« Не хватает фаберже»: новосибирец спел на шоу с Басковым и Лазаревым — что не понравилось жюри

Сергей Архипов спел песню «Колыбельная» Источник: «Ну-ка, все вместе!» во «ВКонтакте»











Житель Новосибирска Сергей Архипов попал на музыкальное шоу телеканала «Россия». Сибиряк выступил на проекте «Ну-ка, все вместе!» (12+) — запись эфира опубликовали на странице шоу во «ВКонтакте».

Сергею Архипову 32 года, он — концертирующий вокалист, джазовый музыкант и наставник Академии Ларисы Долиной. Новосибирец окончил музыкальную школу — он не пел, а играл на фортепиано. Сибиряк признался, что после завершения обучения его больше «не тянуло» к музыке.

— Поэтому поступил в морскую академию, и вернувшись, наверное, после последней моей навигации я принял решение, что все-таки мне музыка ближе и интереснее, чем море, — объяснил Сергей. — Очень хочется, чтобы тебя заметили, услышали, чтобы в конечном итоге узнали твои песни и пели. Именно поэтому я решил пойти на проект.

Во время шоу сибиряк решил спеть перед экспертами песню «Колыбельная» и набрал 71 голос из необходимых 86. Ведущий шоу Николай Басков отметил, что песня «не простая, очень сложная». Он добавил, что ему понравилось.

О новосибирском исполнителе также высказалась хормейстер фолк-группы Марина Фирсова — она стала одним из экспертов проекта.

— Сергей, вы потрясающий, у вас голос великолепный. Просто в этой песне, я хочу сказать для тех, кто не встал и ждал, возможно, громкое форте…Что в этой песне совершенно не нужно петь громко. Потому что это колыбельная, — сказала Фирсова.

Марина Фирсова также добавила, что ей очень обидно, что исполнитель, который спел «трогательно, но по-мужски, сейчас пролетает».

Другой эксперт — джазовая певица, композитор Этери Бериашвили:

— Сереж, знаешь, какая ситуация? Такое ощущение, что ты какой-то непонятый. Тебе не хватает какой-то…фаберже, мальчик мой, дорогой. Видимо какой-то не хватает наглости, — сказала артистка. — Ты интеллигентный вокалист, ты безупречный. Аж противно, какой безупречный, понимаешь? Ты птица высокого полета, знай, пожалуйста, это.

Вместе с тем композитор и поэт Олег Влади заявил, что ему было скучно.

— Я смирился с тем, что меня в Новосибирск не пустят больше никогда. Сергей, у меня есть расхожая фраза, она неоднократно звучала: «Спи глазок, спи другой». Мне правда…И песня была об этом, но даже если бы она была о чем-то другом, сработал бы такой же эффект. Было скучно, простите меня, пожалуйста. Но у меня кроме этого чувства никакого другого не вызвало ваше исполнение, — заявил Олег Влади.

Сергей Лазарев заявил, что в «рамках песни» сибиряк «сделал почти все возможное». Вместе с тем артист высказал претензию к участнику шоу.

— Почему вы, идя на конкурс, выбираете такую невыигрышную для конкурса песню? Ведь вы должны это тоже понимать, что песня — это половина успеха. В данных ваших все есть, а вы нас ублажили, чуть-чуть усыпили колыбельной, — сказал Лазарев. — И также очень красиво, но очень ровно спели. Это было очень рискованно — выбрать такую песню.