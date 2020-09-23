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Ученик физматшколы при НГУ сдал тест на ковид перед поездкой в Сочи — на карантин отправили два класса

На дистанционный формат перевели также некоторых учителей и воспитателей

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Физматшкола продолжает работать в обычном режиме — на карантине находятся только ученики двух классов, контактировавшие с заболевшим ребенком, а также преподаватели и воспитатели

Физматшкола продолжает работать в обычном режиме — на карантине находятся только ученики двух классов, контактировавшие с заболевшим ребенком, а также преподаватели и воспитатели

Два класса в СУНЦ НГУ закрыли на карантин из-за ковида

В Новосибирской физматшколе в Академгородке на карантин из-за COVID-19 отправили учеников двух классов, а также преподавателей и воспитателей, работавших с классом. Коронавирус был обнаружен у одного из школьников — заболевание у ребёнка протекало бессимптомно.

— У одного из учащихся школы 22 сентября обнаружен COVID-19. Заболевание у ребенка протекало бессимптомно, тест ПЦР он сдавал самостоятельно для поездки в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Поскольку тест показал положительный результат, ребенок госпитализирован в детскую клиническую больницу № 3. В настоящее время выявлен круг контактных лиц среди детей и сотрудников школы: это два класса, воспитатели классов, преподаватели. 23 сентября сделаны тесты на COVID-19 у детей из комнаты, в которой жил заболевший школьник, и у учащихся с признаками ОРВИ. У контактных детей без признаков респираторных инфекций пробы ПЦР будут сделаны на 8-й день, согласно требованиям Роспотребнадзора, — ответила пресс-секретарь СУНЦ НГУ Ольга Лошкарева.

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Детей и преподавателей перевели на дистанционный формат работы на 14 дней. Как уточнили в пресс-службе физматшколы, дети в период карантина будут находиться в своих комнатах в общежитии (правила учреждения предусматривают проживание учеников в общежитии).

— Там для них уже настроено оборудование, чтобы заниматься дистанционно. В комнаты, где находятся дети, организована доставка питания из столовой СУНЦ НГУ. Согласно предписанию Роспотребнадзора, в СУНЦ НГУ проводится дезобработка учебного корпуса и общежития. На входах в корпуса школы проводится бесконтактная термометрия. На время карантина отменяются поездки домой школьникам из Новосибирска. Также запрещены визиты родственников, — добавили в пресс-службе физматшколы.

В Новосибирске из-за COVID-19 на карантин закрыли 37 классов и 5 групп в детских садах. Ряд учреждений закрыли из-за ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, почему заражаются дети.

Ещё одну школу закрыли в Баганском районе. Корреспондент НГС поговорил с директором — она рассказала о том, какая там обстановка и как отреагировали на это родители.

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