Горы мусора в селе рядом с Караканским бором объяснили притоком отдыхающих — видео с места
«Экология-Новосибирск» уже пообещала решить проблему с вывозом
Жители новосибирского села Завьялово рядом с Караканским бором заявили о скоплении куч мусора. «Экология-Новосибирск» в ответ на жалобы сообщила, что занимается увеличением объемов вывоза отходов.
— Всё село превратилось в огромную свалку. Нас в селе живет 1190 человек, но летний поток отдыхающих огромный. Мусор разлагается, воняет на жаре, растаскивается животными. При этом регоператор считает, что вывозить отходы раз в неделю — это нормально. Мы крайне возмущены, но сделать мы ничего не можем. Отправляю вам видео, чтобы вы сами оценили обстановку, — сказала НГС житель Завьялово Ольга Санкина.
Региональной оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» об этой проблеме в курсе. Еще 28 июня в официальном телеграм-канале компании сообщалось, что в Быстровском сельсовете насчитывается 6 населенных пунктов, в которых проживают более 3000 человек, но в летний период за счет дачников и отдыхающих количество проживающих может достигать 12 тысяч.
— Следовательно, повышается и количество образованных отходов, что неизбежно приводит к переполнению и навалам на контейнерных площадках. В прошлом году на выезде из Караканского бора региональный оператор установил 7 бункеров объемом 8 м3. Однако в летний период установленных емкостей не хватает, — отметила гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — В настоящее время увеличен объем вывозимых отходов, в июле текущего года планируется пересмотреть график транспортирования, установить дополнительные бункеры, а также организовать новые места накопления ТКО.
При этом к 15 июля запланированные меры по решению проблемы переполненных контейнерных площадок реализованы не в полном объеме.
— Новые бункеры мы выставили в эту среду вечером, а контейнеры — вчера, 14 июля. Вывоз увеличим в понедельник, а объемы вывозимых отходов уже увеличены, — сообщила сегодня НГС представитель «Экологии-Новосибирск» Светлана Петкун.
14 июля депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали проект новой концессии по строительству мусорных полигонов. За проект проголосовали 59 депутатов, 3 воздержались.Предыдущую концессию заключили в 2016 году, но так ничего и не построили.