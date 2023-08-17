«Доллар работает на риторике»: почему после встречи Путина с Набиуллиной рубль резко пошел вверх

Еще в начале недели мы все наблюдали за тем, как доллар пересекает рубеж в 100 рублей. Даже после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в моменте доллар немного упал, но затем снова отыграл позиции. И лишь после экстренного совещания Владимира Путина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной рубль стал моментально укрепляться — сейчас доллар стоит уже 94 рубля. Спросили у экономистов, почему рубль вырос так внезапно и надолго ли это.
— В первую очередь это следствие резкого повышения ставки Центробанком 15 августа. Когда все прогнозировали повышение максимум на 200 пунктов, Банк России поднял ключевую ставку сразу на 350. После этого доллар опустился до 97–96 рублей, — заявил Георгий Остапкович.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Мнения о том, что в первую очередь доллар стал опускаться в цене из-за поднятия ставки, также придерживается профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Достоевского Олег Рой.
— Экономические решения принимают силу инерции, и их последствия можно увидеть в течение нескольких дней. На 3,5 пункта ключевую ставку увеличили, это привело к определенному эффекту, — заявил Олег Рой.
Вторым важным фактором стала встреча Владимира Путина с представителями исполнительной власти, на которой обсуждалась возможность ограничения хождения капитала. На совещании было предложено несколько шагов: возможная продажа экспортной выручки, ограничение хождения капитала и дальнейшее повышение ключевой ставки. Как отметил Георгий Остапкович, даже обсуждение этих решений может привести к подорожанию рубля.
— По состоянию на утро 17 августа никаких дополнительных решений принято не было, но даже обсуждение ужесточения потока капитала привело к укреплению рубля, — рассказал Георгий Остапкович. — У нас доллар очень сильно привязан к риторике: скажет что-нибудь Путин или Набиуллина, и валюта может как упасть, так и вырасти.
Олег Рой, напротив, считает, что риторика правительства не может оказать значительного эффекта на курс валюты.
— Я не думаю, что встреча Путина с Набиуллиной сыграла ключевую роль, — заявил Олег Рой, — психологические факторы и встречи влияют, но в первую очередь на укрепление рубля повлияли другие решения властей.
В любом случае не стоит радоваться раньше времени. По мнению эксперта, нет смысла обращать внимание на скачки, происходящие за несколько дней, — если за два дня доллар упал, он может также и подняться.
— Необходимо смотреть в динамике, что происходит с валютой. Власти после совещания решили взять паузу в несколько недель, чтобы оценить, как повышение ключевой ставки отразится на долларе. В зависимости от развития событий могут быть приняты следующие шаги, но уже сейчас повышение ставки и риторика президента привели к спаду курса на шесть рублей, — отметил Георгий Остапкович.
Еще в понедельник доллар стоил сто рублей впервые с прошлой весны. Сразу после падения рубля Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, тем самым пытаясь решить проблему инфляции и девальвации российской валюты. Ну а пока рубль бил очередные антирекорды, россиянам ничего не оставалось, как делать мемы про доллар за сто. Из них мы выбрали самые лучшие.