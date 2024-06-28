«Чем строже санкции, тем выше комиссии»: запрет «российского SWIFT» обязательно скажется на цене привычных товаров

По словам экспертов, из-за обхода санкций вновь подорожают импортные товары, особенно бытовая техника и электроника Источник: Дарья Пона / 74.RU











Очередной, 14-й по счету, пакет санкций против России объявил на этой неделе Евросоюз. В списке, помимо известных певцов SHAMAN'а и Полины Гагариной, заводов и компаний, значится малопонятная обычным людям аббревиатура СПФС. Между тем «Система передачи финансовых сообщений» разработана Центробанком РФ для замены международной системы SWIFT. Наши коллеги из 74.RU разбирают с экономистами, что это значит для всех нас, как скажется на платежах российских компаний, везущих импорт из-за границы и, конечно, на ценах в магазинах.



Что запретил ЕС

Несмотря на то что Запад осыпает Россию санкциями последние 10 лет, «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС) впервые попала под запрет. СПФС считается отечественным аналогом международной системы SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей. — Прим. ред.). Центробанк разработал ее сразу после присоединения Крыма, опасаясь отключения российских банков от международного финансового «мессенджера».



Система передачи финансовых сообщений (СПФС) создана Банком России в 2014 году, обеспечивает бесперебойность передачи финансовой информации. По данным ЦБ на начало 2024 года, к СПФС подключено 557 банков и компаний. Из них 159 — нерезиденты из 20 стран. При этом SWIFT пользуются 11 тысяч организаций из 200 стран.



Новый пакет санкций ЕС запретил европейским организациям, работающим вне России, как подключаться к СПФС, так и совершать транзакции с компаниями, использующими эту систему.



— Пакет санкций позволяет составить список нероссийских банков третьих стран, подключенных к такой системе. Этим банкам запретят вести бизнес с операторами Евросоюза, — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.



Также ограничения накладывают на транзакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, которые созданы за пределами ЕС. При условии, что такие организации содействуют сделкам по поддержке оборонно-промышленного комплекса России, указано в документах ЕС.

Какие банки Запад отключил от SWIFT: Узнать Сбербанк;

ВТБ;

«Открытие»;

Россельхозбанк;

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

«Россия»;

Совкомбанк;

МКБ;

Госкорпорация ВЭБ.РФ.

Ещее Совет ЕС ввел экспортные ограничения в отношении 61-й компании (часть из них из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.



Между тем с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Такое решение весной 2023 года утвердил Банк России.

Удар по российской системе

По мнению экспертов, новые ограничения ЕС могут привести к отказу некоторых иностранных банков от взаимодействия с российской системой.



— Запрет на использование СПФС — это очередной удар по российской финансовой системе, который может привести к замедлению платежных операций и увеличить сроки прохождения платежей. Важно отметить, что российская экономика уже адаптируется к жизни вне SWIFT. Однако блокировка СПФС усложнит и без того непростую ситуацию. Это повысит риск нестабильности на валютном рынке и, вероятно, приведет к росту инфляции, — указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Впрочем, эксперты оговариваются: технически факт использования СПФС невозможно установить законным способом.



— Сейчас, в момент вынужденного дипломатического лавирования со стороны стран — контрагентов, это вариант практически неосуществимый. Ни одна банковская организация не хочет попасть под последующие санкции и ограничить свою работу, — отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — Как быть? Возможно, ситуацию частично исправит запуск BRICS Pay. Международную платежную систему, которую приняло объединение стран, заблокировать не так просто, как национальную.



В чем смысл санкций?

Очередные европейские санкции в отношении СПФС не имели бы смысла, если бы были направлены исключительно против России. Но в странах Евросоюза платежная система СПФС и так никогда не работала.



— Это очевидный акт давления на страны, которые Россия называет дружественными, чтобы максимально усложнить внешнюю торговлю нашей страны. В первую очередь запрет на использование СПФС касается кредитно-финансовых организаций, — объяснил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.



Дальше могут быть разные варианты. Самый простой, по словам эксперта, полностью подчиниться воле европейских парламентариев и прекратить трансграничные платежи с Россией через СПФС.



— Но остаются другие разработки: российские системы СБП, Cyber FT, Finline, Транзит 2.0, китайская CIPS, индийская RuPay, — напомнил Олег Калманович. — Да, настройка требует времени и нет никаких гарантий, что в следующем пакете санкций не будут затронуты эти системы. Но это временный рабочий вариант.



«Роста цен не избежать»

Система мгновенной передачи финансовых сообщений (СПФС), как и SWIFT, не является платежной системой. Так что на внутренний рынок санкции против СПФС практически не повлияют, уверены эксперты.



— Но они осложнят импортные поставки в Россию. Длительное прохождение платежей приведет к увеличению сроков поставки некоторых импортных товаров в РФ. Разумеется, всё это может сказаться на росте цен. Так, бытовая техника и электроника может подорожать в среднем к осени на 3–15%, — предположил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Однако речь не идет о росте цен на весь импорт. Потому что не все экспортеры товаров пользовались СПФС, видимо, изначально опасаясь санкций. Скорее всего, будут использоваться альтернативные возможности для проведения платежей, в том числе бартер и криптовалюты.



Рост цен на товары из-за сложности с оплатой — наиболее вероятный сценарий, согласны и другие эксперты.



— Ряд посредников из арабских и азиатских стран предлагают услуги по оплате из России в Китай и наоборот, но за это берут высокие комиссии. Иногда действуют целые сложные агентские цепочки. Чем строже санкции — тем выше комиссии, — объяснил Александр Шнейдерман. — Ожидаем роста цен на импортные товары, но динамика может быть разной — в зависимости от вариантов, которые найдет бизнес.



Последние два года потребители и так сталкиваются с повышением цен на импортные товары.



— В конечном счете такая же ситуация будет и сейчас, — констатировал Артем Деев. — Важно понимать, что санкции — это инструмент политической борьбы. Их эффективность во многом зависит от реакции российской стороны. Пока рано говорить о том, насколько эффективен новый пакет санкций. Но ясно, что ситуация на рынке будет оставаться сложной и нестабильной.



Эксперты упомянули и другие возможности работы с зарубежными компаниями.



— Например, сотрудничество с небольшими банками дружественных стран, которые не особо обращают внимание на санкции США и ЕС, — добавил Андрей Лобода. — Возможно, со временем страны БРИКС будут использовать общую платформу для трансграничных расчетов.

