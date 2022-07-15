Горы мусора в селе рядом с Караканским бором объяснили притоком отдыхающих — видео с места

Жители новосибирского села Завьялово рядом с Караканским бором заявили о скоплении куч мусора. «Экология-Новосибирск» в ответ на жалобы сообщила, что занимается увеличением объемов вывоза отходов.



— Всё село превратилось в огромную свалку. Нас в селе живет 1190 человек, но летний поток отдыхающих огромный. Мусор разлагается, воняет на жаре, растаскивается животными. При этом регоператор считает, что вывозить отходы раз в неделю — это нормально. Мы крайне возмущены, но сделать мы ничего не можем. Отправляю вам видео, чтобы вы сами оценили обстановку, — сказала НГС житель Завьялово Ольга Санкина.