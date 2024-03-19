«Показалось, что мне это снится»: красотка-медсестра из Новосибирска выиграла автомобиль в викторине

Девушка заполнила анкету, прошла регистрацию. В день выигрыша Есения пришла домой после рабочих суток, сделала пару дел и легла спать. Потом он проснулась от неожиданного звонка и подумала, что он по работе.

— Беру телефон, не посмотрев, и мне говорят, что я выиграла в викторине, а на работе никакой викторины не было. Показалось, что мне это снится, такого не может быть, думала, позвонили мошенники, слишком все просто. Говорят, что я выиграла автомобиль, — рассказала Есения.