Это точно в Новосибирске? 9 крутых мест для новогодних фото (например, сумасшедший полумесяц на Каменской)

Уже в ноябре город кардинально преображается — заведения украшают свои витрины новогодними декорациями, повсюду зажигаются гирлянды, царит атмосфера праздника, хочется окунуться с головой в веселье и срочно нарядить елку. Соцсети взрываются от количества фотографий на фоне самых модных и нарядных локаций, а глаза разбегаются от красоты. Мы решили собрать в один список места для ваших зимних фотосессий — запасайтесь горячим чаем, одевайтесь теплее, и вперед — за новыми фотографиями.



Традиционно улица Ленина — самая нарядная и красиво украшенная согласно сезону. В преддверии новогодних праздников на витринах появляется зимняя атрибутика и, конечно же, елки — как без них? — наряженные по европейской моде (никакой мишуры и дождика, только лаконичные гирлянды и шары).