«Участие в этом проекте — полный кринж»: девочка-индиго рассказала правду о «Битве экстрасенсов»

Сколько существует «Битва экстрасенсов» (16+), столько и говорят скептики о том, что в шоу всё подстроено и срежиссировано и как продюсеры сами подсказывают участникам правильные ответы. На этот раз к разоблачителям присоединилась одна из участниц «Битвы» Ксения Ражикова. Девочка-индиго, засветившаяся в
«Участие в этом проекте — полный кринж»
Ксения Ражикова с раннего детства открывала в себе различные таланты. Занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием, пробовала себя в карьере фотомодели и актрисы, а в
Чтобы попасть в сезон, девушке предстояло доказать свои сверхспособности. Но на отборочных испытаниях оказалось, что у «девочки-индиго» их нет. По закрытой фотографии Виктора Цоя Ксения решила, что у него остановилось сердце, человека в багажнике автомобиля она не нашла.
— В какой-то момент я уже начала сомневаться и думать, что участие в этом проекте — полный кринж, и не поехала на «поляну», — рассказывает Ксения на своей странице в соцсети «X». — Поляна — это то место, куда со всей России приезжают экстрасенсы, чтобы себя показать и на других посмотреть.
Последним шансом стало испытание «Мистер Х» — на нем участники с завязанными глазами должны рассказать, что за человек стоит перед ними. И здесь Ксению буквально протащили.
— За кулисами один из продюсеров мне показал, как выглядит мистер X без лица. Первый звоночек шоу-бизнеса, — рассказала девушка без способностей.
«Все экстрасенсы — это прирожденные психологи»
Коллегами Ксении по 13-му сезону стали Вит Мано, Фатима Хадуева, Елена Голунова и Дмитрий Волхов, ставший тогда победителем проекта.
— Мы никогда не присутствовали на съемках друг у друга. Не знали, у кого какие результаты, если сами друг с другом не делились, — говорит Ксения. — Про победителей говорить ничего не могу. На моих съемках были люди, которые чем-то обладают, и это было интересно наблюдать. Но по большей части все экстрасенсы — это прирожденные психологи.
При этом Ксения не отрицает, что на проекте встречаются люди, которые действительно обладают необычными способностями. Но этого недостаточно, чтобы оказаться в шоу и тем более попасть в финал. Нужно еще заинтересовать команду проекта.
— Можно быть сколько угодно хорошим «экстрасенсом», а в моем сезоне были люди, которые имеют паранормальные способности, но они не прошли дальше, потому что образ не тот, — призналась Ксения.
Продюсеры, которые поначалу продвигали «девочку-индиго», вскоре охладели к ней, и девушку начали буквально сливать.
— У меня бывало так, что я отвечала на задания хорошо, но меня уже хотели сливать, поэтому на монтаже меня показывали очень фигово, — рассказывает Ксения. — Была серия с тем, когда нужно было угадать камень, который приехал на съемки из концентрационных лагерей. Я твердо и четко описала характеристики этого камня, но ведущая в наушниках начала на меня орать, что как я смею озвучивать это каким-то образом.
По словам Ражиковой, если на проекте определились любимчики, то они в любом случае дойдут до финала. И неважно, дают они правильные ответы или промахиваются раз за разом.
— Всё заранее запланировано режиссурой. Все результаты съемок, обработанные режиссером, вы видите в замке в конце серии, — объяснила Ксения.
По мнению девушки, единственное, что есть реального в проекте, так это человеческие истории. Все события, описанные в «Битве экстрасенсов», по ее словам, абсолютно правдивы.
Мы и сами не раз рассказывали о таких историях. Например, в Башкирии героев «Битвы экстрасенсов» поставила в тупик тайна суицидов и корреспонденты издания UFA1.RU съездили в село самоубийц, чтобы разгадать «проклятие Иуды», которое на него наложили.
А в Челябинской области люди со сверхспособностями посетили деревню Фроловку, которую окрестили «проклятым местом», и пытались избавить местных жителей от нечисти.
Бывали экстрасенсы и в Тюмени. Сюда их привел рассказ женщины, которая считала, что ее умерший муж застрял между двумя мирами и не может найти покой.