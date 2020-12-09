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Полиции достанется больше, чем Минздраву: как в России поделили бюджет на 2021 год

Изучаем, на что пойдут федеральные деньги

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В 2021 году бюджет будет дефицитным. В Госдуме говорят, что к этому привели пандемия и общий экономический спад&nbsp;

В 2021 году бюджет будет дефицитным. В Госдуме говорят, что к этому привели пандемия и общий экономический спад 

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Владимир Путин утвердил бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Расходы и доходы страны уместились на 5291 странице, посмотреть документ полностью можно по этой ссылке. Мы же прочитали его за вас и выбрали самое важное.

Цифры на 2022-й и 2023 годы пока примерные — парламент строит планы на 3 года вперед, а каждую осень корректирует показатели. Что касается 2021-го, то прогнозы неутешительные: доходы федеральной казны не сойдутся с тратами примерно на три миллиона.

Один бюджет России — это почти семь бюджетов Москвы (без учета Подмосковья). Или 87 бюджетов Чукотского автономного округа — одного из самых маленьких регионов по численности населения в стране, там живут чуть больше 50 тысяч человек

Один бюджет России — это почти семь бюджетов Москвы (без учета Подмосковья). Или 87 бюджетов Чукотского автономного округа — одного из самых маленьких регионов по численности населения в стране, там живут чуть больше 50 тысяч человек

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Изначально бюджет на 2020 год был профицитным — его составляли с расчетом на то, что доходы федеральной казны будут превышать расходы. Однако после всех событий текущего года в бюджете образовалась дыра: ожидаемый дефицит — уже 4,7 триллиона рублей. Без особого энтузиазма бюджет на 2021 год записали дефицитным.

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— Сегодня экономическая ситуация очень непростая — это связано и с общим экономическим спадом во всем мире, и со снижением нефтяной конъюнктуры, и, конечно, с пандемией, — объясняет причины дефицита бюджета первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. — Всё это в свою очередь отразилось на доходах федерального бюджета относительно того, что планировали в прошлом году. Снижение доходов федерального бюджета относительно трехлетнего плана составит в 2021 году более трех триллионов рублей. В бюджете предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств государства, реализации нацпроектов и послания президента, несмотря на снижение доходов.

По словам парламентария, в 2021 году дефицит бюджета в основном будет финансироваться за счет государственных заимствований на внутреннем рынке, частично будут использоваться накопленные резервы — средства Фонда национального благосостояния.

На кого потратят бюджет

Часть бюджета засекречена, часть поделена между министерствами и ведомствами. Больше всего достанется Министерству финансов — почти 7 триллионов рублей. В его компетенции — самые разные расходы, от регулирования финансовых рынков до развития пенсионной системы. На последнее заложено 2,24 триллиона рублей. Минобороны получит 1,87 триллиона, МВД — 1,04 триллиона, Минздрав — и того меньше, 500,28 миллиарда рублей (но не стоит забывать, что дополнительно к этой сумме в здравоохранение будут вкладываться регионы). На управление делами президента потратят 166,63 миллиарда рублей, еще 13 миллиардов заберет себе Госдума.

По сравнению с прошлым годом показатели бюджета существенно отличаются только у Министерства просвещения — на школы пойдет практически вдвое больше федеральных денег

По сравнению с прошлым годом показатели бюджета существенно отличаются только у Министерства просвещения — на школы пойдет практически вдвое больше федеральных денег

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Полученные деньги министерства тратят на целевые программы, обеспечение работы подведомственных учреждений и зарплаты своих сотрудников. Например, на зарплаты депутатов Госдумы и их помощников отведено 6,42 миллиарда рублей (это почти половина от всего «думского» бюджета). Зарплата судей федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей обойдется бюджету в 79 миллиардов — это, кстати, чуть меньше, чем планировалось ранее: в прошлом году на зарплаты закладывали чуть больше 80 миллиардов рублей.

В среднем на одного депутата придется&nbsp;1,18 миллиона в месяц. Это зарплата и соцпакет не только его, но и двух его помощников

В среднем на одного депутата придется 1,18 миллиона в месяц. Это зарплата и соцпакет не только его, но и двух его помощников

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Сколько денег дадут медицине?

По понятным причинам к здравоохранению приковано особое внимание. Всего на него в 2021 году планируется потратить 1,2 триллиона рублей. Деньги получит не только Минздрав (хотя на него приходится половина всей суммы), но и другие министерства и ведомства. Например, существующая Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения получит 3,52 миллиарда.

Министерство здравоохранения получит больше, чем хотели выделить изначально: 500,28 миллиарда вместо 420,76. Но меньше, чем закладывали на него в 2020 году (503,09 миллиарда). Часть денег пойдет на развитие образования, фундаментальные исследования и общегосударственные вопросы. Непосредственно на здравоохранение заложено 449,67 миллиарда рублей — эти деньги распределят между разными видами медпомощи. Например, на стационарную медицинскую помощь планируется потратить 48,56 миллиарда рублей, а на амбулаторную — 184,09. На скорую медицинскую помощь заложено 5,2 миллиарда — эти деньги потратят на авиаперевозку пациентов и медиков.

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Говоря о медицине, нужно уточнить, что финансирование непосредственно лечения пациентов — дело в основном бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, который принимается отдельно. Согласно принятому Госдумой законопроекту, общий объем расходов бюджета Фонда составит 2,55 триллиона рублей.

Почему на образование дали в два раза больше, чем в прошлом году?

Больше, чем годом ранее, получило Минпросвещения — 325,15 миллиарда против 174,09, которые закладывали в бюджет на 2020 год. Существенная часть этой суммы — 58,71 миллиарда — пойдет на обеспечение бесплатного питания в начальных классах. Еще 74,22 миллиарда — на доплаты учителям за классное руководство.

Эти цифры — окончательные?

Нет, кое-какие показатели бюджета могут пересмотреть уже в начале следующего года. Об этом еще осенью говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост.

— Должен сказать, что прогноз не учитывает вторую волну COVID-19, которая, по сути, к сожалению, началась, — заявил Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета в октябре. — Тем самым падение ВВП этого года все-таки будет больше, чем по официальному прогнозу, — где-то от 4 до 5% ВВП.

Он отметил, что зима и первый квартал будут сложными для экономического роста, и показатели на следующий год тоже могут быть скорректированы. Позднее в интервью на «России 24» он подчеркнул уникальность мирового кризиса, заявив, что «ни кризис 1998 года, который был очень сильный, ни кризис 2008–2009 годов не могут даже приблизиться по сопоставлению к масштабам этого кризиса, когда останавливались целые регионы».

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деньгиэкономикабюджет 2021 года
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