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«Мама, такого не было»: 10 фото, как встречали Новый год в СССР

Ну что, готовы перенестись в советский Новосибирск? Приключения начинаются!

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В 1962 году снега в городе практически не было. Зато сейчас для него даже сложно найти место

В 1962 году снега в городе практически не было. Зато сейчас для него даже сложно найти место

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Новосибирцы показали фотографии с празднования Нового года в СССР

Новый год всегда был очень важным праздником, к подготовке которого подходили очень ответственно. На улицах ставили снежные скульптуры, а для детей шили необычные наряды. Хотя украшения стали ярче, а вместо костюмов зайчиков и лисичек дети наряжаются в супергероев, отношение к празднику осталось таким же. НГС нашел праздничные фотографии времен СССР. Посмотрите, как Новый год отмечали более 30 лет назад.

Такие детские костюмы были популярны в 1989 году. Читательница Екатерина (на фото — на руках у отца) коротко рассказала, что от праздника у нее осталось «безграничное ощущения волшебства»<br>

Такие детские костюмы были популярны в 1989 году. Читательница Екатерина (на фото — на руках у отца) коротко рассказала, что от праздника у нее осталось «безграничное ощущения волшебства»

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Эта елка стояла рядом с кинотеатром «Аврора» в 70-е годы

Эта елка стояла рядом с кинотеатром «Аврора» в 70-е годы

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Снежные горки всегда были местом притяжения людей. Такую, например, залили в 1980 году рядом с дворцом культуры имени Чкалова. Посмотрите, как она радовала детей!

Снежные горки всегда были местом притяжения людей. Такую, например, залили в 1980 году рядом с дворцом культуры имени Чкалова. Посмотрите, как она радовала детей!

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— Мне подарили куклу, а брату — медведя.&nbsp;Показала фото детям, они сказали, что такого не было, мама не была маленькой, — рассказала читательница о празднике в 1984 году<br>

— Мне подарили куклу, а брату — медведя. Показала фото детям, они сказали, что такого не было, мама не была маленькой, — рассказала читательница о празднике в 1984 году

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В 1965 году на месте будущего монумента Славы стояла вот такая ракета с горкой, у которой собирались дети

В 1965 году на месте будущего монумента Славы стояла вот такая ракета с горкой, у которой собирались дети

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Снежные Дед Мороз и Снегурочка в 1965 году стояли у стадиона «Сибирь». По фигурам видно, что авторы очень старались<br>

Снежные Дед Мороз и Снегурочка в 1965 году стояли у стадиона «Сибирь». По фигурам видно, что авторы очень старались

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— В классе было очень холодно, кололась мишура. Получила подарок от Деда Мороза — <nobr class="_">2 кг</nobr> конфет, — вспомнила читательница свой утренник в 1985 году<br>

— В классе было очень холодно, кололась мишура. Получила подарок от Деда Мороза — 2 кг конфет, — вспомнила читательница свой утренник в 1985 году

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А такую елку поставили на площади перед оперным театром в 1986 году. Кажется, она была намного пушистей, чем нынешняя

А такую елку поставили на площади перед оперным театром в 1986 году. Кажется, она была намного пушистей, чем нынешняя

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Об этом снимке известно, что его сделали в 1973 году. Уже тогда на люди собирались на набережной, где сейчас находится парк «Городское начало», чтобы весело провести время с семьей

Об этом снимке известно, что его сделали в 1973 году. Уже тогда на люди собирались на набережной, где сейчас находится парк «Городское начало», чтобы весело провести время с семьей

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Коттеджи в пригороде Новосибирска очень красиво украсили в этом году к празднику. На дверях появились рождественские венки, а рядом с домами — светящиеся скульптуры. Посмотреть на эту красоту можно в подборке НГС. В городе тоже открыли много праздничных локаций, где можно сделать праздничные фото — рассказываем, где их можно найти.

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Новый годСССРпраздник
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