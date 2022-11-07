Сибирское управление МВД закупит системы с беспилотниками почти на 25 миллионов
К ним также приобретут необходимые принадлежности
Сибирское окружное управление снабжения МВД России объявило аукцион на покупку беспилотных летательных аппаратов. За авиационные системы готовы заплатить 24,6 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, МВД планирует приобрести 2 квадрокоптера весом не более 9 килограммов, которыми можно управлять с расстояния не менее 8 километров. Также планируется приобрести 2 беспилотных воздушных судна весом до 900 граммов и 2 — весом до 2 килограммов, ЖК-монитор, ноутбук, бензогенератор, огнетушитель, удлинитель и другие приспособления для работы.
По данным сайта заказчика, Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ является территориальным органом снабжения МВД России в Сибирском федеральном округе.
Заявки на участие в торгах принимают до
НГС отправил запрос в управление, чтобы уточнить, для чего будут использоваться беспилотные системы.
Ранее НГС писал о том, что в Саратовской области запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Мы выяснили, ждет ли такая же мера Новосибирскую область.