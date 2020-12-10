Это точно в Новосибирске? 9 крутых мест для новогодних фото (например, сумасшедший полумесяц на Каменской)

В Новосибирске выбрали 9 крутых мест для новогодних фото
Уже в ноябре город кардинально преображается — заведения украшают свои витрины новогодними декорациями, повсюду зажигаются гирлянды, царит атмосфера праздника, хочется окунуться с головой в веселье и срочно нарядить елку. Соцсети взрываются от количества фотографий на фоне самых модных и нарядных локаций, а глаза разбегаются от красоты. Мы решили собрать в один список места для ваших зимних фотосессий — запасайтесь горячим чаем, одевайтесь теплее, и вперед — за новыми фотографиями.
Традиционно улица Ленина — самая нарядная и красиво украшенная согласно сезону. В преддверии новогодних праздников на витринах появляется зимняя атрибутика и, конечно же,
Цветочный салон
Идем дальше, сворачиваем за угол и обнаруживаем крыльцо кофейни Crosby — на его фоне тоже можно увлечься съемкой, особенно в вечернее время — теплый свет от гирлянд создает уют, а множество висящих картонных стаканчиков для напитков с собой добавят изюминку кадру.
Во внутреннем дворе гостиницы «Центральная» праздник царит круглый год. В прошлом году идея с катком получилась неудачной, в этом году организаторы пространства видимо учли ошибки прошлого и превзошли себя: каток хоть и маловат, но в остальном вышло потрясающе — будто бы попадаешь в американский фильм про Рождество. Елка в центре, гирлянды по всему пространству, и завершает картину проектор на стене здания, транслирующий новогодние фильмы и мультики.
Выходим из двора и направляемся в сторону сказочного домика (попутно можно нащелкать кадров в Первомайском сквере) — ресторана «
Помним, что рядом с кинотеатром «Победа» имеется всегда оригинально наряженный фасад магазина Achers. Прошлогоднего умильного мышонка заменила компания медвежат с подарками — они как будто ползут по стене и спешат вручить презент.
Предлагаем покинуть центр города и пойти дальше, в сторону улицы Каменской. Цветочная лавка
Традиционно — площадка у
Не забываем о том, что по городу расставлены передвижные кофе-бары — обычно это ретромашины с причудливыми надписями о том, как кофе дарит радость, и с новогодними атрибутами, конечно же. На их фоне опытный фотограф сможет сотворить прекрасные кадры.
На улице Декабристов имеется чудесная кондитерская, которая тоже меняет оформление согласно празднику. Сейчас там весело подмигивает прохожим огромный пряник, как в мультфильме «Шрек». Почему бы не сделать с ним несколько кадров?
Фотостудии тоже не дремлют и оформляют залы по всем новогодним традициям — если у вас нет желания мерзнуть на улице ради фото, перемещайтесь в теплое уютное помещение, только записывайтесь сильно заранее. Перед праздниками обычно творится ажиотаж.
В прошлом году мы поговорили с фотографом Vogue — она рассказала о том, какие фото не надо делать даже перед Новым годом (например, снимки в одинаковых свитерах у камина).
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