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Это точно в Новосибирске? 9 крутых мест для новогодних фото (например, сумасшедший полумесяц на Каменской)

Знаменитый пряник, проектор с фильмами про Рождество и загадочная телефонная будка — рассказываем, куда идти за классными фото

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Подсказываем, где в городе можно сделать красивые новогодние фотографии

Подсказываем, где в городе можно сделать красивые новогодние фотографии

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В Новосибирске выбрали 9 крутых мест для новогодних фото

Уже в ноябре город кардинально преображается — заведения украшают свои витрины новогодними декорациями, повсюду зажигаются гирлянды, царит атмосфера праздника, хочется окунуться с головой в веселье и срочно нарядить елку. Соцсети взрываются от количества фотографий на фоне самых модных и нарядных локаций, а глаза разбегаются от красоты. Мы решили собрать в один список места для ваших зимних фотосессий — запасайтесь горячим чаем, одевайтесь теплее, и вперед — за новыми фотографиями.

Традиционно улица Ленина — самая нарядная и красиво украшенная согласно сезону. В преддверии новогодних праздников на витринах появляется зимняя атрибутика и, конечно же, елки — как без них? — наряженные по европейской моде (никакой мишуры и дождика, только лаконичные гирлянды и шары).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Цветочный салон La Rose выбился в лидеры — вся стена их магазина обвешана подарочными коробками в золотистой и серебряной обертке, напротив стены с неоновой розовой вывеской «La Rose вдохновляет» стоит розовый же мопед. Фотографии получаются одинаково красивыми что при дневном свете, что при свете гирлянд.

Идем дальше, сворачиваем за угол и обнаруживаем крыльцо кофейни Crosby — на его фоне тоже можно увлечься съемкой, особенно в вечернее время — теплый свет от гирлянд создает уют, а множество висящих картонных стаканчиков для напитков с собой добавят изюминку кадру.

Вечером здесь особенно красиво

Вечером здесь особенно красиво

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Во внутреннем дворе гостиницы «Центральная» праздник царит круглый год. В прошлом году идея с катком получилась неудачной, в этом году организаторы пространства видимо учли ошибки прошлого и превзошли себя: каток хоть и маловат, но в остальном вышло потрясающе — будто бы попадаешь в американский фильм про Рождество. Елка в центре, гирлянды по всему пространству, и завершает картину проектор на стене здания, транслирующий новогодние фильмы и мультики.

Выходим из двора и направляемся в сторону сказочного домика (попутно можно нащелкать кадров в Первомайском сквере) — ресторана «Жан Хуан Лу», разумеется. При дневном свете мы видим просто архитектурное здание, а после захода солнца зажигаются гирлянды и происходит настоящее волшебство. В этом году декораторы уместили рядом с домом красную телефонную будку среди елей — имитация леса для звонка в сказку (дети в восторге).

Помним, что рядом с кинотеатром «Победа» имеется всегда оригинально наряженный фасад магазина Achers. Прошлогоднего умильного мышонка заменила компания медвежат с подарками — они как будто ползут по стене и спешат вручить презент.

Предлагаем покинуть центр города и пойти дальше, в сторону улицы Каменской. Цветочная лавка Art Flowers в этом году тоже порадовала сибиряков праздничным экстерьером — в выходной день иногда даже можно заметить небольшую очередь из фотографирующихся.

Традиционно — площадка у ТЦ «Мега» со своим сказочным коридором из гирлянд. Кто не успел сделать фото в прошлом году, обязательно успевайте в этом. Жаль, что грузовик из рекламы Coca Cola в этом году не приедет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Не забываем о том, что по городу расставлены передвижные кофе-бары — обычно это ретромашины с причудливыми надписями о том, как кофе дарит радость, и с новогодними атрибутами, конечно же. На их фоне опытный фотограф сможет сотворить прекрасные кадры.

На улице Декабристов имеется чудесная кондитерская, которая тоже меняет оформление согласно празднику. Сейчас там весело подмигивает прохожим огромный пряник, как в мультфильме «Шрек». Почему бы не сделать с ним несколько кадров?

Фотостудии тоже не дремлют и оформляют залы по всем новогодним традициям — если у вас нет желания мерзнуть на улице ради фото, перемещайтесь в теплое уютное помещение, только записывайтесь сильно заранее. Перед праздниками обычно творится ажиотаж.

В прошлом году мы поговорили с фотографом Vogue — она рассказала о том, какие фото не надо делать даже перед Новым годом (например, снимки в одинаковых свитерах у камина).

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