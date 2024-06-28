Время пошалить: секс-гороскоп на выходные 29–30 июня

Не расстраивайтесь, если в эти выходные погода за окном не радует жарой — выходные будут горячими в любом случае. В ближайшие пару дней в небе встанет ретроградный Сатурн — а это значит, что омут дел любовных закружит с головой всех нас. Чтобы подготовиться к веселой субботе и пережить дикое воскресенье, мы взяли телескоп и долго разбирались с тем, что же готовят звёзды для каждого знака зодиака.

