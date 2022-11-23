Выпускающий взрывчатку завод решил потратить на реконструкцию 555 млн — желающих заработать не нашлось

Куйбышевское предприятие «Анозит» хочет в рамках оборонного госзаказа реконструировать здание для производства новых марок перхлората аммония. Информация о закупке на сумму 555 миллионов 2 тысячи 300 рублей 59 копеек появилась на официальном портале госзакупок, а уже накануне, 21 ноября 2022 года, тендер был признан несостоявшейся из-за того, что желающих подать заявки на выполнение не нашлось.
По данным сервиса «Контур.Фокус», федеральное казенное предприятие «Анозит», расположенное в городе Куйбышеве Новосибирской области, в первую очередь занимается «производством прочих основных неорганических химических веществ». Согласно официальному сайту компании, «Анозит» занимается производством перхлората аммония и перекиси водорода. Директор предприятия — Иванов Игорь Львович. За историю своего существование МКП выполнило госконтракты на 1,5 миллиарда рублей, заключило контрактов в качестве заказчиков на 8,9 миллиарда рублей. Последние данные о прибыли МКП «Анозит» приведены сервисом по состоянию на конец 2018 года. Тогда чистая прибыль предприятия составила 380,2 миллиона рублей.
Согласно проекту контракта, реконструкция, которую собирается провести «Анозит», потребуется для «создания производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультрадисперсных марок ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим составом». Чем эти продукты отличаются от перхлората аммония, который предприятие производит сегодня, в описании закупки не уточняется.
Перхлорат аммония (аммониевая соль хлорной кислоты) является сильным окислителем, применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и компонентах взрывчатых веществ.
Согласно проекту контракта, спустя 5 дней после его заключения генеральный подрядчик должен был предоставить «Анозиту» проект проведения работ и предоставить заказчику все необходимые документы для оформления доступа на объект. Полностью закончить работы генподрядчик должен до 25 декабря 2022 года.
НГС направил запрос в ФКП «Анозит», чтобы выяснить, почему новое производство нельзя открыть без реконструкции и является ли 1 месяц достаточным сроком для производства масштабного ремонта.
Ранее НГС писал о том, что сибирское окружное управления снабжения МВД планирует купить беспилотники на 25 миллионов рублей.