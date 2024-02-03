«Поют так, будто зубы выбиты». Юрий Лоза — о кастрированном искусстве и своем 70-летии

— Чем дольше, тем лучше. Это не от меня зависит, потому что есть хорошая поговорка — если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Я буду стараться.



— Вам исполнилось 70 лет . А на сколько на самом деле себя ощущаете?

