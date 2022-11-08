«Люди больше не хотят каждый год менять гаджеты»: продажи смартфонов в России упали на 30%
Как изменился спрос на средства связи и куда пропали фанаты айфонов
Продажи смартфонов в России в третьем квартале этого года упали на 30% в штучном выражении и на 43% — в денежном. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на компанию «Марвел-Дистрибуция». Обсуждаем с экспертами, каковы причины, что больше всего влияет на спрос, чем теперь руководствуются потребители и как изменится рынок электроники и средств связи в ближайшем будущем.
Как изменился спрос
Более 5,6 миллиона смартфонов на общую сумму 107,8 миллиарда рублей продано в третьем квартале на российском рынке. По сравнению с третьим кварталом прошлого года продажи снизились на 30% в штуках и на 43% — в деньгах, подсчитал крупный дистрибьютор портативной электроники, средств связи и компьютерного оборудования «Марвел-Дистрибуция». При этом средняя цена смартфона снизилась на 15% — до 19,3 тысячи рублей.
Судя по всему, телефоны и смартфоны вновь становятся средством связи, а не элементом престижа. Потребители все чаще выбирают более простые модели. По объемам продаж в штучном выражении лидирует Xiaomi — 41,3%, второе место — у Realme с 16,4%, третье занял Samsung с 9,9%. В пятерку также вошли Tecno — 9,1% и Apple — 6%. Больше всего доля снизилась у бывших лидеров рынка — Samsung (с 30% до 9,9%) и Apple (с 15% до 6%). Причина понятна, после начала спецоперации компании прекращали поставки. Позже возобновили, но в гораздо меньшем объеме.
В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что средний чек снизился на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А гаджет обходится покупателю примерно в 21 тысячу рублей. При этом третий квартал был гораздо успешнее второго — продажи смартфонов на российском рынке увеличились на 60%, отметили представители ритейлера.
— Наибольшим спросом в этот период пользовались смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей. При этом оставались востребованными и флагманы, доля которых в штуках находилась на уровне
Изменение спроса на гаджеты подтвердили в «МегаФоне». В розничной сети он, по данным компании, перераспределился в средний ценовой сегмент.
— Мы фиксируем высокий интерес покупателей к смартфонам стоимостью от 20 до 35 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются гаджеты китайского производства, где представлен широкий ассортимент подобных устройств, — отметили в пресс-службе «МегаФона».
Также оператор указал на повышение интереса к кнопочным телефонам этой осенью. Именно такие простые средства связи активно продавались после начала частичной мобилизации. Дело в том, что пользоваться гаджетами с мультимедийными возможностями, вести с их помощью фото- и видеосъемку в зоне СВО запрещено.
Как правило, осень — сезон высокого спроса на смартфоны и прочие гаджеты. Но, по словам экспертов, нынешний год стал исключением.
— Спрос на смартфоны в третьем квартале остался на том же уровне, что и во втором, летнем квартале. А он традиционно является низким сезоном для этой категории товаров. При этом цены на популярные модели смартфонов в этот период снизились на
Падение цен на гаджеты как раз обусловлено спадом ажиотажного спроса на них, а также запуском параллельного импорта и укреплением курса рубля, указал представитель Price.ru.
Экономия — в тренде
Погоду на рынке мобильной электроники в этом году определял очередной экономический кризис, связанный со спецоперацией и санкционными ограничениями.
— Тренд года для большинства людей — сохранение собственных средств. Условия быстро меняются, непонятно, что будет в ближайшее время. Поэтому в среднесрочной перспективе все экономят деньги и стараются продлить срок службы своих аппаратов. Это касается не только телефонов, но и крупной бытовой техники. Все это привело к тому, что продажи резко упали в этом году, — отметил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, во втором квартале была иная ситуация. Россияне стремились приобрести более дорогие аппараты, чтобы дольше пользоваться ими. Сейчас свободных денег становится меньше, поэтому спрос смещается на гаджеты подешевле.
Российский рынок продаж смартфонов — на пороге сильнейшей трансформации. Психология потребителя вынужденно изменилась, теперь значительная часть покупателей выбирает не самое культовое, любимое и привлекательное, а доступное и экономичное.
— Покупая смартфоны и другую электронику, потребители ведут себя рациональнее, чем раньше. Бренд отходит на второй план. Главное, чтобы выдерживалось и даже было наилучшим соотношение «цена — качество». Смартфон теперь покупается минимум на
По словам эксперта, на снижение продаж также повлияло высокое число отказов по кредитам и отсутствие стимулирующих акций. Именно в кредит продавалось до трети всей электроники и техники.
Китайский поход
Сейчас на прилавках представлены в основном китайские производители. И в целом ценовые характеристики у них меньше, чем у той же корейской техники.
— Китайские бренды (Xiaomi, Realme, TECNO, POCO, Infinix, Itel и другие) демонстрируют позитивную динамику, в некоторых случаях — кратную, за счет заметного расширения предложений в базовом и среднем ценовых диапазонах. И они продолжают укреплять свои позиции. Так, бренды из Китая в общей сложности заняли в третьем квартале более 70% от всех штучных продаж российского рынка. Годом ранее на них приходилось чуть более половины рынка, — сравнили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
По мнению Эльдара Муртазина, сейчас в России сложились непропорционально низкие цены на смартфоны. А виной тому ценовая война со стороны китайских брендов.
— Каждая компания пытается ухватить наибольшую долю рынка. И у них это получается, — уверен главный редактор сайта Mobile-review.com.
Это косвенно подтверждают в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
— Только в среднем ценовом сегменте ассортимент смартфонов вырос примерно на
В этом году особенно заметно, что россияне начали переключаться на технику малоизвестных брендов с комфортным соотношением «цена — качество». И все эти бренды — китайские, подтверждают аналитики.
— Самым быстрорастущим брендом в бюджетном сегменте стал китайский смартфон Tecno, онлайн-спрос на него вырос на 200%. При этом ценовой диапазон гаджетов от этого производителя в российских интернет-магазинах составляет всего
Эксперты ожидают, что спрос на малоизвестные сегодня китайские смартфоны сформируется в ближайшие полгода.
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С параллелью все сложно
Последние месяцы много говорилось о сотрудничестве с производителями из дружественных стран — Латинской Америки, Индии и так далее, а также грандиозных планах по параллельному импорту. Ждать ли нам новых брендов или хотя бы побольше айфонов? Эксперты не исключили появления новинок. Но скептически отнеслись к объемам поставок и спросу на неизвестные широкому потребителю локальные марки.
— Если и будет расширение ассортимента, то только за счет китайских брендов. Хотя их и сейчас продается более 90%. Это характерно как для бытовой техники, так и для смартфонов. За последние месяцы пришло много китайских брендов, которых раньше в России не было, — отметил Денис Кусков.
Что касается надежд на параллельный импорт, то они, по мнению эксперта, оправдались лишь на несколько процентов.
— В любом сегменте техники, в какой бы магазин мы ни зашли, в основном все китайское. Прежних производителей, таких как Bosch, Siemens, Electrolux, Samsung, LG теперь минимальное количество. То же самое с телефонами. Даже Samsung присутствует совсем не в том объеме, что мы наблюдали до 24 февраля, — добавил руководитель агентства TelecomDaily. — Доля владельцев гаджетов Apple довольно небольшая по сравнению с общим рынком. В лучшие времена на них приходилось процентов
В итоге с количеством смартфонов на российском рынке проблем нет — полки не пустуют. А с точки зрения присутствия привычных брендов потребители во многом проиграли, заключил Денис Кусков.