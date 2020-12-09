Полиции достанется больше, чем Минздраву: как в России поделили бюджет на 2021 год

Владимир Путин утвердил бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Расходы и доходы страны уместились на 5291 странице, посмотреть документ полностью можно по этой ссылке. Мы же прочитали его за вас и выбрали самое важное.
Цифры на 2022-й и 2023 годы пока примерные — парламент строит планы на 3 года вперед, а каждую осень корректирует показатели. Что касается 2021-го, то прогнозы неутешительные: доходы федеральной казны не сойдутся с тратами примерно на три миллиона.
Изначально бюджет на 2020 год был профицитным — его составляли с расчетом на то, что доходы федеральной казны будут превышать расходы. Однако после всех событий текущего года в бюджете образовалась дыра: ожидаемый дефицит — уже
— Сегодня экономическая ситуация очень непростая — это связано и с общим экономическим спадом во всем мире, и со снижением нефтяной конъюнктуры, и, конечно, с пандемией, — объясняет причины дефицита бюджета первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. — Всё это в свою очередь отразилось на доходах федерального бюджета относительно того, что планировали в прошлом году. Снижение доходов федерального бюджета относительно трехлетнего плана составит в 2021 году более трех триллионов рублей. В бюджете предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств государства, реализации нацпроектов и послания президента, несмотря на снижение доходов.
По словам парламентария, в 2021 году дефицит бюджета в основном будет финансироваться за счет государственных заимствований на внутреннем рынке, частично будут использоваться накопленные резервы — средства Фонда национального благосостояния.
На кого потратят бюджет
Часть бюджета засекречена, часть поделена между министерствами и ведомствами. Больше всего достанется Министерству финансов — почти
Полученные деньги министерства тратят на целевые программы, обеспечение работы подведомственных учреждений и зарплаты своих сотрудников. Например, на зарплаты депутатов Госдумы и их помощников отведено
Сколько денег дадут медицине?
По понятным причинам к здравоохранению приковано особое внимание. Всего на него в 2021 году планируется потратить
Министерство здравоохранения получит больше, чем хотели выделить изначально:
Говоря о медицине, нужно уточнить, что финансирование непосредственно лечения пациентов — дело в основном бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, который принимается отдельно. Согласно принятому Госдумой законопроекту, общий объем расходов бюджета Фонда составит
Почему на образование дали в два раза больше, чем в прошлом году?
Больше, чем годом ранее, получило Минпросвещения —
Эти цифры — окончательные?
Нет, кое-какие показатели бюджета могут пересмотреть уже в начале следующего года. Об этом еще осенью говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост.
— Должен сказать, что прогноз не учитывает вторую волну
Он отметил, что зима и первый квартал будут сложными для экономического роста, и показатели на следующий год тоже могут быть скорректированы. Позднее в интервью на «России 24» он подчеркнул уникальность мирового кризиса, заявив, что «ни кризис 1998 года, который был очень сильный, ни кризис 2008–2009 годов не могут даже приблизиться по сопоставлению к масштабам этого кризиса, когда останавливались целые регионы».