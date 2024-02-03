«Поют так, будто зубы выбиты». Юрий Лоза — о кастрированном искусстве и своем 70-летии

Певец и поэт Юрий Лоза, автор легендарной песни «Плот», а еще автор разных скандальных высказываний, 1 февраля отметил юбилей — ему исполнилось
— Юрий Эдуардович, вы сказали, что собираетесь провести следующую пятилетку в работе. Как долго еще будете радовать зрителей своими хитами?
— Чем дольше, тем лучше. Это не от меня зависит, потому что есть хорошая поговорка — если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Я буду стараться.
— Вам исполнилось
— Понимаете, разные люди по-разному себя чувствуют в
— И правда, переформулирую. Как вы себя ощущаете в
— Я пока в рабочем состоянии. Я, конечно же, уже не тот, каким был раньше. Раньше у меня сил хватало на много концертов. У меня есть рекорд: я отработал семнадцать концертов за четыре дня, один из них — как бард с гитарой. А сейчас даже представить себе это не могу.
— Свердловск вам тоже родной. Как вы считаете, вы больше москвич или уралец?
— Конечно, москвич. Я родился в Свердловске. В раннем детстве, совсем раннем — еще в пеленках, меня увезли в Верхний Тагил, отец получил там работу. То есть я на Урале прожил восемь лет. Потом приехали в Алма-Ату, пятнадцать лет я прожил там, и потом я мотался по городам и весям на гастролях и только затем перебрался в столицу. И вот последние, скажем так, сорок лет живу в Москве.
— Есть ли у вас в планах написать такой же хит, как «Плот»?
— Нельзя планировать написание такой песни. Для того чтобы такая песня появилась, нужно очень много всяких разных дополнительных обстоятельств. Должны совпасть какие-то моменты, которые мы прогнозировать не можем, и мы надеемся, что нам удастся это раскрутить, но так не получается. Поэтому песню такого плана мало написать, надо, чтобы она еще прошла определенный путь раскрутки. Хорошие песни пишутся — и они, мне кажется, ничуть не хуже, тоже хорошие все, — но они не получили такой раскрутки. У меня, например, новый альбом на виниле вышел в этом году.
— Что значит — песня должна пройти путь раскрутки? Что-то вроде рекламы и пиара?
— Представьте себе картину «Мона Лиза». Она является самым, наверное, тиражируемым и самым знаковым произведением художественного искусства. Сегодня, если кто-то напишет «Мону Лизу», надо, чтобы о ней сказал какой-нибудь блогер, потом — чтобы ее украли, потом — чтобы ее вернули, потом — чтобы она была связана с каким-то скандалом. Потом еще, еще, еще. То есть куча всяких факторов, которые бы вытащили это произведение на вершину популярности. Потом — чтобы кто-то ее оценил, кто-то признал ее плагиатом, кто-то сказал, что она нарисована инопланетянами, и так далее.
Так что мало написать песню, еще раз говорю.
— В одном из своих интервью вы сказали, что репертуар Аллы Пугачевой давным-давно разобран и она как артистка с этими песнями уже и не нужна. А следите ли вы за современными артистами? Можете ли выделить кого-то из них?
— Вы же понимаете, современные артисты в основном пользуются материалом сомнительного качества. Если раньше, скажем, тексты писали профессионалы, то сейчас я не вижу среди молодежи поэтов уровня Шаганова или Резника. Почему? Потому что все профессионалы ушли из профессии. Люди, которые могут написать хороший, качественный текст, не пишут, потому что они не получают свои минуты славы.
У нас сейчас исполнители вышли на передок, на переднюю малую сцену. Если вы посмотрите какую-нибудь передачу музыкальную, то увидите пафосных, в перьях и блестках, артистов, которые говорят о вечности и собирают все лавры. То есть авторов, которые раньше были в почете, сейчас убрали. Многие артисты, даже известные, выкладывая у себя на сайте песню какую-то, не указывают автора. Все такие важные... А авторы — они как второстепенный народ. Соответственно, они, не получая своей славы, перестали писать. А кто-то пишет эти тексты. Я как текстовик, который написал в свое время книгу «Научу писать хиты», учебник по созданию письменного текста, в этом немножко разбираюсь.
