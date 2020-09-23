Ученик физматшколы при НГУ сдал тест на ковид перед поездкой в Сочи — на карантин отправили два класса

Два класса в СУНЦ НГУ закрыли на карантин из-за ковида
В Новосибирской физматшколе в Академгородке на карантин из-за
— У одного из учащихся школы
Детей и преподавателей перевели на дистанционный формат работы на 14 дней. Как уточнили в пресс-службе физматшколы, дети в период карантина будут находиться в своих комнатах в общежитии (правила учреждения предусматривают проживание учеников в общежитии).
— Там для них уже настроено оборудование, чтобы заниматься дистанционно. В комнаты, где находятся дети, организована доставка питания из столовой СУНЦ НГУ. Согласно предписанию Роспотребнадзора, в СУНЦ НГУ проводится дезобработка учебного корпуса и общежития. На входах в корпуса школы проводится бесконтактная термометрия. На время карантина отменяются поездки домой школьникам из Новосибирска. Также запрещены визиты родственников, — добавили в пресс-службе физматшколы.
В Новосибирске из-за
Ещё одну школу закрыли в Баганском районе. Корреспондент НГС поговорил с директором — она рассказала о том, какая там обстановка и как отреагировали на это родители.