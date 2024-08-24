Победа на «Евровидении», два нерожденных ребенка и алкоголизм: история Димы Билана, который всё детство прожил в Татарстане

Дима Билан является одним из самых популярных исполнителей российской поп-сцены Источник: Лина Саитова / 116.RU











Дима Билан стал одним из хедлайнеров на День города в Казани, который пройдет 30 августа. И с Татарстаном его связывает не только это. Всё раннее детство артист прожил в Набережных Челнах, а летом приезжал к дедушке и бабушке в село Пестрецы, недалеко от Казани.



Редакция 116.RU рассказывает, как мальчик с татарстанскими корнями стал одним из самых популярных поп-артистов, кумиром миллионов девочек и единственным русским, победившим на «Евровидении».

Источник: 116.RU

Дима Билан (а при рождении Виктор Белан) родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Семья самая обычная: отец — инженер-конструктор на заводе КАМАЗ Николай Михайлович, мать — социальный работник Нина Дмитриевна.



— Когда меня спрашивают, какой я национальности, отвечаю так: «Моя мама из Татарстана, папа — из Кабардино-Балкарии. Так что я русский!» — говорит Билан.

Билан в детстве (справа) с родителями и сестрой Леной Источник: Bilan_dima / Vk.com











Семья Белан часто переезжала, в Карачаево-Черкесии Дима прожил лишь год, потом переехал в Набережные Челны, где жил до 6 лет.



— В Челнах я ходил в детский сад. Меня там надолго запомнили, потому что в тихий час я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду, падал с ледяной горки и разбивал нос в кровь, прилипал языком к столбу и чайником с теплой водой меня отклеивала мама, — рассказал артист.

Диме 5 лет Источник: Bilan_dima / Vk.com











Также он много времени проводил в Пестрецах у дедушки и бабушки, с которым у них была особая связь. Уже потом семья переехала в Кабардино-Балкарию.



— Часто сидел у дедушки Мити на руках. Я смутно помню это, но всё время жалко, что я его совсем не застал. У меня с ним был какой-то невероятный контакт, — вспоминает певец.



Билан — второй ребенок в семье, у него есть две сестры: старшая, Елена, — дизайнер. Младшая, Анна, отучилась на режиссера в Лос-Анджелесе, но решила связать свою жизнь с музыкой, сейчас выступает под псевдонимом OTANA.

Билан с младшей сестрой Анной Источник: Aannabelan / Instagram*











Со старшей сестрой у музыканта разница в возрасте небольшая, а вот с младшей Аней — 14 лет. Билан говорит, что тогда он впервые познал отцовство, когда нянчился с сестренкой.



— Я нянчил ее с первого месяца, с первой недели. У меня было много ответственности. Я занимался тем, чтобы ездить в СОБЕС, тогда это называлось, брать молочную продукцию, — рассказал Билан.

Дима Билан крайний справа Источник: Bilan_dima / Vk.com











Семья Беланов была музыкальной, бабушка была в хороводе запевалой, мама пела в группе с гитаристами и барабанщиками. Поэтому самому Билану ничего не оставалось, как и самому заняться музыкой — в 5-м классе пошел в музыкальную школу на класс аккордеона, а потом начал солировать в детском хоре.



— Помню, стоял за кулисами, меня так жутко трясло, что я даже убежал. Меня поймали, нашли, вернули, какая-то дама мне сделала массаж пальцев, что, кстати, помогло справиться с волнением. Потом я вышел на сцену, стоял неподвижно с огромными глазами и пел, — вспоминает свое первое выступление Билан.

Билан закончил музыкальную школу и солировал в хоре Источник: Bilan_dima / Vk.com











Молодой артист стал чаще выходить на сцену, тогда он и решил, что ему нужно звучнее имя — стал называть себя Дима Билан. Выступления начинающего музыканта были успешными, он много участвовал в конкурсах и занимал призовые места.



Первая большая победа случилась на конкурсе «Молодые голоса Кавказа», где Дима взял 1-е место. А в 1998 году, когда ему было 17 лет, Билан поехал в Москву на фестиваль «Чунга-Чанга» и получил там награду от самого Иосифа Кобзона.



