НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

ясная погода, без осадков

ощущается как +35

1 м/c,

южн.

 743мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Кологривый разгромил студию на шоу Павла Воли

Как получить iPhone 15
100 000 рублей за идею
Смерти на заводе
Последние квартиры в ипотеку
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Развлечения обзор Время пошалить: секс-гороскоп на выходные 29–30 июня

Время пошалить: секс-гороскоп на выходные 29–30 июня

Звёзды обещают, что июнь кончится незабываемо

276
7 комментариев
Погода не балует высокими температурами? Не переживайте, в эти выходные жара вам обеспечена

Не расстраивайтесь, если в эти выходные погода за окном не радует жарой — выходные будут горячими в любом случае. В ближайшие пару дней в небе встанет ретроградный Сатурн — а это значит, что омут дел любовных закружит с головой всех нас. Чтобы подготовиться к веселой субботе и пережить дикое воскресенье, мы взяли телескоп и долго разбирались с тем, что же готовят звёзды для каждого знака зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Если читающие нас Овны одиноки, то не переживайте — в выходные наступит то самое время, когда пора действовать. Взгляните на окружающих вас людей: звёзды говорят, что кто-то из них уже кипит от страсти и только ждет, пока вы сделаете первый шаг.

Парочкам стоит по-новому взглянуть друг на друга. Быть может, на помощь придут необычные костюмы? Или стоит наконец-то заглянуть в тот самый магазин для взрослых, который вы обходили стороной — в эти выходные вам суждено найти в нем то самое, что разожжет любовь до невиданного пламени.

2

Телец

Тельцам Сатурн выкрутил «романтик» на все сто: самое время одиноким людям найти компанию для вечера с бокалом вина, который плавно перетечет в ночь с массажем.

Парочкам звёзды советуют устроить дома настоящий спа-день: лепестки роз, свечи, ванна, наполненная пеной… А если в нее можно залезть вдвоем, то выходные пройдут идеально.

3

Близнецы

Одиноким Близнецам ретроградный Сатурн сделал подарок — ваша обаятельность и страсть увеличена вдвое! Смело отправляйтесь флиртовать и заигрывать, ведь даже случайное знакомство в этот день с высокой вероятностью закончится незабываемо.

Партнерам в эти выходные стоит попробовать ролевые игры — немножко воображения, и вот вы уже разыгрываете откровенную сцену из фильма, который в тайне смотрели ночью в детстве.

4

Рак

Раки в эти выходные станут суперэмоциональными: одиночкам не стоит бояться выглядеть уязвимо — точно найдется кто-то, готовый вас защитить и встретить вместе рассвет.

Для пар выходные — отличное время, чтобы сосредоточиться на чувственных прикосновениях и долгих прелюдиях. Не спешите и прочувствуйте друг друга — и получите один из самых запоминающихся вечеров, который у вас только был.

5

Лев

Подобно царю зверей, в эти выходные рожденные под знаком Льва ринутся в сексуальный бой, готовые завоевать кого угодно. Одиноким не нужно даже задумываться о неудачах — вы неотразимы, и все это видят.

Парочкам стоит провести эти выходные ярко: стриптиз, эксперименты, страсть — вот что ждет Львов следующие пару дней.

6

Дева

В эти выходные не найдется никого в постели, талантливее Дев — эти мастера и мастерицы любви точно будут знать, как сделать ночь незабываемой. Одиночкам стоит выбрать партнера, который сможет по достоинству оценить любовный талант Девы.

Парочкам в этот день Сатурн советует уделить внимание прелюдии: не забудьте про каждую мелочь, которая сводит партнера с ума — и получите лучшую ночь за долгие месяцы.

7

Весы

Обычно Весы символизируют идеальный баланс, но именно в эти выходные ретроградный Сатурн разрешает немножко пошалить. Одиночкам звёзды советуют отправиться на романтический вечер и отдаться воле чувств — кто знает, чем он закончится?

Парочки в эти выходные могут устроить вечер, полный веселья — делайте то, чего стеснялись раньше, начиная от страстных танцев в кровати и заканчивая самыми потаенными фантазиями. Пришло время выпустить их на волю!

8

Скорпион

Скорпионам звёзды предрекают выходные, полные загадочности и страсти. Одиночек ждет незабываемый вечер, полный интриг и эмоций.

А вот парочкам Сатурн советует пойти в полный разнос — пришло время экстремальных экспериментов. Секс в лифте? Интим на крыше? Если вы раньше стеснялись, но мечтали когда-нибудь попробовать — пришло время.

9

Стрелец

Дорога сексуальных приключений ждет Стрельцов на этих выходных. Одиночки — самое время отправиться на вечеринку, где вас ждет многообещающая встреча.

Парочки — настала пора отправиться на природу: палатка, ночное небо… Лучшее время для того, чтобы пробудить своего внутреннего зверя.

10

Козерог

Всегда практичным и надежным Козерогам пришло время расслабиться хотя бы на пару дней. Если у вас нет пары на выходные — приглядитесь к друзьям и коллегам, среди них точно есть кто-нибудь, кто разделит с вами эту ночь. А там кто знает — может, офисный роман перерастет в настоящие чувства.

Для парочек пришло время разнообразить сексуальную жизнь: секс в новом месте, игрушки, наряды? Экспериментируйте, и будет вам счастье.

11

Водолей

Ретроградный Сатурн подготовил для Водолеев незабываемые выходные, полные экспериментов и внезапных поворотов. Одиночки еще даже не подозревают, кого они встретят и как это изменит их жизнь.

Парочкам же пришло время воплотить те самые мечты, которые давно остаются лишь фантазиями. В эти выходные можно — экспериментируйте и удивляйтесь!

12

Рыбы

Для Рыб наступили дни настоящей романтики. Даже одиночки могут провести эти вечера с человеком, который идеально подходит вам и готов воплотить все фантазии, — нужно только предложить.

Парочкам стоит сосредоточиться не на физической близости, а на духовной: совместные ванны, массаж, обнимашки — всё это приведет к незабываемым ощущениям (и никто не говорит, что после контакта с душой партнера нельзя перейти к контакту телесному).

ПО ТЕМЕ
Гороскоп Отношения Любовь Страсть Интим Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Звезды Сатурн Ретроградный Сатурн
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
28 июня 2024, 22:38
Шалить лучше когда отопление весной отключают. Или осенью ещё не включили.
Гость
28 июня 2024, 22:13
Какой секс в такую жару?!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Alex97,  27

Kira,  34

Павел,  34

Лана,  40

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление