской области от Службы безопасности Украины. О мужчине стало известно в феврале 2017 года, когда его пытались депортировать. Про Андрушевича тогда писали паблики и сайты, посвященные Донбассу, и благодаря огласке он смог остаться на территории России.

Татьяну Головинову Андрушевич называл своей гражданской женой, а Женю — дочкой. Андрушевич жил в Ростовской области вместе с Таней и ее детьми, и в какой период их пути разошлись, женщина не рассказывает. Сейчас отцом Евгении она называет Сергея — казака из Балея и неофициального отца-одиночку.