Новосибирский блогер сломал телефон, камеру и телевизор с помощью открытой микроволновки

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. Он наглядно продемонстрировал, как работают микроволны, используя для экспериментов открытую микроволновую печь.

Сначала он пытался подогреть бургер на расстоянии, однако у него получилось это сделать, только когда он направил излучение через 100-метровую трубу.

— Мы смогли нагреть бургер практически на 10 градусов на расстоянии практически ста метров. Как мы смогли разогреть бургер на таком большом расстоянии, спросите вы? Я вам скажу, что всё очень просто. Ведь скорость микроволн равна скорости света, а это значит 300 000 километров в секунду. То есть расстояние 100 метров — это просто ерунда. Они преодолевают его за доли секунд. Поэтому они не успевают за это время потерять свой потенциал, — рассказал он в ролике.