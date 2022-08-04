Заставьте государство заплатить: кто может погасить ипотеку за счет федерального бюджета

В июле в России продлили программу господдержки по ипотеке для многодетных. Речь идет о деньгах на погашение жилищного кредита: семьи с тремя (и больше) детьми могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства. Разбираемся, как получить эту субсидию и почему в ней могут отказать.
1
Что за субсидия?
Помогать многодетным семьям с выплатой ипотеки начали в 2019 году: на каждую такую семью государство решило выделить по 450 тысяч рублей. Но получить их не так-то просто. Во-первых, деньги не выдают на руки — перечисляют сразу в банк. Во-вторых, субсидию можно получить только на действующий кредит, использовать деньги в качестве первого взноса нельзя. В-третьих, помогает государство только один раз: если долг по ипотеке у вас остался, к примеру, 200 тысяч рублей, то потратить оставшиеся 250 тысяч на покупку квартиры побольше не получится.
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2
Кто может получить деньги?
Ранее планировалось, что программа будет распространяться на семьи, где третий (или последующий) ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года, с новыми поправками этот срок продлили на год — до конца 2023 года. При этом кредит тоже нужно было взять в определенный срок: до 1 июля 2023 года. Теперь финальную дату подписания кредитного договора тоже сдвинули на год вперёд — до 1 июля 2024 года.
Когда программа только запустилась, государство отказывалось субсидировать кредит, полученный на строительство своего дома. Сейчас этими деньгами можно погасить кредиты на строительство частного дома и его покупку (даже если это недострой), покупку квартир в новостройках, строящихся домах и вторичке, покупку участка для ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства, получение последней доли в праве общей собственности (если после этой покупки объект полностью переходит собственнику).
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3
Почему могут отказать?
Помимо количества детей, года рождения третьего (или последующего) ребенка и даты заключения кредитного договора имеет значение гражданство детей и родителей. Для получения господдержки нужно, чтобы родитель, который подает заявление на эту субсидию, был гражданином РФ. Дети тоже должны иметь гражданство России, причем не только тот ребенок, после рождения которого семья получила право на выплату, а все — дети, не являющиеся гражданами РФ, просто не учитываются. Также закон исключает из этой формулы детей, на которых претендент на субсидию лишен родительских прав.
Грубо говоря, если у человека семеро детей, но на троих из них его лишили родительских прав, а двое не имеют российского гражданства, то с ипотекой ему государство не поможет.
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4
Как подать заявление?
Для начала нужно оформить ипотеку — пока ее нет, ни о каких деньгах речи быть не может, сначала получите кредит на общих основаниях. После этого собираем документы и идем подавать заявление, сразу в банк, который выдал кредит.
Вам понадобятся:
паспорт;
документы на детей (свидетельства о рождении или паспорта, документы об усыновлении);
СНИЛС заемщика и детей;
свидетельство о заключении брака или разводе (если вы никогда не были в браке — это не повод для отказа);
кредитный договор;
договор купли-продажи.
Помимо оригиналов ко всем документам будут нужны копии, причем копии свидетельств о рождении детей должны быть нотариально заверены.
Этот перечень не закрытый, поэтому есть вероятность, что в банке могут попросить какие-то дополнительные документы.
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5
Через сколько придут деньги?
Вся процедура должна занимать меньше месяца.
— Если с документами всё в порядке, банк в течение 7 рабочих дней со дня получения перенаправит их в «ДОМ.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). Там документы будут проверять в течение 7 дней, и если все условия для выделения денег соблюдены, «ДОМ.РФ» должен перевести деньги в банк, — пояснил юрист компании «Довод» Данила Ахметов.
После этого перевод должны произвести в течение 5 рабочих дней.
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6
Можно ли сочетать с материнским капиталом?
Да. Семья может использовать материнский капитал в качестве, к примеру, первого взноса по ипотеке, а потом погасить часть долга (или весь, если он меньше 450 тысяч рублей) с помощью этой субсидии. О том, как потратить маткапитал на жилье, мы рассказывали в этом материале.
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7
Какие еще льготы по ипотеке есть в России?
Для семей с детьми действует ипотечная программа, по которой ставку снижают до 6% годовых. Правда, распространяется она только на семьи, где ребенок родился не раньше 2018 года.
Льготную ипотеку, в отличие от семейной, могут оформить люди без детей — на нее имеет право любой совершеннолетний гражданин. Сейчас ставка на льготную ипотеку составляет 7% годовых, пока предполагается, что получить ее можно будет до конца 2022 года (программу несколько раз продлевали, но предсказать дальнейшие действия правительства в этом плане тяжело).
В этом году начала действовать программа для IT-специалистов: сотрудники компаний, которые входят в реестр Минцифры, могут получить льготный кредит на покупку жилья по ставке до 5% годовых.
Для тех, кто хочет купить жилье в сельской местности, ставка по ипотеке составляет 3% годовых. Получить ее можно на недвижимость в деревне, селе, поселке или городском поселении с числом жителей не более 30 000 человек. Купить можно участок под строительство, квартиру в новостройке, готовый или недостроенный частный дом.
Также в России действует программа «Военная ипотека» для военнослужащих по контракту. Ставка по ней зависит от банка, кроме того, на условия выдачи такого кредита влияет возраст и срок службы заемщика.
И, наконец, в июне в нашей стране запустили льготную ипотеку на строительство частных домов. Условия простые: 9% годовых, первоначальный взнос — 15% от общей стоимости дома, максимальная сумма — 12 миллионов для Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей. Мы подробно разбирались, как будет работать эта программа.
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8
Что ещё можно почитать по теме?
- Разбираем плюсы и минусы льготной ипотеки на строительство дома;
- Объясняем, когда в России вообще выгодно взять ипотеку;
- Выясняем, кто имеет право на льготную ипотеку в 2022 году.
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