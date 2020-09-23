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Новосибирский блогер сломал телефон, камеру и телевизор с помощью открытой микроволновки

Ролик набрал больше миллиона просмотров

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Максим постепенно пододвигал приборы к открытой микроволновке

Максим постепенно пододвигал приборы к открытой микроволновке

Новосибирский блогер показал, как работают микроволны

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. Он наглядно продемонстрировал, как работают микроволны, используя для экспериментов открытую микроволновую печь.

Сначала он пытался подогреть бургер на расстоянии, однако у него получилось это сделать, только когда он направил излучение через 100-метровую трубу.

— Мы смогли нагреть бургер практически на 10 градусов на расстоянии практически ста метров. Как мы смогли разогреть бургер на таком большом расстоянии, спросите вы? Я вам скажу, что всё очень просто. Ведь скорость микроволн равна скорости света, а это значит 300 000 километров в секунду. То есть расстояние 100 метров — это просто ерунда. Они преодолевают его за доли секунд. Поэтому они не успевают за это время потерять свой потенциал, — рассказал он в ролике.

Во время съёмки блогер заметил, что термометр начал показывать неверные показания в момент работы микроволновки. Поэтому он решил проверить, как микроволны влияют на другую технику. Для эксперимента он использовал телефон, видеокамеру и телевизор, которые отключились, когда оказались близко к открытой печи.

Видео: Youtube-канал Mamix

Максим Монахов родился в Рубцовске Алтайского края, около трёх лет назад переехал в Новосибирск, где вместе с командой продолжил снимать свои эксперименты, для которых построил ангар.

В прошлом видео Mamix наглядно показал, как изменится чёрная футболка, если её постирать 100 раз.

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блогерYouTube-каналMamix
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