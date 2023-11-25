Точка в конце сообщения — признак агрессии? Насколько хорошо вы знаете правила общения в интернете: тест

«СРОЧНО! ПЕРЕДАЙТЕ ОСТАЛЬНЫМ!!!» — приходит сообщение в один из мессенджеров. Переживая, трясущимися руками вы открываете чат, а там: «Завтра детям нужно принести с собой фломастеры». А вы уже успели представить самые страшные сценарии. Это — один из примеров того, как не нужно вести себя в интернет-переписках. А вы делаете подобные ошибки? Пройдите этот тест и узнайте, как хорошо вы знаете правила общения в соцсетях.

