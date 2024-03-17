Какой будет погода весной: узнаём по приметам на Масленицу

Если долго лежать на печи, можно увидеть, как сбываются приметы на Масленицу Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Если верить календарю, сегодня настал последний день Масленой недели. А если так, то пора, похоже, выбираться на улицу и устраивать самые жаркие проводы зимы. Кстати, те, кто сегодня выйдет из дома, смогут определить, какой будет весна в этом году. Рассказываем, что говорят на этот счет народные приметы.



Выйдя из дома, обратите внимание на птиц и небо. Считается, что, если в последний день Масленицы солнце будут закрывать тучи, а птицы притихнут, богатого урожая ждать не придется. Напротив, если птицы окажутся чрезмерно голосистыми, а небо будет ясным, то всходы будут богатыми. А если они еще и в воде будут плескаться, то это к скорому потеплению.

Чтобы определить, какой будет погода весной, нужно присмотреться к самым разным нюансам. Например, безоблачный и солнечный день сулит такую же весну — теплую и благоприятную. А вот о дождливой и прохладной весне будут говорить сильный ветер и пасмурное небо.

Но не всегда капризы погоды на Масленицу говорят о пасмурной весне. Например, если 17 марта пойдет дождь, то весна наступит совсем скоро. А если при этом еще и ветер дует южный, то здесь уж точно в скором потеплении сомневаться не стоит. Как ни странно, резкое похолодание и внезапные заморозки на Масленицу предрекают теплую весну и дождливое лето. В то же время погодные перепады в последний день Масленицы (например, с утра было пасмурно, а к вечеру вышло солнце, или наоборот) говорят о том, что и весна будет нестабильной.