Новосибирец прошел отбор в отряд космонавтов — он играет в хоккей и пишет код

Уроженец Новосибирска Эльчин Вахидов стал победителем отбора в отряд космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.
Вахидов принимал участие в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов, который Роскосмос проводил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. На отбор поступило суммарно 269 заявлений от претендентов.
После изучения документов комиссия отобрала четыре лучшие заявки от участников. Ими стали Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов.
В ближайшее время все четверо приступят общекосмической подготовке, программа продлится два года. После завершения курсов кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».
В пресс-службе Роскосмоса указали, что Эльчин Вахидов родился в Новосибирске 17 апреля 1993 года, ему 31 год.
В 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, специалитет по специальности «Судовые энергетические установки» с присвоением квалификации «Морской инженер», в том же году окончил обучение по программе военной подготовки кадрового офицера. С 2014 года он служит старшим инженером в 109-м военном представительстве Министерства обороны РФ в городе Вилючинске Камчатского края.
Эльчин Вахидов увлекается хоккеем, катается на вейкборде, сноуборде, увлекается программированием и профессиональным монтажом видеороликов, добавили в госкорпорации.
Новосибирцы в ближайшие месяцы смогут увидеть редкое астрономическое явление — взрыв новой звезды. Внеземной объект носит название «Пылающая звезда».