В 2000 году после окончания школы поступает в музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «академический вокал», поступил Дима туда сам, несмотря на большой конкурс.



— Учиться в Гнесинке было моей мечтой: еще учась в школе, я писал туда фанатские письма с вопросами о том, что нужно сделать, чтобы туда поступить. Разумеется, никто на них не отвечал. После школы я поехал туда и поступил, несмотря на небольшой конкурс — 45–50 человек на место, — рассказал певец.

Слушание в «Гнесинке» на 1 курсе Источник: Bilanofficial / Instagram*

Учился Дима неплохо, он признается, что с самого начала учебы педагоги прочили ему карьеру оперного певца. Но ему это было неинтересно, он слушал другую музыку и пел другие песни.



В училище Билан познакомился со своим первым продюсером — руководителем эстрадной студии Еленой Кан. Именно она дала ему деньги на съемки первого клипа «Осень». Учебу и попытки начать музыкальную карьеру он совмещал с работой ночным грузчиком в магазине одежды. Иногда после смены он засыпал в метро и пропускал свою остановку.

Певец в студенческие годы подрабатывал грузчиком Источник: Bilan_dima / Vk.com











Успех начал приходить к Билану в 2002 году с появлением продюсера Юрия Айзеншписа в его жизни. Они познакомились на вечеринке, когда певец учился на 3-м курсе. Билан, заметив «шишку», начал привлекать к себе внимание и петь — и «шишка» его заметила.



— Если бы не он, я бы, может быть, в какой-то момент съехал бы с катушек, потому что тогда начались «Марика», «Шамбала» и куча вот этих ночных клубов. Он относился ко мне по-отечески, — вспоминает Дима.

Билан со своим первым продюсером Юрием Айзеншписом Источник: Bilan_dima / Vk.com











В 2003 году Билан выпустил свой первый альбом «Я ночной хулиган», а в 2004-м, после окончания «Гнесинки», решает продолжить образование и поступает в ГИТИС на актерский факультет сразу на второй курс. Тогда же он выпускает второй альбом «На берегу неба», записанный с Шон Эскоферри и Дайан Уоррен.

Главная песня дебютного альбома «Я ночной хулиган» Источник: Bilanofficial / YouTube.com

В 2005 году Айзеншпис умирает от инфаркта, новым продюсером артиста становится Яна Рудковская. Билан вспоминает, что после смерти Юрия ему пришлось нелегко, а Рудковская смогла поддержать и предложить помощь.



— После смерти моего Айзеншписа меня стали рвать на куски. Теоретически можно было пойти куда угодно. Например, к Иосифу Пригожину, тем более что он предлагал. Но в то же время меня стали «грузить» беседами о каких-то бумагах и контрактах, а я в этом совершенно ничего не понимал. Я знал одно: мне нужно работать. Мы тогда уже были знакомы с Яной, в чём-то я даже с ней советовался. А потом она сама предложила свою помощь. Так и срослось, — рассказал Билан.

Билан работает с Рудковской почти 20 лет Источник: Bilanofficial / Instagram*











В том же 2005-м молодой певец пытается пройти отбор на «Евровидение», но уступает Наталье Подольской. А вот уже в 2006 году он попадает на сам конкурс, но занимает 2-е место, проиграв финской хард-рок-группой Lordi.

На «Евровидение-2006» Билан занял 2-е место Источник: Bilanofficial / YouTube.com











На родине он становится еще популярнее, его треки забирают лучшие российские премии. И спустя 2 года, в 2008-м, переварив свое поражение, Билан снова отправляется на «Евровидение». Он исполняет песню Believe c олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном. Тогда Россия впервые и единожды стала победителем музыкального конкурса, а этот номер до сих пор считается одним из самых лучших.

Билан стал первым и пока единственным, кто победил на «Евровидении» Источник: Bilanofficial / Instagram*











— Каждый из нас, и в том числе я, пребываем в таком восторге. «Евровидение» пройдет у нас! И, если честно, в какой-то момент, конечно, было переживание: а вдруг это не случится? Этот спортивный дух, который внес Женя… Интонация, с которой играл Эдвин… Всё это сыграло свою роль, — поделился Билан на конференции после победы.

