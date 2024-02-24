Настя и ее хвост: как живет единственная «зимняя» русалка России

Девушка сразу вспомнила детскую мечту, загорелась, начала искать ателье, которое взялось бы обшить ласту красивой тканью. К сожалению, во Владивостоке мастеров не нашлось, все говорили, что это слишком сложно. Тогда девушка начала обшивать импровизированный хвост сама. Сантиметр за сантиметром ласта покрывалась алой тканью. Съемки прошли в бассейне через несколько недель.



— Когда я первый раз в ней проплыла я почувствовала себя русалкой, потому что моноласта делает тело очень гибким, а еще я поняла, что могу развивать хорошую скорость. Мой приятель снимал всё на подводный фотоаппарат. Когда я увидела снимки, была счастлива, это было красиво. С тех пор всё и началось.