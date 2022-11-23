Выпускающий взрывчатку завод решил потратить на реконструкцию 555 млн — желающих заработать не нашлось

Куйбышевское предприятие «Анозит» хочет в рамках оборонного госзаказа реконструировать здание для производства новых марок перхлората аммония. Информация о закупке на сумму 555 миллионов 2 тысячи 300 рублей 59 копеек появилась на официальном портале госзакупок, а уже накануне, 21 ноября 2022 года, тендер был признан несостоявшейся из-за того, что желающих подать заявки на выполнение не нашлось.