Победоносное выступление на «Евровидении-2008» Источник: Bilanofficial / YouTube.com

Победа на «Евровидении» подарила музыканту статус «легенды» — его песни знает каждый, альбомы продолжают выпускаться. На счету Билана даже появилось несколько совместных работ с зарубежными артистами: Safety с американкой Anastacia и «Обними меня» с азербайджанской певицей Никки Джамал. Кроме того, в клипе на песню «Слепая любовь» снялся американский актер Иэн Сомерхолдер, а в клипе «Неделимые» — модель Эмили Ратаковски. Позже он даже озвучил с Джастином Тимбирлейком одного персонажа в мультфильме «Тролли».

Анна Кендрик, Дима Билан и Джастин Тимберлейк на премьере Источник: Bilanofficial / Instagram*











В 2012 году Билан становится наставником в шоу «Голос» и «отнаставничал» целых шесть сезонов, а после перешел на четыре сезона в «Голос. Дети». Там даже участники его команды дважды побеждали: в третьем сезоне — Данил Плужников, а в четвертом — Елизавета Качурак.



— Я легко согласился быть наставником в «Голосе», потому что хочу благодаря талантливым людям, с которыми мне доводится работать, воплощать в жизнь свои желания, доносить до людей свои неспетые песни, — говорил Билан, но перед уходом признался, что «уже "отголосил" свое», — Просто устал. Тяжело всё время быть честным.

Билан с победительницей 2-го сезона «Голос.Дети» Источник: Bilan_dima / Vk.com











А еще забавный факт — в 2014 году Билан вместе с российскими артистами и спортсменами был факелоносцем в эстафете олимпийского огня в Сочи.

Билан и Костя Дзю на эстафете Источник: РИА Новости











Диму называют настоящим трудоголиком. Это подтверждает то, что в 2017 году Билан вошел в топ-5 богатейших знаменитостей России, а в 2018-м — получил звание «Заслуженного артиста России». Награду, кстати, он пришел забирать на костылях. А справляется с переработками Билан сам, уходя в прошлое.

Билан получает звание «Заслуженного артиста России» на костылях Источник: Bilan_dima / Vk.com

— Я ухожу в тишину. Слушаю подкасты, аудиокниги, какие-то исторические вещи. Я стараюсь смотреть в период, где время текло медленнее. Пытаюсь вытаскивать оттуда какие-то хорошие человеческие качества, которые сейчас в дефиците, и я этим наполняюсь, — рассказал певец.

Билан не скрывает, что страдает трудоголизмом Источник: Bilanofficial / Instagram*











Этот же трудоголизм начал сказываться и на здоровье артиста. В 2019 году певец впервые вышел в нетрезвом виде на сцену — он был хедлайнером Дня города в Самаре.



— Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств, — отзывался о певце один из гостей концерта.

Музыкант вышел пьяным на сцену Источник: «Новости Самары — Самара life» / Vk.com

Некоторые горожане так разозлились на артиста, что создали петицию, призывавшую Билана извиниться перед слушателями. И Самара своего добилась: вскоре после скандального вечера в соцсетях Димы появилось видео с извинениями.



— Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку, — оправдывался Билан.

Билан сыграл бесплатный концерт в Самаре в качестве извинения Источник: Bilanofficial / Instagram*

Позже музыкант сознался, что у него есть проблемы с зависимостью, но не считает это чем-то серьезным. Однако говорит, что всё равно над этим работает.



— Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что выпиваю нечасто, ну может быть раз в два месяца. Я имею такую проблему, что не могу остановится, когда выпиваю. Я пошел к врачу, спросил «А что такое?», он говорит «Забываете, когда напились?», я говорю «Ну бывает, забываю», а он «Ну, да, стадия, надо обратить внимание», — признался Билан в одном из интервью.

Билан признался в алкогольной зависимости Источник: Bilanofficial / Instagram*











К сожалению, это был не единственный скандал, в котором за последнее время засветился артист. Да, он был на той самой «Голой вечеринке», организованной Анастасией Ивлеевой, и одним из тех, кто после этого записал извинения.



