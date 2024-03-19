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«Показалось, что мне это снится»: красотка-медсестра из Новосибирска выиграла автомобиль в викторине

Девушка узнала об этом после тяжелой смены на работе

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Девушке 21 год, она рада, что сможет на новом автомобиле добираться на работу

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Медсестра из Новосибирска выиграла автомобиль Moskvich-3 в викторине на выборах. Девушка проголосовала дистанционно. Она рассказала, что сначала не поверила в свой выигрыш.

Есения Пономарева рассказала НГС, что работает медсестрой в терапевтическом отделении в больнице №34, ей 21 год. Во время суток на работе к ней подошла старшая медсестра и спросила, пойдет ли девушка голосовать. Из-за плотного графика, дневных и ночных смен, Есения решила, что оставит свой голос дистанционно.

— Старшая медсестра предложила мне взять анкету, я сначала сомневалась, думала, что не выиграю и брать не хотела. Она же мне ее настойчиво всучила и сказала: «Возьми, попробуй», — вспоминает девушка.

Девушка заполнила анкету, прошла регистрацию. В день выигрыша Есения пришла домой после рабочих суток, сделала пару дел и легла спать. Потом он проснулась от неожиданного звонка и подумала, что он по работе.

— Беру телефон, не посмотрев, и мне говорят, что я выиграла в викторине, а на работе никакой викторины не было. Показалось, что мне это снится, такого не может быть, думала, позвонили мошенники, слишком все просто. Говорят, что я выиграла автомобиль, — рассказала Есения.

Медсестра признается: осознание того, что она — будущая владелица автомобиля, пришло позже. Машину девушке уже показали, водительские права у Есении есть, она рада, что теперь сможет добираться на работу и уезжать с работы на машине.

Еще одна жительница Новосибирска Ирина Гаданюк выиграла телевизор на выборах. Она тоже сначала подумала, что ей позвонили мошенники.

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