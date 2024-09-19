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Криминал Сибиряк пробрался через дыру в ТЦ и вынес украшения на 7 миллионов — его задержали спустя 8 лет

Сибиряк пробрался через дыру в ТЦ и вынес украшения на 7 миллионов — его задержали спустя 8 лет

Предполагается, что на деле ему помог не только подельник, но и удочки

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8 комментариев

Мужчину задержали в 2024 году в Московской области

В Новосибирской области суд начал рассматривать дело о краже ювелирных изделий, которая произошла в 2016 году. Фигурант, по данным следствия, вынес украшения с подельником на несколько миллионов рублей — для этого они использовали удилище от удочки и одеяла.

На скамье подсудимых оказался житель Алтайского края Константин Новиков, сообщает управление судебного департамента региона. Инцидент произошел в июле 2016 года.

Органами следствия сибиряк обвиняется в том, что вместе с подельником украл ювелирные украшения из ТЦ в городе Тогучин, причинив ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Его приятель не был установлен в ходе следствия.

Грабители прорезали в стене торгового центра проем, после чего оградили проход от датчиков движения с помощью удилища от удочки с прикрепленными к нему сшитыми одеялами.

— Далее перекусили душки навесного замка и похитили сейф с ювелирными изделиями, — сказано в сообщении. — Личность обвиняемого установлена благодаря заключениям судебных экспертиз по ДНК, оставленному на одеялах.

Мужчину обвинили по статье о краже

В 2017 году, Константина Новикова объявили в федеральный розыск, а спустя семь лет его задержали в Московской области — в мае 2024 года. Сибиряку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что мужчина в судебном заседании не согласился с размером ущерба. Фигуранта обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В июле в Новосибирской области завершили расследование уголовных дет в отношении троих человек. Их обвинили в серии краж — общий ущерб составил более 5,3 миллиона рублей.

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Кража Уголовное дело Новосибирская область Ювелирные изделия
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Комментарии
8
Гость
54 минуты
Душки перекусили значит
отец Кабани
54 минуты
В наше не спокойное время, человека с такими навыками нужно не судить, а отправлять работать в спецслужбы.
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