Сейчас тексты пишут дилетанты: костюмеры, билетеры, охранники... кто там еще. Качество этих текстов не позволяет в дальнейшем существовать материалу в отрыве от исполнителя. Вот пока у него [у исполнителя] есть финансирование, он поет. Потом финансирование кончилось — он прекратил петь, а песня сама дальше в жизнь не пошла и вместе с ним и загнулась.
Вот я поэтому за ними не слежу. А так как у них сам материал песенный очень плохой, то они поют так, как будто зубы были выбиты, но не выплюнуты. Вот они и жуют эти слова — я не понимаю их текстов. Один раз я попробовал вот это сделать (послушать современную композицию. — Прим. ред.). Параллельно объявляют артиста, и я заглядываю в интернет и смотрю сам текст. Не надо переводить с русского на русский, это не тексты.
— Вы так грустно описываете ситуацию с современными исполнителями... Есть ли шанс, что когда-нибудь удастся найти нового Лозу?
— Я не думаю. Каждый человек индивидуален, это будет уже другой человек совсем. Нет двух одинаковых людей на свете, он всё равно будет по-другому воспринимать этот мир, по-другому мыслить.
— Вы сказали, что сегодня в музыке работают дилетанты. А как вы относитесь к переделкам классики? Например, недавно в кинотеатре вышли новые «Бременские музыканты» и «Мастер и Маргарита».
— Это еще одна ипостась, это еще одна сторона вот той же самой медали. Дело в том, что новый материал хороший некому написать. Сценаристы точно так же ушли, как и авторы текстов. Те мастера, которые раньше делали хорошее кино, писали хорошие книги, — они перестали этим заниматься. У нас сама культура сейчас изменилась. Ведь если раньше снимали фильмы, сейчас снимают блокбастеры. Если раньше снимали какими-то большими, крупными кусками, то сейчас снимают клиповый монтаж. Библия в комиксах, ну всё в комиксах! Сейчас всё искусство немножко кастрированное какое-то. Соответственно, материал, который выходит в финале, конечно, недотягивает до тех шедевров, которые раньше создавались.
— Вам уже много раз задавали этот вопрос, но всё же. Какой подарок вам бы хотелось получить на свой юбилей?
— Я успел решить все основные вопросы в своей жизни. Есть где жить, есть на чем ездить, есть на чем играть, есть всегда на столе еда, которая мне нравится. Я всегда живу по принципу: богат не тот, у кого много, а тот, у кого достаточно. Поэтому ничего сверх того, что у меня есть, мне не нужно. Хорошим подарком был бы полный зал на каждом моем концерте. Цветы, аплодисменты — вот то, что бы мне хотелось получить в этот день.
— Хотелось бы внимания как к артисту?
— Да, безусловно. Ну и, конечно же, реализации каких-то моих [планов]. Может быть, звание [заслуженного артиста России] бы дали — было бы неплохо, но кто же мне его даст? Мне за 40 не дали и на 80 не дадут. Я не в том положении. Для этого надо что-то делать, а я ничего не предпринимаю. Просто живу, пишу песни, выступаю.
— А что нужно предпринимать?
— Ограничились грамоткой, не стали давать мне звание, зарубили. Мне говорят, что я неправильно делаю: не надо давать документы, а надо искать тех людей, которые могут протолкнуть. Я же работал от самого низа до самого верха, я выступал перед президентами, в этот момент надо было прийти к ним, расплакаться и сказать: «Помогите, сделайте». То есть выпросить это всё, вымолить или каким-то образом там, не знаю, симулировать. Я ничего этого не делал.
Конечно, мне неприятно. Мне дали список из четырнадцати пунктов, я все выполнил, прислал кучу документов о своих поездках в горячие точки, все благодарственные письма от пенсионеров, казаков, от всех-всех-всех. Миллионы пластинок, миллионы подписчиков, песни там, шлягеры, хиты, концертов неимоверное количество, благотворительная деятельность, поддержка всяких разных структур. Но это никого не интересует, потому что никто не пропихивал меня.
— А планируете ли всё-таки добиться своего?
— Наверное, не буду. Скорее всего, потому, что мне, наверное, не хочется этим самому заниматься. Как Булгаков сказал: не просите — сами дадут. Ничего не дадут? Ну не дадут — и не дадут.
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