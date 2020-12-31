«Мама, такого не было»: 10 фото, как встречали Новый год в СССР

Новосибирцы показали фотографии с празднования Нового года в СССР
Новый год всегда был очень важным праздником, к подготовке которого подходили очень ответственно. На улицах ставили снежные скульптуры, а для детей шили необычные наряды. Хотя украшения стали ярче, а вместо костюмов зайчиков и лисичек дети наряжаются в супергероев, отношение к празднику осталось таким же. НГС нашел праздничные фотографии времен СССР. Посмотрите, как Новый год отмечали более 30 лет назад.
Коттеджи в пригороде Новосибирска очень красиво украсили в этом году к празднику. На дверях появились рождественские венки, а рядом с домами — светящиеся скульптуры. Посмотреть на эту красоту можно в подборке НГС. В городе тоже открыли много праздничных локаций, где можно сделать праздничные фото — рассказываем, где их можно найти.