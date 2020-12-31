«Мама, такого не было»: 10 фото, как встречали Новый год в СССР

Коттеджи в пригороде Новосибирска очень красиво украсили в этом году к празднику. На дверях появились рождественские венки, а рядом с домами — светящиеся скульптуры. Посмотреть на эту красоту можно в подборке НГС. В городе тоже открыли много праздничных локаций, где можно сделать праздничные фото — рассказываем, где их можно найти.

