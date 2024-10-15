НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

вос.

 758мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Всё о ЧП в горах Алтая

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Криминал Пассажир разгромил автобус и взял заложницу — подробности ЧП в Архангельске

Пассажир разгромил автобус и взял заложницу — подробности ЧП в Архангельске

Буянивший мужчина показывал удостоверение ветерана боевых действий

665
6 комментариев

Накануне в Архангельске мужчина взял заложницу, разгромил автобус и что-то неразборчиво говорил. По предварительным данным, мужчина вернулся с СВО. Наши коллеги из 29.RU вместе с психологом попробовали разобраться, что могло стать причиной неадекватного поведения. Подробности — в коротком видео чуть выше.

— Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, приходится адаптироваться к условиям боевого стресса, когда организм мобилизуется для выполнения боевой задачи. Так как сроки службы немаленькие, данный образ действий закрепляется в поведении комбатантов. По возвращении же домой организм далеко не сразу успевает перестроиться на мирные рельсы и продолжает функционировать в режиме «бей или беги», то есть поведение, адекватное в боевых условиях, на гражданке становится совершенно неприемлемым и неадекватным. Кроме этого, психическое состояние многих ветеранов отягощено ПТСР, — объясняет клинический психолог Сергей Куликов.

Эксперт отмечает, что агрессию могут спровоцировать алкоголь или наркотики. Также участникам боевых действий необходима комплексная реабилитация: медицинская, психологическая и юридическая помощь.

Неадекватного пассажира в итоге задержала Росгвардия и передала медикам. Мужчина до последнего отказывался садиться в автомобиль. Он утверждал, что является ветераном боевых действий, и показывал удостоверение.

ПО ТЕМЕ
Архангельск Разгромил автобус Взял заложницу Неадекватный пассажир Задержание полиция Погром Автобус Рико
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
эксбад
11 минут
Значит - понять и простить?)
bollo
32 минуты
не хотел возвращаться?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление