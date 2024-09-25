НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

зап.

 750мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48

Сибиряк погиб после нападения медведя

Сибиряки — про работу в офисе
Пошла за грибами — нашла кладбище
Что интересного в стране
Протест против храма
Золотой фонд домов Новосибирска
Подросток устроил травлю соседке
Новости в Telegram
Культура Стал актером в 9 лет и играл злодейские роли: как жил и чем запомнился Роман Мадянов

Стал актером в 9 лет и играл злодейские роли: как жил и чем запомнился Роман Мадянов

Заслуженный артист России скончался на 62-м году жизни

1 255
5 комментариев

Актерскую карьеру Роман начал с 9 лет

Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался сегодня, 25 сентября. Ему было 62 года. О смерти артиста сообщила его коллега Екатерина Стриженова. Также информацию подтвердили в кинокомпании «Централ Партнершип».

В компании выразили соболезнования родным актера

Из ближайшего окружения актера первое воспоминание прозвучало от сына — Романа Мадянова-младшего. Он поделился последним разговором с отцом.

— Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе, — приводит слова сына Мадянова Starhit.ru.

Коллеги Романа вспоминают его с теплотой. Актер Михаил Горевой поделился с MSK1.RU благодарностью к умершему учителю.

— Рома старше меня на несколько лет, но я его воспринимал как учителя, потому что я попал в театр Маяковского совсем салагой, а Роман Сергеевич тогда лихо и блистательно на сцене работал в таких ролях. Я ему благодарен всем сердцем. Мало того, он играл в моем спектакле. Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил. Для меня, конечно, это светлый портал в моей жизни, — рассказал Горевой.

Детство актера

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Его родители были творческими людьми: Антонина Мадянова работала библиотекарем, а Сергей Мадянов — режиссером на телевидении. Отец часто брал Романа и его брата Вадима с собой на работу. Однажды в коридоре «Мосфильма» младших Мадяновых заметили и пригласили на эпизодические роли в «Перевод с английского» (вышел в 1972 году). Роман тогда был еще ребенком — ему было всего 9 лет, это была его дебютная роль. За следующий год фильмография артиста пополнилась другими картинками: «Анискин и Фантомас» и «Совсем пропащий». Съемки молодому дарованию приходилось совмещать со школой, после окончания которой он планировал поступить в ГИТИС. Однако с первой попытки сделать этого не удалось, преподаватели театрального искусства не приветствовали абитуриентов с опытом игры в кино. Но уже через год артист стал студентом этого университета.

Актерская карьера

Мадянов окончил ГИТИС в 1984 году, но развивал свою актерскую карьеру, будучи студентом, в Московском театре имени Маяковского. Ему он посвятил почти всю свою жизнь, выступая там до 2023 года. За это время актер сыграл около тридцати ролей в различных спектаклях.

Роман Мадянов часто играл и в кино. Здесь ему доставались роли в основном негативных персонажей. Благодаря своей внешности, он часто играл отрицательных героев: офицеров, которые предали честь мундира, чекистов, «оборотней в погонах», чиновников, которые берут взятки и других нечистых на руку героев.

Актер известен по таким фильмам, как «12», «Левиафан», «СуперБобровы», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Есенин», «Исаев», «Легенда № 17», «Подольские курсанты», «Союз спасения. Время гнева», «Роковые яйца», «Бедная Саша», «Сочинение ко Дню Победы», «Каникулы строгого режима», «Команда мечты», «Одесский пароход», «Зулейха открывает глаза», «Рашн Юг», «Угрюм-река» и другим.

С начала двухтысячных актер начал много сниматься в сериалах, таких как «Солдаты» (он запомнился ролью «Колобка» — Виктора Колобкова), «Штрафбат», «Охота на изюбря», «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Участок» и других.

Также сообщалось об участии актера в съемках фильма «Монохром». На киностудии «Ленфильм» «Фонтанке» сообщили, что актер всё-таки успел сняться в этой картине и сейчас она находится на стадии пост-продакшн. Также, как видно на скриншоте, фильмы с Романом Мадяновым будут выходить еще некоторое время.

Некоторые фильмы, в которых снимался актер, еще не вышли в прокат

Награды

За лучшую эпизодическую мужскую роль Мадянов был удостоен приза на фестивале «Созвездие». В 2007 году Роман Мадянов получил звание лучшего актера на кинофестивале «Золотой орел» за роль декана в фильме «12». Через год он был удостоен премии «Ника», а в 2009 году получил ее повторно за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное».

Личная жизнь

Роман Мадянов женился довольно поздно, когда ему было 30 лет. Его спутницей на всю жизнь стала коллега по «Маяковке» Наталья. В театре она занималась реквизитом и освещением сцены. Артист долго не обращал внимание на девушку, которая на 7 лет младше его, а когда заметил, влюбился на всю жизнь. В 1992 году пара скромно расписалась. Через год у них родился сын, которого назвали тоже Романом. Артист рассказывал, что ребенок сам выбрал его, когда пинался в животе, будто отзываясь именно на Романа. После рождения ребенка Наталья оставила театральную сцену. Роман Мадянов говорил, что о лучшей супруге и мечтать не может.

От чего умер актер

В начале сентября 2024 года все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены. Это решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья актера.

По информации SHOT, последние время актер боролся с онкологией, также у него диагностировали коксартроз. Прощание с Романом Мадяновым состоится в эту пятницу в городе Бронницы Московской области. Похоронен актер будет кладбище в селе Малахово Московской области.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
44 минуты
классный актер
Гость
34 минуты
Я открыла его для себя , посмотрев фильм Петра Тодоровского "Какая чудная игра", он стал моим любимым актёром. Потрясена его смертью! Очень жаль! Таких актёров очень мало! Искренне скорблю!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Борис 333,46

Евгений,54

Tati,23

Alberto,36

Аслидин,55

Мари,52

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление