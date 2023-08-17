«Доллар работает на риторике»: почему после встречи Путина с Набиуллиной рубль резко пошел вверх

Еще в начале недели мы все наблюдали за тем, как доллар пересекает рубеж в 100 рублей. Даже после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в моменте доллар немного упал, но затем снова отыграл позиции. И лишь после экстренного совещания Владимира Путина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной рубль стал моментально укрепляться — сейчас доллар стоит уже 94 рубля. Спросили у экономистов, почему рубль вырос так внезапно и надолго ли это.