— Приглашение на эту выставку Ивлеевой было из разряда обычных светских вечеров. Знать заранее, что себе позволит надеть тот или иной, я просто не мог, я могу отвечать только за себя, не за других. Я прекрасно понимаю негодование наших людей, но всё, в чём меня обвиняют, это вообще в корне не про меня, — обратился в видео Билан.

Видеоизвинение за «Голую вечеринку» Ивлеевой Источник: Bilanofficial / Instagram*

А потом Дима поехал ДНР, где побывал в Республиканском травматологическом центре и подарил подарки детям, которые там находятся. Также центру он привез кондиционеры, приюту для бездомных животных передал 3 миллиона рублей, еще в одном приюте взял себе домой кота, которого назвал Шахтером.

В начале 2014 года Билан ездил в ДНР Источник: Baza / T.me











Сейчас музыкант пишет и выпускает новые треки, гастролирует с концертами и снова решил сесть в кресло наставника в новом сезоне «Голоса. Дети».

Певец снова стал наставником в шоу «Голос.Дети» Источник: Bilanofficial / Instagram*











Что же касается личной жизни Димы Билана, то между отношениями и работой он выберет второе. И вообще, карьера для него на первом месте, но всё же когда-то артист мечтает завести семью.



— Мечтаю вс`-таки каким-то образом, не знаю, приткнуться в какой-то уголок, в котором меня будут ждать мои люди. Ну и мечтаю, чтобы мечты не заканчивались, — смеется музыкант.

Билан с мамой Ниной Источник: Bilanofficial / Instagram*











Первые долгие отношения у певца были с моделью Еленой Кулецкой, которая снялась в его клипе «Это была любовь». Они встречались 4 года, даже планировали пожениться, но в конце концов расстались. В одном из интервью Билан признался, что их отношения были пиар-ходом перед «Евровидением».



— Начиналось всё с дружбы, потом случился пиар-повод. Но мы очень много проводили с ней времени, очень много на разных континентах. И всё у нас было, — рассказал певец.

Билан собирался жениться на модели Елене Кулецкой Источник: Bilan_dima / Vk.com











Кроме того, певец признался, что он должен был стать папой, но у девушки случились выкидыши.



— У меня должно было родиться двое детей. От девушки, с которой я встречался, которую я любил. Мы на какое-то время расстались, а потом встретились через несколько лет и подумали: ну а чего нет. Когда есть эта надежда, когда ощущение, что 3 месяца и двойня. Но попытка не удалась. Вторая попытка тоже не получилась. Выкидыш, — поделился Билан в интервью.

Билан хочет семью, но наслаждается одиночеством Источник: Bilanofficial / Instagram*











Из-за того, что артист не афиширует свою личную жизнь, ему часто приписывают нетрадиционную ориентацию. Однако Билан уже смирился с этим и лишь посмеивается над этими предположениями.



— Обижает ли меня, что меня считают геем? Да мне всё равно. Вот может быть года четыре назад еще как-то цепляло, а сейчас всё равно, — говорит музыкант.

Певец старается не афишировать свою личную жизнь Источник: Bilanofficial / Instagram*











Сейчас артист старается уделять больше внимания не только работе, но и семье: он пытается выкупить дом своего деда в Пестрецах, в котором он провел свое детство. Осложняет всё то, что у дома новый владелец.



— Я очень хотел его приобрести, был такой момент, но я упустил ситуацию. Там новый владелец. И вот вопрос открытый. В целом вы понимаете, что такое чувствовать зов крови, — сказал певец.



О желании выкупить дом дедушки Билан говорил еще осенью 2022 года, когда посещал Пестрецы. На страничке певца в запрещенной соцсети тогда появилось видео из татарстанского села. В нем он рассказывает, как маленьким гостил у своего дедушки Дмитрия и таскал его боевые медали по селу, воображая себя военным. Рядом с домом деда стояла бочка, в которой он купался «с какими-то рачками».

Певец приехал к дому дедушки в Пестрецах Источник: Bilanofficial / Instagram*

Также Билан активно ведет свои соцсети. В запрещенной соцсети на него подписаны 3,8 млн человек, а на YouTube-канале более 850 тысяч подписчиков.



В запрещенной соцсети у певца почти 4 млн подписчиков Источник: Bilanofficial / Instagram*









