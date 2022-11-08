«Люди больше не хотят каждый год менять гаджеты»: продажи смартфонов в России упали на 30%

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что средний чек снизился на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А гаджет обходится покупателю примерно в 21 тысячу рублей. При этом третий квартал был гораздо успешнее второго — продажи смартфонов на российском рынке увеличились на 60%, отметили представители ритейлера.



— Наибольшим спросом в этот период пользовались смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей. При этом оставались востребованными и флагманы, доля которых в штуках находилась на уровне 10–15% в общем объеме продаж, как и в прошлом году. Этому способствовал старт новой линейки iPhone 14, появление складных Samsung Galaxy и более доступный ассортимент прошлых поколений, — объяснили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

