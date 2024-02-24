«Это не твоя дочь»: как рыжая ведьма из «Битвы экстрасенсов» воспитывает ребенка от суррогатной матери

— Я не узнавала своих родителей, а когда мама приходила в больницу, бежала к медсестре и называла ее мамой. Это была очень болезненная тема для моих родителей, — рассказывает ведьма. — Мой мозг отключил эти воспоминания о госпитализме, и я помню себя уже достаточно зрелой личностью, когда я уже ходила на елки, года четыре.



Следующую клиническую смерть Николь пережила в шесть лет.



— Каждую ночь мама ходила ко мне в комнату с папой и слушали, как я дышу. Они боялись, что я перестану дышать. Потому что моя опухоль может быть фланирующей, просто по гландам упасть и перекрыть дыхательные пути. И это произошло в шесть лет, 11 апреля, я просто поняла, что не могу вообще вдохнуть. И когда я дошла до родительской комнаты, сказала, что я не могу дышать. Тут же вызвали скорую. Мама говорит, что последнее, что я сказала, было «я не хочу умирать». Мама говорит, после этого у тебя остекленели глаза, всё опало, ты просто смотрела наверх, даже не закрывая глаза, и именно в этот момент ворвалась скорая.