Заставьте государство заплатить: кто может погасить ипотеку за счет федерального бюджета

Ранее планировалось, что программа будет распространяться на семьи, где третий (или последующий) ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года, с новыми поправками этот срок продлили на год — до конца 2023 года. При этом кредит тоже нужно было взять в определенный срок: до 1 июля 2023 года. Теперь финальную дату подписания кредитного договора тоже сдвинули на год вперёд — до 1 июля 2024 года.

Когда программа только запустилась, государство отказывалось субсидировать кредит, полученный на строительство своего дома. Сейчас этими деньгами можно погасить кредиты на строительство частного дома и его покупку (даже если это недострой), покупку квартир в новостройках, строящихся домах и вторичке, покупку участка для ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства, получение последней доли в праве общей собственности (если после этой покупки объект полностью переходит собственнику).