«Участие в этом проекте — полный кринж»: девочка-индиго рассказала правду о «Битве экстрасенсов»

Чтобы попасть в сезон, девушке предстояло доказать свои сверхспособности. Но на отборочных испытаниях оказалось, что у «девочки-индиго» их нет. По закрытой фотографии Виктора Цоя Ксения решила, что у него остановилось сердце, человека в багажнике автомобиля она не нашла.





— В какой-то момент я уже начала сомневаться и думать, что участие в этом проекте — полный кринж, и не поехала на «поляну», — рассказывает Ксения на своей странице в соцсети «X». — Поляна — это то место, куда со всей России приезжают экстрасенсы, чтобы себя показать и на других посмотреть.



Последним шансом стало испытание «Мистер Х» — на нем участники с завязанными глазами должны рассказать, что за человек стоит перед ними. И здесь Ксению буквально протащили.



— За кулисами один из продюсеров мне показал, как выглядит мистер X без лица. Первый звоночек шоу-бизнеса, — рассказала девушка без способностей.