Полиции достанется больше, чем Минздраву: как в России поделили бюджет на 2021 год

— Сегодня экономическая ситуация очень непростая — это связано и с общим экономическим спадом во всем мире, и со снижением нефтяной конъюнктуры, и, конечно, с пандемией, — объясняет причины дефицита бюджета первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. — Всё это в свою очередь отразилось на доходах федерального бюджета относительно того, что планировали в прошлом году. Снижение доходов федерального бюджета относительно трехлетнего плана составит в 2021 году более трех триллионов рублей. В бюджете предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств государства, реализации нацпроектов и послания президента, несмотря на снижение доходов.

По словам парламентария, в 2021 году дефицит бюджета в основном будет финансироваться за счет государственных заимствований на внутреннем рынке, частично будут использоваться накопленные резервы — средства Фонда национального благосостояния.



На кого потратят бюджет