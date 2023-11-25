Точка в конце сообщения — признак агрессии? Насколько хорошо вы знаете правила общения в интернете: тест

«СРОЧНО! ПЕРЕДАЙТЕ ОСТАЛЬНЫМ!!!» — приходит сообщение в один из мессенджеров. Переживая, трясущимися руками вы открываете чат, а там: «Завтра детям нужно принести с собой фломастеры». А вы уже успели представить самые страшные сценарии. Это — один из примеров того, как не нужно вести себя в интернет-переписках. А вы делаете подобные ошибки? Пройдите этот тест и узнайте, как хорошо вы знаете правила общения в соцсетях.
Как появился цифровой этикет
Время, когда интернет был бесконтрольной площадкой, уже давно прошло. Пиратский контент и другую запрещенную информацию теперь активно блокируют. Но не только законы регулируют интернет-среду.
Переписка в мессенджерах — не то же самое, что и общение напрямую. Человек не видит собеседника, не может правильно считать его интонации. О том, что должны быть какие-то правила поведения в интернете, специалисты начали задумываться еще в начале 90-х. Программист Вирджиния Ши выпустила книгу «Нетикет», в которой сформулировала нормы цифрового общения.
С тех пор интернет сильно изменился: появились соцсети и мессенджеры, а люди стали проводить в Сети огромное количество времени. Вопрос о правилах поведения в электронной среде обрел еще большую актуальность. Им активно заинтересовались российские исследователи. Среди них особенно известна эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова, выпустившая книгу по этой теме. Девушка, кстати, родом из Нижнего Новгорода, сейчас она преподает в РАНХиГС. Тест о правилах общения в интернете мы сделали в том числе на основе ее публикаций.