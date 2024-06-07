Четыре обещания Путина на ПМЭФ: кому добавят денег, а кому помогут с жильем

Среди запланированного — индексация пенсий и повышение минимального размера оплаты труда Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Владимир Путин 7 июня выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В своей речи он сделал ряд заявлений, связанных с развитием экономики России и поддержкой бизнеса, а также анонсировал некоторые изменения в социальной поддержке граждан. В этом материале основные обещания президента — коротко.



Пенсии проиндексируют

Президент анонсировал индексацию пенсий работающим пенсионерам — этот вопрос неоднократно поднимался, но Госдума отклоняла законопроекты. 7 июня Путин поручил разработать закон и принять его до конца весенней сессии. Он подчеркнул, что вопрос назрел и сегодня есть ресурсы, чтобы начать его решение.



— Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо, — заявил президент.



Пенсионные выплаты тех, кто достиг пенсионного возраста, но не оставил работу, не индексируются с 2016 года — плановые индексации проводят только при увольнении.



МРОТ поднимут

Президент анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Он заявил, что в 2025 году МРОТ вырастет на 15%.



— Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей, — заявил президент. — В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 тысячи рублей в месяц,



Считается, что медианная заработная плата — более реалистичный показатель, чем так называемая «средняя». Если взять всё работающее население, то можно определить сумму посередине — половина людей получает зарплату больше нее, половина — меньше. Эта сумма и будет считаться медианной заработной платой.



Программу семейной ипотеки расширят

Еще одно предложение президента касается господдержки семей с детьми и одновременно строительной отрасли.



— Предлагаю здесь дополнительное, специальное решение — для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6 процентов независимо от возраста детей, — предложил Путин. — Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.



Ранее во время послания Федеральному собранию президент сообщил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет льготная ставка 6% сохранится во всех регионах.



Софинансирование долгосрочных накоплений продлят

Президент поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет. Эта программа начала действовать в 2024 году.



Для долгосрочных накоплений граждане могут делать добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а он будет инвестировать эти деньги, обеспечивая доходность вложений. От стандартного банковского вклада это отличается сроком, в течение которого вы не сможете воспользоваться деньгами — минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

