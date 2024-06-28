Время пошалить: секс-гороскоп на выходные 29–30 июня

Не расстраивайтесь, если в эти выходные погода за окном не радует жарой — выходные будут горячими в любом случае. В ближайшие пару дней в небе встанет ретроградный Сатурн — а это значит, что омут дел любовных закружит с головой всех нас. Чтобы подготовиться к веселой субботе и пережить дикое воскресенье, мы взяли телескоп и долго разбирались с тем, что же готовят звёзды для каждого знака зодиака.
Овен
Если читающие нас Овны одиноки, то не переживайте — в выходные наступит то самое время, когда пора действовать. Взгляните на окружающих вас людей: звёзды говорят, что кто-то из них уже кипит от страсти и только ждет, пока вы сделаете первый шаг.
Парочкам стоит по-новому взглянуть друг на друга. Быть может, на помощь придут необычные костюмы? Или стоит наконец-то заглянуть в тот самый магазин для взрослых, который вы обходили стороной — в эти выходные вам суждено найти в нем то самое, что разожжет любовь до невиданного пламени.
Телец
Тельцам Сатурн выкрутил «романтик» на все сто: самое время одиноким людям найти компанию для вечера с бокалом вина, который плавно перетечет в ночь с массажем.
Парочкам звёзды советуют устроить дома настоящий спа-день: лепестки роз, свечи, ванна, наполненная пеной… А если в нее можно залезть вдвоем, то выходные пройдут идеально.
Близнецы
Одиноким Близнецам ретроградный Сатурн сделал подарок — ваша обаятельность и страсть увеличена вдвое! Смело отправляйтесь флиртовать и заигрывать, ведь даже случайное знакомство в этот день с высокой вероятностью закончится незабываемо.
Партнерам в эти выходные стоит попробовать ролевые игры — немножко воображения, и вот вы уже разыгрываете откровенную сцену из фильма, который в тайне смотрели ночью в детстве.
Рак
Раки в эти выходные станут суперэмоциональными: одиночкам не стоит бояться выглядеть уязвимо — точно найдется кто-то, готовый вас защитить и встретить вместе рассвет.
Для пар выходные — отличное время, чтобы сосредоточиться на чувственных прикосновениях и долгих прелюдиях. Не спешите и прочувствуйте друг друга — и получите один из самых запоминающихся вечеров, который у вас только был.
Лев
Подобно царю зверей, в эти выходные рожденные под знаком Льва ринутся в сексуальный бой, готовые завоевать кого угодно. Одиноким не нужно даже задумываться о неудачах — вы неотразимы, и все это видят.
Парочкам стоит провести эти выходные ярко: стриптиз, эксперименты, страсть — вот что ждет Львов следующие пару дней.
Дева
В эти выходные не найдется никого в постели, талантливее Дев — эти мастера и мастерицы любви точно будут знать, как сделать ночь незабываемой. Одиночкам стоит выбрать партнера, который сможет по достоинству оценить любовный талант Девы.
Парочкам в этот день Сатурн советует уделить внимание прелюдии: не забудьте про каждую мелочь, которая сводит партнера с ума — и получите лучшую ночь за долгие месяцы.
Весы
Обычно Весы символизируют идеальный баланс, но именно в эти выходные ретроградный Сатурн разрешает немножко пошалить. Одиночкам звёзды советуют отправиться на романтический вечер и отдаться воле чувств — кто знает, чем он закончится?
Парочки в эти выходные могут устроить вечер, полный веселья — делайте то, чего стеснялись раньше, начиная от страстных танцев в кровати и заканчивая самыми потаенными фантазиями. Пришло время выпустить их на волю!
Скорпион
Скорпионам звёзды предрекают выходные, полные загадочности и страсти. Одиночек ждет незабываемый вечер, полный интриг и эмоций.
А вот парочкам Сатурн советует пойти в полный разнос — пришло время экстремальных экспериментов. Секс в лифте? Интим на крыше? Если вы раньше стеснялись, но мечтали когда-нибудь попробовать — пришло время.
Стрелец
Дорога сексуальных приключений ждет Стрельцов на этих выходных. Одиночки — самое время отправиться на вечеринку, где вас ждет многообещающая встреча.
Парочки — настала пора отправиться на природу: палатка, ночное небо… Лучшее время для того, чтобы пробудить своего внутреннего зверя.
Козерог
Всегда практичным и надежным Козерогам пришло время расслабиться хотя бы на пару дней. Если у вас нет пары на выходные — приглядитесь к друзьям и коллегам, среди них точно есть кто-нибудь, кто разделит с вами эту ночь. А там кто знает — может, офисный роман перерастет в настоящие чувства.
Для парочек пришло время разнообразить сексуальную жизнь: секс в новом месте, игрушки, наряды? Экспериментируйте, и будет вам счастье.
Водолей
Ретроградный Сатурн подготовил для Водолеев незабываемые выходные, полные экспериментов и внезапных поворотов. Одиночки еще даже не подозревают, кого они встретят и как это изменит их жизнь.
Парочкам же пришло время воплотить те самые мечты, которые давно остаются лишь фантазиями. В эти выходные можно — экспериментируйте и удивляйтесь!
Рыбы
Для Рыб наступили дни настоящей романтики. Даже одиночки могут провести эти вечера с человеком, который идеально подходит вам и готов воплотить все фантазии, — нужно только предложить.
Парочкам стоит сосредоточиться не на физической близости, а на духовной: совместные ванны, массаж, обнимашки — всё это приведет к незабываемым ощущениям (и никто не говорит, что после контакта с душой партнера нельзя перейти к контакту телесному).