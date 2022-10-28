В Саратове запретили полеты квадрокоптеров. Ждет ли такая же мера Новосибирск?
И в НСО, и в Саратовской области действует один и тот же режим базовой готовности
В Новосибирской области пока не планируют запрещать полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как это сделали на днях власти Саратовской области.
Постановление было подписано губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным 25 октября. Оно связано с введением в Саратовской области режима базовой готовности после указа президента России. Согласно документу, беспилотники в Саратовской области запретили использовать всем, кроме органов власти.
Режим базовой готовности был введен также и на территории Новосибирской области после указа президента в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Первое заседание при губернаторе Андрее Травникове уже прошло.
— По итогам штаба мы сообщали, что в регионе не предполагают дополнительных ограничительных мер. О дополнительных мерах в настоящее время речи не идет. У нас и так достаточно регламентировано использование БПЛА, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
Сейчас в НСО обеспечивается безопасность самых важных объектов.
Что подразумевает собой уровень базовой готовности, мы более подробно разбирали здесь.